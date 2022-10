Les espoirs de James Maddison pour la Coupe du monde: Brendan Rodgers et Gary Neville soutiennent l’appel de l’Angleterre pour le meneur de jeu de Leicester | Nouvelles du football

James Maddison était la vedette du spectacle, marquant deux buts et en inscrivant un autre alors que Leicester battait Nottingham Forest 4-0 au King Power Stadium. La performance a aidé son équipe à décoller et à remettre ses chances de Coupe du monde en tête de l’ordre du jour.

Maddison a maintenant marqué neuf buts lors de ses 11 dernières apparitions en Premier League et se dit qu’il est dans la meilleure forme de sa carrière. Son manager Brendan Rodgers soutient son inclusion alors qu’il cherche à ajouter à la casquette solitaire d’Angleterre qu’il a remportée en 2019.

La mauvaise forme de Leicester a peut-être masqué le fait que Maddison est en plein essor en ce moment. Ce résultat – sur Football du lundi soir – remet sa qualité évidente sur le devant de la scène. Mais après avoir été négligé par Gareth Southgate pendant si longtemps, a-t-il le temps de faire partie de l’équipe de la Coupe du monde ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Brendan Rodgers affirme que James Maddison serait le candidat idéal pour l’Angleterre



Rodgers a révélé lors de sa conférence de presse d’après-match que Southgate n’avait jamais posé de questions sur Maddison, mais il a insisté sur la qualité du meneur de jeu lorsqu’il a parlé à Gary Neville, Jamie Carragher et David Jones après le match.

“C’est un travail vraiment difficile d’être un manager et vous savez ce que c’est que Gary d’être là avec la qualité disponible”, a déclaré Rodgers.

“C’est tellement dommage, je pense, pour le pays et pour le garçon lui-même. Vous voyez son talent et son niveau de performance au cours des 18 derniers mois est clair. Je pense que seul Harry Kane a été impliqué dans plus de buts parmi les joueurs anglais. .

“Pour ne même pas avoir été dans l’équipe, et je pense avoir un joueur même s’il ne va pas commencer mais un joueur de cette qualité… et pas seulement ça, dans le football international c’est la personnalité pour prendre le ballon et être créatif pour changer la donne.

“James est tout cela. C’est un joueur absolument brillant et j’espère vraiment qu’au cours des prochains mois, il pourra continuer la forme qu’il a montrée au cours des 18 derniers mois et pourra d’une manière ou d’une autre entrer dans l’équipe parce que si vous voulez de la créativité, de la personnalité, il a amélioré le côté défensif de son jeu, il peut jouer à plusieurs postes et pour moi, c’est un joueur absolument exceptionnel.

“Il est là-haut, et j’adore Phil Foden, Mason Mount, ces garçons qui jouent là-bas. Jack Grealish est différent car il est plus à l’écart. Mais Madders peut jouer à plusieurs postes à un niveau élevé. Il a montré que ce soir.”

Maddison : “J’aurais un impact”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



James Maddison tente de se frayer un chemin dans l’équipe de Coupe du monde de Gareth Southgate



Maddison lui-même a discuté de ses perspectives en Angleterre sur Football du lundi soirreconnaissant le contraste entre la forme de l’équipe cette saison et la sienne.

Il a déclaré: “Cela a été une position un peu bizarre, pour être honnête, parce que nous avons été en bas de la ligue et les résultats n’ont pas suivi notre chemin, mais j’ai presque été aussi confiant que je ne l’ai jamais été dans ma carrière. .

“Je ne me souviens pas, au cours des 12 derniers mois, avoir joué mieux que moi et me sentir mieux que moi.”

Alors, sûrement qu’il est agacé d’être exclu de l’équipe d’Angleterre ?

“C’est difficile de répondre parce que vous voulez dire la bonne chose et non la mauvaise chose, mais c’est une de mes ambitions, un de mes objectifs. Je suis un footballeur, je regarde le football international et une opportunité à ce niveau est quelque chose que je désire et sur lequel je sais que j’aurai un impact et qui, j’espère, se présentera à moi à un moment donné.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



James Maddison parle à Jamie Carragher de son processus de réflexion sur les coups francs



Une explication de son omission continue de l’équipe est qu’il n’y a pas de position naturelle pour lui dans la structure de Southgate. Maddison est à son meilleur flottant entre les lignes, soit en tant que n ° 10, soit en dérivant des flancs, mais ce rôle existe-t-il avec l’Angleterre?

“Je ne suis pas naïf, je sais qu’il y a des joueurs de haut niveau dans ces zones d’attaque, mais j’ai confiance en moi et j’ai confiance que je peux être dans cette catégorie”, a déclaré Maddison.

“Sur le rôle et la position, [I could play] aucune de ces zones avant. Vous voyez des gens comme Phil (Foden) et Jack (Grealish) qui peuvent jouer dans ces zones centrales, jouer un peu plus large.

“C’est difficile de commenter parce que j’ai joué à droite aujourd’hui, mais l’Angleterre joue un peu différemment avec les trois arrières. Je n’ai pas été dans le set-up depuis quelques années donc je devrais écouter les entraîneurs, mais c’est difficile d’en parler parce que ce n’est pas la position dans laquelle je suis en ce moment.

“Je vais continuer à travailler dur, je dois avoir l’état d’esprit de forcer mon chemin parce que ces joueurs des grands clubs sont là à la minute et ce sont les meilleurs joueurs, mais je pense qu’il pourrait y avoir une place pour moi. Alors je Je vais continuer à travailler dur et à produire des performances comme celle-là ce soir et je verrai où cela me mène.”

Le verdict de Neville : pourquoi ne serait-il pas là ?

“Tout le monde en ce moment veut que l’Angleterre soit plus progressive et marque plus de buts et ait plus de joueurs offensifs dans l’équipe. C’est le gars qui le déchire absolument en ce moment en termes d’implication dans les buts .

“L’Angleterre a généralement besoin de joueurs qui peuvent livrer des coups de pied arrêtés et des scores d’eux. Gareth Southgate a été important dans ce domaine au cours des quatre ou cinq dernières années, mais il y a quelques joueurs dans sa position.

“Les goûts de Mason Mount, Jack Grealish, Phil Foden qui jouent dans ces types de domaines. Mais si vous regardez ses chiffres, pourquoi ne serait-il pas dans une équipe de 26 joueurs? Je sais que ce n’est pas une question particulièrement confortable à demander s’il serait un bon voyageur, mais cela a été suggéré. Je ne sais pas d’où cela vient. Il n’y a aucune substance à cela de mon côté. Je n’ai vu qu’une bonne personnalité, un bon caractère.

“Il est toujours prêt à sortir et à répondre aux questions. Quelle est la raison pour laquelle il ne serait pas là? Je ne pense pas qu’il vienne pour Bukayo Saka ou Jadon Sancho car pour moi, ce sont des joueurs larges. Je le mettrais dans la même catégorie ou là où se trouve Mount.

“Un manager ira à la Coupe du monde avec le système 3-4-3 qu’il pense qu’il va jouer, mais il doit penser qu’il devra peut-être passer à un 4-3-3 à un moment donné.

“Il doit penser que le système devra peut-être passer à un 5-3-2 ou quoi que ce soit d’autre. Il doit y avoir un plan B pour l’Angleterre. Gareth l’aura, et si vous avez besoin d’un but sur un KO jeu ou vous avez un coup franc ou ce petit peu de qualité, vous en voulez un comme lui sur le banc qui peut changer le jeu.

“Il y en a quelques-uns qui peuvent mais il est dans la meilleure forme. Gareth a déjà choisi des joueurs en forme, et je ne connais aucun manager anglais qui ait choisi des joueurs plus indépendamment de leur club et il a toujours choisi des joueurs en forme.

“Je sais que les gens crieront à la télé à propos de Harry Maguire en ce moment, mais le fait est que Harry Maguire a bien joué pour l’Angleterre et nous n’avons pas beaucoup de défenseurs centraux. C’est aussi simple que cela. Nous avons a pas mal de joueurs dans cette position mais James Maddison est en grande forme et nous verrons ce qui se passera dans les prochaines semaines.”