Les espoirs de Biden d’établir des relations israélo-saoudiennes pourraient devenir une victime de la nouvelle guerre au Moyen-Orient

WASHINGTON (AP) — Il y a moins de trois semaines, Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu assis à côté Le président Joe Biden et émerveillé qu’une « paix historique entre Israël et l’Arabie Saoudite » semblait à portée de main – une avancée diplomatique qui, selon lui, pourrait conduire à une paix durable entre Israéliens et Palestiniens.

Biden était tout aussi optimiste, déclarant à Netanyahu lors de leur rencontre à New York : « Si vous et moi – il y a 10 ans – parlions de normalisation avec l’Arabie Saoudite, je pense que nous nous regarderions en disant : « Qui a bu quoi ? »

Maintenant le déclenchement de la guerre entre Israël et les Palestiniens après un dévastateur Hamas L’attaque sur le sol israélien menace de retarder ou de faire dérailler les efforts diplomatiques déployés depuis des années par les États-Unis, pays par pays, pour améliorer les relations entre Israël et ses voisins arabes.

La soi-disant poussée de normalisation, qui a commencé sous l’ancien Celui du président Donald Trump administration et a été qualifié de Accords d’Abraham, est un effort ambitieux visant à remodeler la région et à renforcer la position d’Israël de manière historique. Mais les critiques ont averti qu’il ignore les revendications palestiniennes en faveur d’un État.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les attaques du Hamas pourraient avoir été motivées en partie par le désir de saborder la partie la plus ambitieuse de l’initiative américaine : le scellement des relations diplomatiques entre les rivaux Israël et l’Arabie Saoudite. Les deux plus grandes puissances du Moyen-Orient partagent un ennemi commun : l’Iran, généreux sponsor militaire et financier du Hamas.

Un tel pacte entre Jérusalem et Riyad constituerait un héritage déterminant pour Biden, Netanyahu et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Cela pourrait ouvrir la voie à un nombre encore plus grand de pays à majorité arabe et musulmane pour qu’ils abandonnent leur rejet d’Israël depuis sa fondation en 1948 sur des terres longtemps habitées par des Palestiniens. Sous Trump, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc ont tous signé des accords de normalisation avec Israël.

Mais l’attaque surprenante du Hamas – et d’une grande partie du monde arabe réponse – a également soulevé de nouvelles questions quant à savoir si les ambitions palestiniennes de souveraineté peuvent être mises de côté pendant que les États-Unis tentent d’aider Israël à améliorer ses relations avec le reste de ses voisins du Moyen-Orient.

Alors que Netanyahu promet de transformer en décombres tous les repaires du Hamas à Gaza, la région se prépare désormais à encore plus de mort et de destruction et une vaste opération militaire menée par Israël. Biden devrait aborder les attaques contre Israël dans un discours à la Maison Blanche mardi après-midi.

« Nous allons assister à une opération aérienne, terrestre et maritime assez importante qui coûtera de très nombreuses vies », a déclaré Steven Cook, chercheur principal pour les études sur le Moyen-Orient et l’Afrique au Council on Foreign Relations. « Je pense cette dynamique de normalisation va probablement ralentir ou s’arrêter, au moins pendant un certain temps.

Les attaques ont été un choc pour les responsables américains, israéliens et saoudiens, qui se réjouissaient tous de la perspective d’un accord israélo-saoudien qui commençait à se dessiner.

Netanyahu, dans une interview accordée à CNN le mois dernier, a qualifié le pacte potentiel « un bond en avant » pour la région. Le prince héritier saoudien a également souligné les progrès constants, déclarant à Fox News : « Chaque jour nous nous rapprochons. »

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a noté lors d’un récent événement organisé par The Atlantic que les défis au Moyen-Orient subsistaient, mais que le temps qu’il consacrait aux crises et aux conflits dans la région par rapport à ses récents prédécesseurs était « considérablement réduit ».

« La région du Moyen-Orient est plus calme aujourd’hui qu’elle ne l’a été depuis deux décennies », a déclaré Sullivan.

En quelques jours, cet optimisme a disparu.

Les réseaux sociaux ont montré des foules descendues dans les rues avec des drapeaux palestiniens au Liban, à Bahreïn, au Koweït et ailleurs dans les heures qui ont suivi l’attaque du Hamas. Un policier dans la ville côtière égyptienne d’Alexandrie o a tiré sur des touristes israéliens, tuant deux Israéliens et un Egyptien.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères, dans un communiqué publié peu après les attaques, n’a pas condamné le Hamas. Au lieu de cela, le ministère a indiqué qu’il avait averti à plusieurs reprises que « l’occupation par Israël, la privation du peuple palestinien de ses droits légitimes et la répétition de provocations systématiques » ont conduit à ce moment.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a refusé de commenter la réponse saoudienne.

« Nous restons convaincus que la normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite n’est pas seulement bonne pour les peuples de ces deux pays, mais aussi pour le peuple américain et pour tous les autres habitants de la région, et nous avons la ferme intention de continuer à encourager un processus permettant la normalisation. « , a déclaré Kirby.

Yousef Munayyer, qui dirige le programme Palestine-Israël au Centre arabe, un groupe de réflexion de Washington, a déclaré que les Saoudiens dans leur déclaration rappelaient à l’administration que « nous vous avons répété à maintes reprises que si vous ignorez la question palestinienne, la région va exploser. Et je pense qu’il y a eu énormément d’orgueil de la part de l’administration Biden pensant qu’elle pouvait le faire. »

Certes, Biden et les responsables américains ont clairement fait savoir en privé à Netanyahu que tout accord devait inclure des concessions significatives pour les Palestiniens, bien que les membres de la coalition d’extrême droite de Netanyahu aient clairement indiqué qu’un État palestinien indépendant n’était pas quelque chose qu’ils accepteraient.

Les Saoudiens ont déclaré qu’eux aussi s’attendaient à ce qu’Israël fasse des concessions. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, a déclaré qu’« il n’y a pas d’autre moyen » de résoudre le conflit que par la création d’un État palestinien.

D’autres alliés de la région ont également souligné que les préoccupations palestiniennes ne pouvaient être ignorées.

Le roi Abdallah II de Jordanie, dont le pays est devenu au début des années 1990 le deuxième pays arabe après l’Égypte à signer un accord de paix avec Israël, a déclaré lors d’un sommet mondial le mois dernier que la perspective d’un accord de normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël était prometteuse pour le Moyen-Orient. l’Est mais aucune garantie de stabilité en soi.

« Cette croyance, répandue par certains dans la région, selon laquelle on peut sauter en parachute au-dessus de la Palestine, traiter avec les Arabes et revenir en arrière – cela ne fonctionne pas », avait alors déclaré le roi de Jordanie. « Et même les pays qui ont conclu des accords d’Abraham avec Israël ont du mal à agir publiquement sur ces questions alors que des Israéliens et des Palestiniens meurent. Donc, si nous ne résolvons pas ce problème, il n’y aura jamais de vraie paix. »

Les responsables américains affirment qu’ils ont l’intention d’aller de l’avant, mais ils reconnaissent également que ces efforts ne porteront probablement pas leurs fruits tant qu’il y aura un conflit actif entre Israël et les Palestiniens.

Blinken prévoyait un voyage au Moyen-Orient, avec des escales en Israël, en Arabie Saoudite et au Maroc, plus tard ce mois-ci, mais ces projets sont désormais suspendus, selon trois responsables américains qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes de l’administration.

Même si Blinken pourrait encore se rendre en Israël et dans plusieurs pays voisins pour chercher des moyens d’apaiser les tensions, il ne devrait plus se rendre en Arabie Saoudite, et l’arrêt du Maroc pour une réunion des ministres des Affaires étrangères dans le cadre du soi-disant Forum du Néguev sera presque certainement le cas. reporté, selon ces responsables. Le Forum du Néguev rassemble les plus hauts diplomates de Bahreïn, d’Égypte, d’Israël, des Émirats arabes unis et des États-Unis pour examiner les moyens de faire progresser la coopération israélo-arabe, en vue également d’améliorer les conditions de vie des Palestiniens.

Les analystes notent que les Saoudiens ont des raisons de ne pas renoncer aux efforts visant à conclure un accord de normalisation.

Mark Dubowitz, PDG de la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré qu’à long terme, ben Salmane cherchait à diversifier l’économie du royaume riche en pétrole et à renforcer sa sécurité. Dans le cadre de tout accord, l’Arabie saoudite fait pression sur Biden pour qu’il conclue un accord de coopération nucléaire et des garanties de défense de la part des États-Unis.

« Il a besoin d’une normalisation et il continuera d’avancer », a prédit Dubowitz. A propos du prince héritier, a ajouté Dubowitz, « les Saoudiens feraient mieux d’être prudents car ils jouent avec le feu à Washington ».

___

Les rédacteurs d’Associated Press Matthew Lee et Seung Min Kim ont contribué à ce rapport.