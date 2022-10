Les espoirs de la NFL poursuivent le rêve en 2022 International Combine au Tottenham Hotspur Stadium | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jason Bell discute de la croissance de la NFL au Royaume-Uni et des Packers de Green Bay qui viennent jouer à Londres pour la première fois.

“La NFL possède ce mois-ci”, déclare Jason Bell, qui célèbre une explosion d’énergie grâce à la banane qu’il vient de manger après s’être adonné au football de Noël depuis que la série internationale a lancé son merchandising “I Love London” la semaine dernière.

Un sentiment snoozy a été partagé, secoué comme une petite conversation et quelque peu accueilli le long de la ligne de touche au Tottenham Hotspur Stadium mardi, où les médias s’étaient réunis pour regarder 44 espoirs de la NFL de 13 pays s’affronter dans le 2022 International Combine.

Bell a répondu à autant de questions sur la croissance de la ligue à l’étranger que n’importe qui au cours des dernières années, en effet, en remodelant et en améliorant ses réponses sur une base annuelle, tel a été le progrès.

Le retour du Combine à Londres pour une deuxième année consécutive en était la preuve la plus récente, Tottenham étant devenue la maison de vacances de luxe que la NFL rêvait autrefois d’acquérir et se vante désormais de visiter chaque automne. Désormais, ils n’ont plus besoin de frapper à la porte avant d’entrer.

“C’est le mois international! La NFL possède ce mois-ci et c’est pourquoi je l’aime”, a déclaré Bell à Sky Sports. “Tout ce qui se passe maintenant est ce que nous avons imaginé, une action NFL non-stop, des choses qui se passent pendant tout le mois entre les matchs.

“Je suis tellement excité d’être ici, je ne peux pas m’en lasser. J’aime tout ce qui l’entoure, je suis tellement honoré d’en faire partie.

“Ce que vous voyez dans ce pays et la croissance du jeu se résument au travail acharné de la NFL UK et de la NFL International, mais ce sont les fans, c’est leur amour, leur appréciation, sans eux rien de tout cela n’arriverait.”

L'ancien joueur de ligne défensive de la NFL, Jack Crawford, donne son avis sur la façon dont les athlètes internationaux ont de meilleures chances de se qualifier pour la NFL.

Australie x3

Autriche x2

France x4

Allemagne x6

Japon x1

Mexique x2

Pays-Bas x2

Nouvelle-Zélande x4

Nigéria x8

Panamá x1

Espagne x2

Suisse x1

Royaume-Uni x5

L’ancien demi défensif, certes “épuisé” après le thriller de dimanche entre les Vikings du Minnesota et les Saints de la Nouvelle-Orléans, retire rapidement une suggestion selon laquelle il souhaiterait être sur le terrain pour participer à la série d’exercices destinés à mettre en valeur les meilleurs athlètes.

En surface, le touché de la NFL au Royaume-Uni est une colonne Nelson illuminée à Trafalgar Square, un festival de football de la rive sud et un théâtre de jour de match à deux; en dessous se cache la poursuite de talents internationaux, une opportunité autrefois imaginable et un avenir meilleur, que ce soit par le biais du Combine, de la NFL Academy ou de la NFL Foundation UK.

Mardi était, entre autres, au sujet du rusher britannique Arthur Mbahin, qui est né et a grandi au Cameroun jusqu’à l’âge de 10 ans et n’a découvert le football que lors d’un voyage à Houston pour voir son oncle en 2012.

“Quand je suis revenu ici pour la première fois, je ne savais pas qu’ils y jouaient ici, alors je suis juste revenu et je jouais à Madden, en le regardant sur YouTube”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

“La première année à la foire des sports universitaires, j’ai vu le football américain et je me suis dit ‘laissez-moi m’y mettre’. Avant de faire de l’athlétisme, je suis allé à l’université et je me suis dit ‘laissez-moi changer’, j’étais fatigué du 400m formation parce que c’est beaucoup.

“Mais les frais, nous devons payer pour jouer, donc les frais ne me le permettaient pas. Je suis rentré chez moi, j’ai décidé pendant les vacances d’été d’économiser de l’argent, je suis revenu et ils ont encore augmenté les frais, puis je suis revenu la troisième année et ils ont encore augmenté les frais.”

Le joueur de ligne défensif britannique Arthur Mbahin discute de son parcours dans le football et regarde Lawrence Taylor après avoir participé au NFL International Combine 2022.

Ce n’est qu’en 2019 que Mbahin a finalement commencé à jouer au football grâce à l’aide de l’un de ses entraîneurs à l’Université de Coventry, depuis qu’il a joué pour lequel il a également passé du temps avec les Leicester Falcons et Tamworth Phoenix.

En ce qui concerne les points de référence, son étude cinématographique a commencé avec le plus grand défenseur qui l’ait jamais fait.

“Le premier joueur auquel j’ai été présenté était Lawrence Taylor, en regardant The Blind Side, il ne s’agissait pas de Lawrence Taylor mais si vous regardez l’introduction, ils mentionnent que Lawrence Taylor a rendu le tacle gauche populaire, alors j’ai commencé à regarder Lawrence Taylor”, ajoute-t-il. .

“Ensuite, j’ai regardé des gars comme Myles Garrett, Aaron Donald, Jadeveon Clowney, je regarde les gens comme ma stature. Dès le début, j’allumais la télévision et je me disais que ce type me ressemblait, alors je joue définitivement à ça. position’.”

Mbahin était l’un des cinq joueurs représentant le Royaume-Uni au Combine aux côtés du secondeur des Bristol Aztecs Emmanuel Falola, du London Blitz edge rusher Jai Jackson et des London Warriors running backs Tyrese Johnson-Fisher et Andy Owusu, qui s’efforcent tous d’imiter Adedayo Odeleye et Ayo Oyelola. après que le duo britannique a traversé l’International Player Pathway l’année dernière pour gagner des places avec les Texans de Houston et les Jaguars de Jacksonville, respectivement.

Le Combine, quant à lui, a présenté l’expansion continue de la NFL en Afrique alors que le joueur de ligne offensive Chijioke ‘CJ’ Basil Okoye représentait l’un des 12 joueurs nigérians présents au nom de l’Uprise Academy, un programme supervisé par le double champion du Super Bowl et la légende des Giants de New York. Osi Umenyiora.

“Au Nigeria, nous n’avons pas de football mais nous aimons le football, nous canalisons simplement l’énergie vers le basket-ball”, explique Okoye. “Ça a été un long voyage.

“Quand j’ai rencontré Osi pour la première fois, il était bon, gentil, je savais à quoi m’attendre de lui, l’amour qu’il montrait, il ne se retenait pas.”

Leur implication vient sur la queue de son compatriote Roy Mbaeteka, bien que libéré depuis, signant avec les Giants après avoir participé au Combine de l’année dernière bien qu’il n’ait jamais joué au football au lycée ou à l’université.

Okoye, qui note à quel point il aime étudier le tacle des 49ers de San Francisco Trent Williams, a remporté le titre de MVP au camp NFL Africa d’Umenyiora plus tôt cette intersaison et a de nouveau présenté son jeu de jambes et sa vitesse cultivés au basket-ball lors des exercices de mardi. Comme ce fut le cas pour beaucoup, la chance d’être seul au Royaume-Uni s’est avérée au-delà de l’imagination.

“Au Royaume-Uni, l’hospitalité est excellente, j’adore mais il fait un peu frais”, plaisante-t-il. “J’ai rêvé d’être au Royaume-Uni mais cela a dépassé mes attentes. J’aime ça ici.

“Ma mère, elle m’a dit : “Oh, je ne sais pas, peux-tu faire ça ?”, mais ma famille m’a soutenu. Je ne pensais pas que je serais au Royaume-Uni aujourd’hui, je suis heureuse et je sais qu’ils êtes heureux pour moi.”

Un peu plus d’un mois après le tout premier match de saison régulière de la NFL dans leur pays d’origine, le joueur de ligne offensive Leander Wiegand et l’ailier défensif Flamur Simon des Centurions de Cologne figuraient parmi les six joueurs allemands invités à participer.

Wiegand a commencé à jouer au football avec les Aachen Vampires et s’est mérité une bourse NCAA D1 à l’Université de Floride centrale, où il a passé une saison avant de revenir jouer pour Cologne.

“Je me souviens d’avoir regardé le Super Bowl”, a-t-il déclaré à propos de son premier souvenir de la NFL. “Mon ami m’en a parlé, je ne connaissais rien au football mais il y avait Cam Newton et ils ont perdu mais il a fait ça [acts out Newton’s Superman gesture]puis plus tard, j’ai regardé la bande des faits saillants de JJ Watt et j’ai été tellement impressionné que je savais que c’était ce que je voulais faire.”

De nos jours, il dit qu’il est assis pour regarder les tacles offensifs des Buccaneers de Tampa Bay et des Eagles de Philadelphie Tristan Wirfs et Lane Johnson, tout en étant également un fan de Williams.

“Je regarde Trent Williams, il est à un tel niveau qu’on ne peut pas vraiment le copier”, dit-il.

Leander Wiegand et Flamur Simon, d'Allemagne, discutent de la compétition au NFL International Combine 2022.

Pour Simon, la merveille générationnelle des Buffalo Bills, Von Miller, est devenue un modèle naturel dont il prend des notes le dimanche.

“Je suis un fan des Broncos, malheureusement il n’est plus dans les Broncos mais je le suis toujours, c’est l’un des athlètes les plus impressionnants que j’aie jamais vus, pas seulement dans le football donc j’aime essayer et voir si je peux reproduire quoi que ce soit de lui », a-t-il déclaré.

La première introduction de Simon au football est arrivée lors de la première saison du sport en direct sur la télévision gratuite en Allemagne, ce qui l’a incité, lui et un ami, à s’inscrire plus tard dans une équipe en 2016. Le joueur de 22 ans a enregistré 76 tacles, cinq sacs. , 12 plaqués pour défaite et deux interceptions pour les Centurions la saison dernière et s’était déjà vu offrir une bourse par l’Université D1 du Massachusetts.

“Je suis fier d’être ici et de représenter mon pays, c’est un très beau look pour le sport, pour l’Europe de voir autant de pays représentés et les types d’athlètes qui sont ici sont très bien élevés et de bons gars et de bons athlètes , j’aime concourir contre eux et voir à quoi ressemblent les meilleurs athlètes du monde entier », a-t-il déclaré.

Les deux témoignent de la base de fans allemands très vantée qui attend lorsque les Buccaneers de Tom Brady se rendront pour affronter les Seahawks de Seattle à Munich en novembre. Le niveau d’intérêt était tel que NFL Analytics a affirmé que trois millions de billets auraient pu être vendus pour le match, d’où leur propre lutte pour verrouiller un siège à l’Allianz.

Wiegand participe à des exercices au Combine (Image: NFL UK)

“Ça va être fou, quand on voit la vitesse à laquelle les billets se sont vendus, le stade va être plein et tout le battage médiatique en Allemagne est si grand, surtout parce qu’Aaron Donkor est aux Seahawks et vient d’Allemagne”, a déclaré Wiegand.

“Mes amis et moi avions installé plusieurs ordinateurs et juste au moment où nous avons essayé d’obtenir des billets, mais nous étions environ 600 000e en ligne, nous avons essayé”, a concédé Wiegand, avant de lancer un appel léger à tous les fans avec des billets supplémentaires. proposé de les envoyer sur son chemin.

De temps en temps, les yeux du duo se détournent autour de l’arène dans laquelle aucun d’entre eux ne peut vraiment croire qu’ils viennent de jouer et dans laquelle quelques jours plus tôt, Justin Jefferson s’était déchaîné pour les Vikings.

“Dimanche, nous avons regardé le match et maintenant nous sommes en compétition pour y participer un prochain dimanche, c’est incroyable. Cela ne m’a pas vraiment touché”, a déclaré Wiegand.

Indépendamment du fait qu’une place dans le programme final IPP attende ou non, l’expérience n’a apparemment alimenté leur amour pour le jeu.

“C’est un rêve, c’est long, mais quand vous regardez la scène, je ne peux imaginer rien d’autre qui serait mieux pour moi en tant qu’athlète et en tant que personne pour réaliser quelque chose comme jouer dans un stade comme celui-ci”, a ajouté Simon.

C’est maintenant un jeu d’attente pour les athlètes impliqués alors que la NFL recherche son prochain Efe Obada ou Jordan Mailata.

