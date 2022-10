Les espoirs de la Ligue des champions de Liverpool ressuscités après l’humiliation

AMSTERDAM — Liverpool s’est imposé 3-0 contre l’Ajax à Amsterdam alors qu’il confirmait sa place dans les 16 derniers de la Ligue des champions.

L’Ajax a commencé le match le meilleur des deux côtés et aurait dû être 2-0 après 35 minutes, mais c’est Liverpool qui est entré dans la pause 1-0 pour le bien et contre le cours du jeu après que Mohammed Salah ait dépassé un Remko Pasveer qui se précipite.

La seconde mi-temps a vu Liverpool prendre le contrôle du match et ils en ont ajouté deux autres par la tête de Darwin Nunez et un autre de Harvey Elliott, qui a martelé son troisième. À ce moment-là, les supporters de l’Ajax ont commencé à abandonner leurs sièges et à filtrer hors du stade néerlandais.

– Rapport : Ajax contre Liverpool | Tableau de la Ligue des champions de l’UEFA | Rencontres à venir

Liverpool aura besoin d’une énorme victoire contre Napoli la semaine prochaine à Anfield s’il veut dominer le groupe A. Pour l’Ajax, cette défaite marque la fin de sa course en Ligue des champions et ils ont besoin d’un point contre les Rangers s’ils veulent s’assurer une place en Europe. Ligue.

Tom Hamilton d’ESPN a plus de réactions et d’analyses du stade Johan Cruyff.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Après un démarrage lent en Ligue des champions, le travail est fait pour Liverpool

Si vous aviez offert ce résultat de qualification pour les huitièmes de finale avec un match à jouer à Jurgen Klopp en fin de soirée le 7 septembre, il l’aurait pris en un clin d’œil. À l’époque, il venait de voir son équipe de Liverpool s’effondrer sur une défaite 4-1 contre Naples lors de leur premier match de groupe. Cela semblait être une confrontation avec la réalité, mais en cette saison de fortunes mitigées et de résultats aberrants, c’était le seul coup dur de leur campagne en Ligue des champions jusqu’à présent ce trimestre.

Liverpool a parfois eu de la chance mercredi soir. Steven Berghuis aurait dû marquer après seulement deux minutes, mais a frappé le poteau à quelques mètres avec Alisson à battre, tandis que Dusan Tadic avait une belle occasion bloquée par Trent Alexander-Arnold. Les deux sont arrivés dans les 35 premières minutes – l’étrange changement de quart de seconde et Liverpool aurait été mené 2-0.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Mais ensuite sont venus ces moments qui changent les matchs, et parfois les saisons. La passe ravissante et envoûtante de Jordan Henderson a trouvé Salah qui l’a avalé sur le Pasveer pressé pour donner à Liverpool cette avance de 1-0 à la 42e minute. À partir de là, ils en ont ajouté deux autres au début de la seconde période et l’Ajax chassait les ombres, incapable de se montrer à la hauteur du rythme du tambour exigeant plus de ses supporters inébranlables.

C’était un cas de travail accompli pour Klopp. Il y a eu des moments inquiétants lorsque la défense s’est ouverte, mais il y avait des images beaucoup plus familières du passé et du présent de Liverpool car elles étaient cliniques devant le but. Une victoire 3-0 à l’Ajax n’est pas quelque chose à minimiser et passer aux huitièmes de finale avec un match à revendre est un exploit étant donné où ils ont commencé.

Au final, Liverpool a gagné confortablement pour se qualifier pour l’UEFA Champions League et les supporters de l’Ajax ont commencé à quitter le stade tôt mercredi. John Thys/AFP/Getty Images

2. Les piliers de Liverpool livrent à nouveau, mais certaines vulnérabilités se manifestent

Liverpool avait les vieilles bases de la relatabilité à remercier pour cette victoire.

La colonne vertébrale de cette équipe les a vus à travers. Van Dijk était solide à l’arrière central, Henderson impressionnant dans ce large conduit gauche au milieu de terrain et il s’accordait bien avec Andy Robertson. Salah a eu une chance en première mi-temps et l’a saisie et il a aidé à marquer le but d’Elliott avec une merveilleuse passe.

L’ancrage de tout était Alisson à l’arrière lors de sa 200e apparition pour le club. C’était sa 90e feuille blanche et vous ne pouvez pas sous-estimer l’importance de sa signature pour le club. Il a été le pivot de ce groupe et a été irréprochable lors de son apparition marquante. Sur de telles bases, des titres ont été remportés.

2 Connexe

Alors que les anciens fidèles livrent toujours, la forme de Fabinho reste une préoccupation tandis que Nunez a réalisé une performance qui a mélangé beaucoup de course, un échec alarmant et une finition clinique. C’est supprimer le milieu de ces trois traits qui resteront l’objectif de Klopp. Le raté de Nunez en première mi-temps était médiocre pour un attaquant de ses standards (Roberto Firmino a carré le ballon pour donner à Nunez un tap-in, mais il a en quelque sorte trouvé le pied du poteau, au lieu du coin du but de Pasveer) mais il a pris son deuxième -demi-but bien, alors qu’il se penchait pour hocher la tête d’un corner de Robertson.

Alors que Nunez peut frustrer et exalter en un clin d’œil, ailleurs Harvey Elliott grandit dans son rôle sur le côté droit du milieu de terrain de Liverpool. Il a été fantastique contre l’Ajax et a pleinement mérité son but.

Le Liverpool de Klopp a recherché la cohérence cette saison, une quête résumée par leurs quatre derniers matchs avant ce soir alors qu’ils battaient les Rangers, Man City et West Ham, pour ensuite perdre contre Nottingham Forest. Mais c’était un match où c’était un spectacle familier en seconde période alors que Liverpool frustrait l’opposition, les frappait avec un coup de poing clinique et repartait avec une victoire convaincante.

3. L’Ajax semble être une équipe en transition

L’un des hymnes de club adoptés par l’Ajax est “Three Little Birds” de Bob Marley et alors que le tir d’Elliott survolait Pasveer pour mettre Liverpool 3-0, plus la foule le chantait fort. Alors que Liverpool célébrait, les supporters de l’Ajax montaient crescendo, lançant la chanson emblématique de Marley dans l’air de la nuit. C’était moins une marche funèbre, plus un rappel entraînant de ce que l’on attend du club – mais aussi une prise de conscience d’où ils en sont.

Les espoirs de l’Ajax en Ligue des champions sont terminés pour cette année alors qu’ils se tournent vers la Ligue Europa, mais vous pouvez voir que c’est une équipe en transition. Ils auraient pu facilement entrer dans la pause, mais ont plutôt payé pour la prodigalité devant le but et se sont retrouvés incapables de repousser Liverpool. Perdre quatre matches de groupe est un mauvais retour mais c’est symptomatique de l’endroit où ils se trouvent.

“La dernière fois, c’était un groupe différent”, a déclaré l’attaquant de l’Ajax Dusan Tadic après le match de mercredi. “Nous avons changé beaucoup de joueurs mais ce n’est pas une raison pour perdre beaucoup de matchs avec cette différence. Ce match devrait aller dans une direction différente si nous marquons des buts. Cela aurait été un match totalement difficile si nous avions fait cela.”

Le modèle de l’Ajax est de donner la priorité aux jeunes et de recruter astucieusement, mais même eux n’auraient pas pu planifier un été où ils ont fini par perdre Andre Onana, Antony, Nicolas Tagliafico, Lisandro Martinez, Sébastien Haller, Ryan Gravenberch et leur manager Erik ten Hag. Les remplaçants ont connu des fortunes mitigées au début de leur vie à l’Ajax – bien que Steven Bergwijn, Brian Brobbey et Calvin Bassey semblaient installés contre Liverpool, l’arrière droit Jorge Sanchez a eu du mal alors que les nouveaux visages étaient sur le banc n’ayant pas encore réglé.

Cela donnera matière à réflexion aux pouvoirs en place dans les couloirs de l’Ajax. Le mandat d’Alfred Schreuder à l’Ajax a repris ces dernières semaines après un démarrage lent, mais cette équipe n’est pas encore revenue au niveau que nous avons vu dans le groupe qui a atteint les demi-finales en 2019, ou a remporté chacun de ses six matches de phase de groupes en dernier. terme. Il y a une reconstruction en cours à l’Ajax mais il y a beaucoup de raisons d’espérer et d’optimisme. Bien qu’il s’agisse du plus ancien XI de l’Ajax en Ligue des champions – à 27 ans et 295 jours – pour un club fier de son académie et de sa jeunesse, leur joueur hors pair était l’un des diplômés de De Toekomst à Jurrien Timber. .

Timber a joué avec une maturité qui démentait ses maigres 21 ans tandis que ses autres collègues plus jeunes de l’équipe ont également bien joué. Bassey – une recrue à gros budget des Rangers – trouve toujours ses marques, mais a fait face à l’attaque de Liverpool, tandis que Brian Brobbey, dans l’équipe élargie pour la Coupe du monde, avait également l’air dangereux et était une gêne constante pour son coéquipier néerlandais. Van Dijk. Kenneth Taylor a réussi 28 minutes sur le banc et reviendra probablement dans le milieu de terrain de l’Ajax à la première occasion une fois que sa forme physique aura repris après une blessure, il y a donc toujours ce solide ventre de jeunesse. Ils ont juste besoin que l’équipe s’installe autour d’eux et garde des joueurs comme Edson Alvarez.

Ce sera une saison de transition pour l’Ajax alors qu’ils poursuivent leur charge pour l’Eredivisie et se tournent maintenant vers la Ligue Europa. Ils feront confiance à l’ADN du club pour se remettre sur la bonne voie au sommet de l’Europe.

Notes des joueurs

Ajax : Remko Pasveer 5, Jorge Sanchez 5, Jurrien Timber 7, Daley Blind 5, Calvin Bassey 6, Edson Alvarez 7, Steven Berghuis 6, Davy Klaassen 6, Steven Bergwijn 6, Dusan Tadic 6, Brian Brobbey 6

Sous-titres : Owen Wijndal 6 ; Mohammed Kudus 5 ; KennethTaylor 6; Florian Grillitsch 6; Francisco Conceicao 6

Liverpool : Alisson 7, Trent Alexander-Arnold 7, Joe Gomez 7, Virgil van Dijk 7, Andrew Robertson 8, Fabinho 6, Jordan Henderson 7, Harvey Elliott 8, Mohamed Salah 8, Roberto Firmino 7, Darwin Nunez 7

Sous-titres : CurtisJones 6; Fabio Carvalho 6; James Milner 6; Stefan Bajcetic 6; Konstantinos Tsimikas 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Harvey Elliott, Liverpool

Des gens comme Henderson, Firmino, Van Dijk, Salah et Alisson ont bien joué, mais c’était la soirée d’Elliott. Il était tout simplement superbe pour Liverpool.

Le pire : Remko Pasveer, Ajax

Pasveer a eu une nuit à oublier dans le but de l’Ajax. Sa distribution était médiocre, il était responsable du premier match de Liverpool – même si la finition de Salah était exquise – et bien qu’il n’ait pas été aidé par sa défense à certains moments, il a eu du mal.

Faits saillants et moments marquants

Liverpool semblait être le côté le plus brillant dès le coup de sifflet d’ouverture, mais ils l’ont laissé tard dans la première mi-temps pour ouvrir le score.

C’est qui d’autre que Mohamed Salah qui a frappé le premier avec un délicieux jeton sur le gardien de l’Ajax Remko Pasveer.

La touche parfaite de Mo Salah pour l’envoyer dans le but 👨‍🍳😗 pic.twitter.com/1HTjG9vJMI – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 26 octobre 2022

Après la pause de la mi-temps, Liverpool a commencé à marquer sérieusement.

Quatre minutes seulement après le début de la seconde mi-temps, Darwin Núñez a doublé la mise pour les Reds.

IL N’ALLAIT PAS MANQUER CELUI-CI 🎯 pic.twitter.com/BIehjCH6P7 – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 26 octobre 2022

Seulement deux minutes plus tard, Harvey Elliott tenait à entrer dans l’action.

Bien qu’il restait plus de 40 minutes dans le match, cela semblait déjà terminé pour l’Ajax.

Harvey Eliott sur l’angle serré 📐😰 pic.twitter.com/MQM4JS6dQS – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 26 octobre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp : “Le match a commencé difficile pour nous car l’Ajax est une bonne équipe. La première demi-heure, ils étaient la meilleure équipe, plus stable que nous. Leur système de marquage des hommes est inconfortable pour nous. Nous avons dû nous y habituer – c’est normal , c’est un match à l’extérieur en Ligue des champions. Nous avons eu de la chance dans une situation [the Berghuis miss] et dans l’autre situation c’était un bon bloc [Tadic’s shot].”

Klopp sur la blessure d’Henderson : “J’étais aussi inquiet que j’ai vu la situation devant moi. Je pense que c’était genou contre genou, une ecchymose, vraiment douloureux mais pour autant que je sache maintenant, il devrait aller bien.”

L’attaquant de l’Ajax Dusan Tadic : “Je pense que nous avons bien fait dans les 30, 40 premières minutes et si je marquais un but, ce serait un match différent. Mais nous ne l’avons pas fait. Les meilleures équipes vous punissent.”

Statistiques clés

Darwin Núñez a marqué son cinquième but de la saison, et il marque en moyenne un tir toutes les six touches. Ce taux de tir le lie à Erling Haaland au premier rang de tous les joueurs des cinq meilleures ligues européennes cette saison.

Mohamed Salah a marqué six buts en Ligue des champions cette saison, à égalité avec Kylian Mbappé pour le premier. Une seule fois, un joueur africain a terminé meilleur buteur de l’UEFA Champions League : George Weah en 1994-95 avec sept buts.

Suivant

Ajax : L’équipe néerlandaise profite d’un repos de cinq jours avant de se rendre en Écosse pour affronter les Rangers en UEFA Champions League le mardi 1er novembre à 16 h HE. Revenez ensuite à l’Eredivisie néerlandaise et accueillez le PSV Eindhoven le dimanche 6 novembre.

Liverpool : Les Reds se concentrent sur la Premier League lorsqu’ils accueillent Leeds United le samedi 29 octobre à 14 h 45 HE. Ensuite, ils reviendront à l’action de l’UEFA Champions League le mardi 1er novembre, accueillant Naples.