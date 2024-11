Les espoirs de cessez-le-feu s’estompent alors qu’Israël bombarde Gaza et le Liban

Les perspectives d’un cessez-le-feu entre Israël et ses ennemis, le Hamas et le Hezbollah, se sont échouées vendredi alors que les frappes aériennes israéliennes ont tué au moins 64 personnes dans la bande de Gaza et ont frappé la banlieue sud de Beyrouth, selon les médecins de l’enclave palestinienne.

Plus tard vendredi, l’armée israélienne a déclaré avoir tué un haut responsable du Hamas, Izz al-Din Kassab, le décrivant comme l’un des derniers membres survivants de haut rang du Hamas, responsable de la coordination avec d’autres groupes à Gaza, lors d’une frappe aérienne à Khan. Younis.

Les envoyés américains s’efforçaient d’obtenir un cessez-le-feu sur les deux fronts avant l’élection présidentielle américaine de mardi prochain.

Mais le Hamas n’est pas favorable à une trêve temporaire, a rapporté vendredi sa chaîne de télévision Al-Aqsa Hamas. Les propositions de cessez-le-feu n’ont pas rempli les conditions selon lesquelles tout accord doit mettre fin à la guerre qui dure depuis un an à Gaza et inclure un retrait des forces israéliennes de là, a-t-il déclaré.

Plus tôt, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait déclaré que sa priorité était de garantir la sécurité « malgré toute pression ou contrainte ».

Son bureau a déclaré avoir transmis jeudi ce message aux envoyés américains Amos Hochstein et Brett McGurk en Israël. Israël a quant à lui poursuivi vendredi ses offensives militaires contre le Hamas dans la bande de Gaza et le Hezbollah au Liban.

Les Palestiniens regardent la fumée s’élever vendredi à la suite des frappes israéliennes à Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza. (Ahmed Mustafa/Reuters)

Au moins 64 morts dans les frappes israéliennes sur Gaza

Les médecins à Gaza ont déclaré qu’environ 64 personnes avaient été tuées et des dizaines d’autres blessées dans la nuit et vendredi matin lors des frappes israéliennes sur la ville de Deir Al-Balah, le camp de Nuseirat et la ville d’Al-Zawayda, également dans la zone centrale de Gaza. comme dans son sud.

Quatorze personnes ont été tuées par une frappe israélienne à l’entrée d’une école abritant des Palestiniens déplacés à Nuseirat, selon les médecins de l’hôpital Al-Awda du camp. Dix autres personnes ont été tuées dans une voiture à Khan Younis, dans le sud de Gaza, ont indiqué les médecins.

REGARDER | Des dizaines de Palestiniens tués dans un bloc résidentiel au nord de Gaza en début de semaine : Une frappe israélienne tue des dizaines de personnes dans un bloc résidentiel au nord de Gaza, les États-Unis qualifient l’incident d' »horrible » Au moins 93 Palestiniens ont été tués ou portés disparus, et des dizaines ont été blessés mardi lors d’une frappe israélienne contre un immeuble résidentiel dans la ville de Beit Lahiya, au nord de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé de Gaza. Le Département d’État américain a qualifié l’incident d' »horrible ».

L’armée israélienne a déclaré que ses troupes avaient tué ce qu’elle qualifiait de terroristes armés dans le centre de Gaza et dans la région nord de Jabalia. Il n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat sur la grève signalée dans les écoles, bien qu’il nie habituellement avoir délibérément attaqué des civils.

Les chefs des agences humanitaires de l’ONU ont déclaré vendredi que la situation dans le nord de Gaza était « apocalyptique », avec l’ensemble de la population palestinienne « risquant de mourir de maladie, de famine et de violence », alors qu’Israël poursuit son offensive contre le regroupement des militants du Hamas dans la bande de Gaza. zone.

Des Palestiniens viennent en aide aux victimes d’une frappe israélienne jeudi dans le cadre du conflit Israël-Hamas à Beit Lahiya, dans le nord de la bande de Gaza. Les chefs des agences humanitaires de l’ONU ont déclaré vendredi que la situation dans le nord de Gaza était « apocalyptique ». (Stringer/Reuters)

Reprise retardée des vaccinations contre la polio

La troisième phase d’une campagne de vaccination contre la polio à Gaza débutera samedi, ont annoncé vendredi les organisations humanitaires, après que le déploiement ait déraillé en raison des bombardements israéliens, des déplacements massifs et du manque d’accès.

La campagne contre la polio a débuté le 1er septembre, après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé en août qu’un bébé était partiellement paralysé par le virus de la polio de type 2, le premier cas de ce type sur le territoire depuis 25 ans.

REGARDER | Le directeur de l’OMS estime qu’il est « peu probable » d’atteindre les objectifs de vaccination : La détérioration des conditions dans le nord de Gaza risque d’affecter les efforts de vaccination contre la polio, selon l’OMS Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré vendredi qu’il était « peu probable » d’atteindre l’objectif initial de vacciner environ 119 000 enfants contre la polio à Gaza, après avoir annoncé le même jour que la troisième phase de la campagne de vaccination reprendrait samedi. La deuxième phase du déploiement a déraillé à cause des bombardements israéliens et des complications liées aux déplacements massifs.

« La pause humanitaire nécessaire pour mener la campagne a été assurée ; cependant, la zone de la pause a été considérablement réduite par rapport à la première série de vaccinations dans le nord de Gaza, menée en septembre 2024. Elle est désormais limitée à la seule ville de Gaza. » » indique une déclaration conjointe de l’UNICEF et de l’OMS.

La phase finale de la campagne visait à atteindre environ 119 000 enfants de moins de 10 ans dans le nord de Gaza avec une deuxième dose du nouveau vaccin oral contre la polio de type 2 (nVPO2). Cependant, il est désormais peu probable que cet objectif soit atteint en raison des contraintes d’accès, indique le communiqué.

« Il est désormais peu probable qu’il soit possible d’atteindre cet objectif car les conditions dans le nord de Gaza s’aggravent chaque jour », a déclaré vendredi le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Il y a peu d’espoir qu’une trêve puisse être conclue avant les élections américaines

Israël a également frappé la banlieue sud de Beyrouth vendredi matin avec au moins 10 frappes, ont rapporté des journalistes de Reuters. Il s’agissait du premier bombardement sur la zone – autrefois un quartier densément peuplé et un bastion du Hezbollah – depuis près d’une semaine.

Les frappes ont eu lieu après qu’Israël a émis des ordres d’évacuation pour 10 quartiers distincts.

Hassan Saad, s’exprimant dans une rue de Beyrouth, la capitale libanaise, a déclaré à Reuters : « C’est une guerre brutale et Israël n’a pas le droit de la faire.… Il faut imposer une limite à Israël car il ne respecte aucune des lois ou moralité humaine. »

Un autre Beyrouthin, Ali Ramadan, a déclaré qu’il pensait que les frappes aériennes israéliennes étaient un moyen de faire pression sur le Liban dans les négociations de cessez-le-feu.

Les débris de véhicules sont visibles sur un site endommagé à la suite des frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth, au milieu des hostilités en cours entre le Hezbollah et les forces israéliennes, Liban, le 1er novembre 2024. (Mohammed Yassine/Reuters)

Les hostilités ont anéanti tout espoir de parvenir à une trêve avant l’élection présidentielle américaine du 5 novembre.

La télévision du Hamas, citant une source importante du groupe, a déclaré que les propositions de cessez-le-feu ne remplissaient pas leurs conditions.

« Les propositions n’incluent pas une cessation permanente de l’agression, le retrait des forces d’occupation de la bande de Gaza ou le retour des personnes déplacées », a indiqué la source.

Ils n’ont pas non plus répondu aux besoins des Palestiniens en matière de sécurité, de secours et de reconstruction, ni de réouverture totale des postes frontières, a indiqué la source.

La délégation a également exigé la fourniture de nourriture, de médicaments et d’un abri, et a déclaré que tout accord doit inclure un échange de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes contre les otages israéliens captifs à Gaza.

S’adressant jeudi aux troupes israéliennes diplômées, Netanyahu a déclaré que « les accords, les documents et les propositions ne sont pas le point principal.

« Le point principal est notre capacité et notre détermination à assurer la sécurité, à contrecarrer les attaques contre nous et à agir contre l’armement de nos ennemis, si nécessaire et malgré toutes pressions et contraintes. C’est le point principal », a-t-il déclaré.

Les bombardements israéliens au Liban se poursuivent

Le Premier ministre par intérim du Liban, Najib Mikati, a accusé vendredi Israël de bloquer tout progrès dans les négociations.

« Les déclarations israéliennes et les signaux diplomatiques reçus par le Liban confirment l’entêtement israélien à rejeter les solutions proposées et à insister sur l’approche du meurtre et de la destruction », a-t-il déclaré.

Israël a également bombardé jeudi la région de Baalbek, à l’est du Liban, qui abrite des ruines romaines classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Un groupe culturel qui organise des festivals annuels au milieu des ruines a déclaré que certaines fissures étaient visibles en raison des frappes israéliennes à proximité.

Le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes sur Israël en solidarité avec les Palestiniens un jour après que des militants dirigés par le Hamas ont attaqué Israël le 7 octobre 2023, tuant quelque 1 200 personnes et ramenant 251 otages à Gaza, selon les décomptes israéliens.

Les offensives de représailles d’Israël ont tué plus de 43 000 Palestiniens et réduit une grande partie de Gaza en ruines, et tué au moins 2 897 personnes au Liban, selon les mises à jour des ministères de la Santé concernés vendredi.

Dans le nord d’Israël, près de la frontière libanaise, un agriculteur et quatre ouvriers thaïlandais ont été tués jeudi dans une attaque à la roquette du Hezbollah sur Metula, ont annoncé les autorités israéliennes. Deux autres civils ont été tués par des éclats d’obus près de la ville de Kiryat Ata, plus au sud, près de la ville portuaire de Haïfa.

Le Hezbollah, soutenu par l’Iran, affirme qu’il ne tire que sur des cibles militaires en Israël.