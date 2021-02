Les espoirs de barrages étant terminés, le Chennaiyin FC Eye s’impose face au NorthEast United FC

Leurs chances de play-off sont déjà terminées, Chennaiyin FC chercheraient à terminer leur saison en beauté quand ils affronteront NorthEast United FC dans leurs Super Ligue indienne match au GMC Stadium jeudi.

Les demi-finalistes de la saison dernière ont eu des problèmes majeurs en raison de ne pas avoir marqué suffisamment de buts. Ils ont créé 183 occasions et tenté 234 tirs (2e le plus par n’importe quelle équipe), mais n’en ont marqué que 13 cette saison.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

« Nous avons deux matches à disputer et il ne s’agit pas seulement de séries éliminatoires, mais de bons résultats. Dans ces deux matches, nous ferons tout pour gagner », a déclaré l’entraîneur Csaba Laszlo. Son équipe avait le taux de conversion le moins élevé de 5,55, soulignant à quel point ils ont gaspillé en attaque. Laszlo a fait un tour d’horizon honnête de la campagne de son équipe. « Chaque équipe a des hauts et des bas et toutes les saisons ne sont pas parfaites. Je pense que cette saison nous avons eu beaucoup de bonnes choses. Mais ce n’était pas si fantastique et pas si positif surtout en attaque. »

« Ce (Nord-Est) sera un match difficile. Ils ont fait un bon recrutement, en particulier les étrangers. Et dans ce match, nous voyons si nous en avons l’opportunité ou non, mais notre objectif est de gagner ce match. Notre attention est de jouer avec succès. Nous entrons dans le match comme nous l’avons fait contre Goa et c’est notre objectif « , a déclaré Laszlo, dont l’équipe n’a pas gagné lors de ses sept derniers matchs.

Pendant ce temps, NorthEast United est invaincu lors des six derniers matchs sous l’entraîneur Khalid Jamil et envisage les séries éliminatoires. Il y a eu beaucoup de points positifs pour NorthEast depuis que Khalid Jamil a été accusé. Ils en ont remporté quatre et fait match nul 2, ce qui les a amenés dans les quatre premiers. Mais l’objectif n’a pas encore été atteint car quatre équipes se disputent toujours les deux dernières places en barrages.

L’entraîneur adjoint des Highlanders, Alison Kharsyntiew, a exhorté son équipe à ne pas prendre ses adversaires à la légère. « Nous devons juste les contrôler, dicter le jeu et ne pas leur laisser le temps avec le ballon et l’espace pour opérer. » Nous devons être calmes, posés et nous concentrer sur notre jeu. En même temps, nous devons faire preuve d’agressivité, nous devons jouer avec intensité et 100% d’efforts pour gagner le match », a-t-il déclaré.