Les espoirs de Biden pour la Suède et la Finlande au sein de l’OTAN sont bloqués sur les exigences d’Erdogan

WASHINGTON – Lorsque le président Biden a accueilli les dirigeants finlandais et suédois à la Maison Blanche cette année, il a parlé en termes triomphaux de leur décision de rejoindre l’OTAN après des décennies de neutralité, dans le dernier coup porté aux efforts du président Vladimir V. Poutine pour saper l’alliance . Ce fut, a déclaré M. Biden, “une journée mémorable”.

C’était il y a plus de six mois. Alors que l’année tire à sa fin, les deux pays nordiques attendent toujours d’être admis dans l’alliance de 30 membres. Vingt-huit membres ont approuvé leur adhésion et un autre, la Hongrie, prévoit de voter au début de l’année prochaine.

Mais il reste un obstacle : le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a soulevé des objections au plan et, craignent les responsables occidentaux, pourrait être disposé à le retarder de plusieurs mois. Dans un scénario cauchemardesque, il pourrait bloquer complètement l’expansion – tous les pays membres doivent approuver les ajouts au bloc.

Quoi qu’il en soit, disent-ils, l’homme fort turc complique cyniquement une étape majeure dans la confrontation avec la Russie, cherchant à obtenir des concessions de l’OTAN et des États-Unis avant les élections turques prévues au printemps prochain.