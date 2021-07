Les espoirs de James Forrest de faire décoller une nouvelle ère au Celtic touchés par un problème de coronavirus | Actualités footballistiques

Les espoirs de James Forrest de prendre un bon départ dans la nouvelle ère au Celtic ont été touchés par un problème de coronavirus.

L’ailier a raté la majeure partie de la saison dernière avec une blessure à la cheville et a beaucoup manqué avant de revenir tard dans la campagne et de faire une brève apparition pour l’Écosse à l’Euro 2020.

Mais il est absent du camp d’entraînement du Celtic au Pays de Galles alors que le nouveau patron Ange Postecoglou tente d’imprimer ses idées dans l’équipe.

Celtic a confirmé sur Twitter que Forrest n’était pas présent au camp car il avait été identifié comme un contact étroit d’un cas positif de Covid-19.

🍀 @Chri6ViF reste à Glasgow pour continuer à travailler à domicile et James Forrest n’est pas actuellement présent sur le camp car il a malheureusement été identifié comme un contact étroit d’un cas positif de Covid-19. pic.twitter.com/1neK3OTL5y – Club de football celtique (@CelticFC) 6 juillet 2021

Christopher Jullien est également toujours à Glasgow alors qu’il travaille sur sa condition physique après une longue blessure au genou.

Le Celtic affrontera Sheffield mercredi lors d’un match amical à huis clos au Pays de Galles mercredi et la nouvelle recrue des Hoops, Liam Shaw, savoure ses débuts contre son ancien club.

Le milieu de terrain de 20 ans a signé un contrat de quatre ans avec le club Parkhead des Owls le mois dernier.

Shaw avait hâte de voir des visages familiers à Dragon Park à Newport.

Il a dit CelticTV: « J’espère que je joue bien et que je montre au gaffer ce que je suis.

« Pour être honnête, ça va être bizarre, le premier match du Celtic contre Sheffield mercredi.

« Mais ça va aussi être comme n’importe quel autre match, quand vous montrez sur le terrain, vous ne pensez à rien, vous pensez juste à gagner. J’ai hâte.

















0:54



Ange Postecoglou doit apporter un succès immédiat au Celtic et n’aura pas le temps de s’installer, selon Paul Lambert



« Je connais évidemment très bien tous les gars et ils savent comment je joue. Mais ce sera agréable de voir quelques visages familiers.

« Je vais juste y aller et me donner à 100% et voir comment ça se passe. Je pense que ce sera un match difficile, ce ne sera pas facile du tout. Ils ont encore beaucoup de bons joueurs là-bas.

« Mais nous devons jouer notre football et jouer comme nous voulons jouer et ne nous soucier d’aucune autre équipe. »

















2:30



Postecoglou se dit ravi de rejoindre le club Parkhead et donne un aperçu du style de gestion qu’il apportera à Glasgow après avoir quitté Yokohama F Marinos



Postecoglou a commencé sa rénovation de l’équipe celtique après la frustration de la saison dernière lorsque le club a terminé sans trophée, alors que le titre de Premiership revenait aux Rangers rivaux de Old Firm pour la première fois en une décennie.

L’ancien patron de l’Australie a remis un nouveau contrat d’un an à l’attaquant Leigh Griffiths tandis que le défenseur de 21 ans Osaze Urhoghide a également été recruté à Sheffield mercredi. D’autres devraient renforcer l’équipe avant la fin de la fenêtre de transfert.

Il n’y a pas encore de clarté autour de joueurs tels que Odsonne Edouard, Kristoffer Ajer et Ryan Christie, dont l’avenir a fait l’objet de spéculations.

Le Celtic est prêt à disputer une série de matches amicaux en vue du match aller du deuxième tour de qualification de la Ligue des champions contre le FC Midtjylland, vice-champion de la Ligue danoise.

Les Hoops jouent mercredi à Dragon Park avant d’affronter Charlton au même endroit samedi.

L’équipe de Premiership se rendra pour affronter Bristol City le mercredi 14 juillet avant d’accueillir Preston le samedi semaine.