Les espoirs de la LNH et de la WHL brilleront à Vernon

Le premier tournoi Up My Hockey (UMH) 68 débute ce week-end à Kal Tire Place.

Les 68 meilleurs joueurs âgés de 13 et 14 ans de partout dans la province seront en compétition. Parmi les joueurs figurent trois de Vernon – les attaquants Hudson Podollan, Dominik Silbernagel et le défenseur Carter Hutton. Deux joueurs représenteront Coldstream – Colton Sitter et Jack Saxton.

Il y aura quatre équipes de 17 joueurs chacune, qui s’affronteront dans un entraînement et quatre matchs. Les évaluateurs des dépisteurs de la WHL et de la LNH seront dans les tribunes, ainsi que les anciens anciens de la LNH Jerred Smithson et Mark Ferner derrière le banc en tant qu’entraîneurs.

L’UMH est dirigée par Jason Podollan de Vernon, qui a disputé 41 matchs dans la LNH en six saisons.

Podollan est un entraîneur d’état d’esprit de haute performance, agissant en tant que mentor et conseiller de confiance pour les joueurs de hockey qui aspirent à être à leur meilleur. Podollan a également remporté une médaille d’or avec Équipe Canada aux Championnats du monde de hockey junior de 1996.

Le tournoi se déroule toute la journée du vendredi 16 juin au dimanche 18 juin. L’entrée pour regarder est gratuite.

Pour plus d’informations, visitez upmyhockey.com.

