Les espoirs de HS Prannoy en demi-finales anéantis après la défaite contre Lu Guang Zu

Le navetteur indien HS Prannoy a continué à lutter lors de la finale du BWF World Tour alors qu’il a subi une autre défaite serrée lors de son deuxième match de phase de groupes à Bangkok, en Thaïlande, jeudi. La deuxième défaite consécutive a pratiquement anéanti ses espoirs d’atteindre les demi-finales du groupe A.

Prannoy, le seul Indien en lice dans la compétition de fin d’année, avait commencé par une défaite contre le Japonais Kodai Naraoka mercredi. Jeudi, il lui fallait gagner son deuxième match pour conserver ses chances de passer à l’étape suivante.

Mais Prannoy s’est incliné face au Chinois Lu Guang Zu lors de son deuxième match du Groupe A, s’inclinant 21-23, 21-17, 19-21 en une heure et 24 minutes.

Prannoy, 12e au classement mondial et qui a débuté le match avec un gros strapping au genou droit, a perdu le premier match mais est revenu en force lors du deuxième match contre le n°17 ​​mondial.

Il a mené dans le troisième match décisif mais n’a pas pu continuer sur sa lancée.

Prannoy et son adversaire chinois sont allés au coude à coude jusqu’à 3-3 avant que Lu Guang Zu n’ouvre une avance et ne la prolonge à 13-10. Mais Prannoy le rattrape à 15-15 et mène 19-16. Les Chinois l’ont encore une fois rattrapé à 20-20. Lu Guang Zu a remporté les deux points suivants de 21 à 21 pour remporter le premier match.

Prannoy a scénarisé un revirement dans le décideur en devançant à 19-18 après avoir suivi 10-14. Cependant, des erreurs directes dans les étapes cruciales du joueur de badminton indien ont permis à Lu Guang Zu de marquer les trois derniers points du match pour rester en vie dans le tournoi.

C’était la deuxième défaite de HS Prannoy contre le navetteur chinois de 26 ans. HS Prannoy, 30 ans, a été battu par Lu Guang Zu en huitièmes de finale de Roland-Garros en octobre.

Lors de son dernier match dans le groupe A, Prannoy affrontera vendredi le numéro un mondial Viktor Axelsen du Danemark et espère terminer sa campagne par une victoire.

