Les espoirs d’alunissage se construisent pour l’Inde après le crash de la Russie

L’agence spatiale indienne a publié des images que son vaisseau spatial a prises de l’autre côté de la lune alors qu’il se dirigeait vers une tentative d’atterrissage sur le pôle sud lunaire, quelques jours seulement après l’écrasement d’un atterrisseur russe.

Le vaisseau spatial Chandrayaan-3 de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) avait été dans une course avec la Russie pour être le premier à atterrir sur le pôle sud lunaire, une région dont les cratères ombragés contiendraient de la glace d’eau qui pourrait soutenir une future colonie lunaire.

Alors que la nouvelle de l’échec de la mission russe Luna-25 a éclaté dimanche, l’ISRO a déclaré que Chandrayaan-3 était sur le point d’atterrir le 23 août.

La mission – Chandrayaan signifie « véhicule lunaire » en hindi et en sanskrit – est la deuxième tentative de l’Inde d’atterrir sur le pôle sud de la lune. En 2019, la mission Chandrayaan-2 de l’ISRO a déployé avec succès un orbiteur mais son atterrisseur s’est écrasé.

Un terrain accidenté rend un atterrissage au pôle sud difficile, mais faire un premier atterrissage serait historique. La glace d’eau de la région pourrait fournir du carburant, de l’oxygène et de l’eau potable pour de futures missions.

Les images publiées lundi ont montré des cratères à la surface de la lune capturés par la caméra de détection et d’évitement des risques Lander de l’ISRO, conçue pour aider à trouver un lieu d’atterrissage sûr pour le vaisseau spatial.

La mission lunaire de l’Inde a décollé le 14 juillet et le module d’atterrisseur de Chandrayaan-3 s’est séparé du module de propulsion la semaine dernière.

Pour l’Inde, un alunissage réussi marquerait son émergence en tant que puissance spatiale alors que le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi cherche à stimuler les investissements dans les lancements spatiaux privés et les entreprises connexes basées sur des satellites.

« Si Chandrayaan-3 réussit, cela renforcera la réputation de l’agence spatiale indienne dans le monde. Cela montrera que l’Inde devient un acteur clé de l’exploration spatiale », a déclaré Manish Purohit, un ancien scientifique de l’ISRO.

Cela renforcerait également la réputation de l’Inde en matière d’ingénierie spatiale à prix compétitif. Le Chandrayaan-3 a été lancé avec un budget d’environ 6,15 milliards de roupies (116 millions de dollars australiens), soit moins que le coût de production du thriller spatial hollywoodien Gravity de 2013.

Une mission réussie ferait de l’Inde le quatrième pays à atterrir avec succès sur la Lune, après l’ex-URSS, les États-Unis et la Chine.

Les scientifiques de l’ISRO ont déclaré avoir appris de l’échec de la mission lunaire précédente et apporté des modifications à Chandrayaan-3 qui rendraient plus probable un atterrissage réussi, notamment en permettant d’atterrir en toute sécurité n’importe où dans une zone d’atterrissage élargie dans des conditions défavorables.

Il a également été équipé de plus de carburant, de panneaux solaires et de jambes plus solides.