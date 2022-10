Les espoirs conservateurs du chef de l’unité s’estompent alors que Sunak et Johnson s’affrontent

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les espoirs conservateurs d’un candidat à la direction de l’unité pour rassembler le parti déchiré se sont estompés ce soir, alors que la course pour remplacer Liz Truss s’est transformée en un combat sans merci entre les rivaux amers Rishi Sunak et Boris Johnson.

Penny Mordaunt, troisième de la course à la direction de l’été, est devenue la première à déclarer publiquement sa candidature, dans le but de donner un élan à ce qui semblait être une tentative hésitante pour le poste le plus élevé.

Mais la majeure partie des approbations des députés allait à Sunak et Johnson, les deux semblant prêts à atteindre le seuil de 100 nominations pour figurer sur le bulletin de vote.

Et il y avait peu de signes d’amour perdu entre les deux camps.

Alors que Johnson réfléchissait à ce qui serait une tentative extraordinaire de revenir du désert politique après avoir été contraint de quitter ses fonctions par une révolte dans les rangs de son propre parti, les partisans ont insisté sur le fait que sa victoire aux élections générales de 2019 faisait de lui le seul chef avec un mandat des électeurs.

L’ancien Premier ministre était censé être en contact étroit avec des supporters potentiels alors qu’il revenait de vacances dans les Caraïbes à temps pour la date limite de nomination de lundi.

Mais ses rivaux ont averti qu’il plongerait une fois de plus les conservateurs dans le scandale et le désarroi en raison de l’enquête en cours sur des mensonges présumés au Parlement concernant le Partygate.

L’éminent bailleur de fonds de Johnson, Jacob Rees-Mogg, a agacé les partisans de Sunak avec une approbation en utilisant le hashtag #BorisorBust.

L’ancien ministre Tim Loughton a rétorqué: “Comment diable ce slogan peut-il être utile à distance? … Vous devriez vraiment y réfléchir correctement si vous vous intéressez à l’unité du parti.”

Les partisans de Sunak ont ​​rejeté en privé l’offre supposée de Johnson d’un retour au Trésor pour l’ancien chancelier dans le cadre d’un billet «équipe de rêve», suggérant que tout accord serait plus probable avec Mme Mordaunt.

Un contributeur de Sunak a déclaré L’indépendant: « Si Boris voulait prendre un emploi dans le cabinet de Rishi, cela pourrait être acceptable. Mais il n’aurait qu’à démissionner après quelques mois lorsque le rapport Partygate sortira.

Un autre a déclaré à ITV News qu’il était “incroyable” que certains députés pensent que M. Johnson peut les gagner aux prochaines élections.

“Est-ce qu’il ira jusque là ?” dit le député. « Si le Comité des privilèges est aussi accablant pour lui qu’il y paraît, il est possible qu’il soit parti d’ici Noël.

“Le fait qu’il se tienne debout alors qu’il fait l’objet d’une enquête est honteux. Ce n’est pas la stabilité et l’unité que tout le monde réclame.”

L’ampleur du défi laissé au nouveau chef par Mme Truss a été révélée dans une enquête PeoplePolling pour GB News qui a mis les conservateurs à seulement 14% – leur plus bas décompte de mémoire d’homme – contre 53% pour Keir Starmer’s Labour.

Et un sondage Opinium séparé a suggéré que M. Johnson était le candidat le moins susceptible de reconquérir les électeurs, Sunak et Mordaunt le battant dans des confrontations directes pour le meilleur chef – par des marges de 44-31 et 36-33 respectivement. . Sunak a été préféré à Mordaunt par 45-23 %.

Un sondage YouGov a révélé que plus de la moitié des Britanniques (52%) seraient mécontents de voir M. Johnson revenir au 10 Downing Street, contre seulement 27% qui seraient satisfaits de cette perspective. Même parmi les électeurs conservateurs des élections générales de 2019, un peu plus de la moitié (56%) seraient heureux de le revoir au pouvoir moins de deux mois après avoir passé le relais à Truss.

Les partisans de M. Sunak craignent que même s’il bat M. Johnson lors d’un scrutin de députés lundi, les membres conservateurs pourraient répéter l’expérience de l’été dans un sondage en ligne, en soutenant le candidat le plus à droite plutôt que celui favorisé par le parlementaire parti et par les électeurs en général.

L’allié proche de Sunak, John Glen, a averti que le choix ne devrait pas aller au candidat ayant la “personnalité la plus engageante ou amusante”, mais à celui qui peut “restaurer la confiance dans la réputation de compétence économique du Parti conservateur tout en mettant en premier les intérêts des plus vulnérables”. ”.

“Boris Johnson a été démis de ses fonctions pour une raison”, a déclaré l’ancien ministre du Trésor. “Ces problèmes n’ont pas changé et nous devons regarder en avant et non en arrière.”

Un autre ancien ministre, Robin Walker, a déclaré L’indépendant que Sunak avait « prouvé qu’il avait raison » dans ses avertissements sur les risques économiques d’un poste de premier ministre Truss et était le candidat capable d’attirer des électeurs flottants

Un retour de Johnson serait “très source de division pour le parti”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Je ne pense pas que les problèmes de confiance qui l’ont poussé à démissionner aient disparu.”

Un décompte non officiel des nominations de députés par le site Web de Guido Fawkes a mis Sunak sur 82, avec M. Johnson sur 62 et Mme Mordaunt sur 24.

La chef des Communes a annoncé sa candidature dans un tweet avec le hashtag # PM4PM, déclarant : « J’ai été encouragée par le soutien de collègues qui veulent un nouveau départ, un parti uni et un leadership dans l’intérêt national. Je me présente pour être le chef du Parti conservateur et votre Premier ministre – pour unir notre pays, tenir nos promesses et gagner les prochaines élections générales.

Elle a obtenu l’approbation de l’ancienne ministre Andrea Leadsom, qui a déclaré qu’elle avait « l’expérience, la compassion et la détermination nécessaires pour mener notre pays vers un avenir radieux ».

Mme Mordaunt aurait eu des entretiens avec Jeremy Hunt et lui aurait assuré qu’il pouvait rester chancelier si elle devenait Premier ministre.

M. Sunak a été encouragé par la nomination de son prédécesseur au poste de chancelier Sajid Javid – qui a balayé Johnson en disant que les conservateurs doivent “passer aux erreurs du passé” – ainsi que l’ancien secrétaire à l’environnement George Eustice.

Mais M. Johnson a obtenu le soutien de l’influent maire de Teesside, Ben Houchen – auparavant un ardent défenseur de Sunak – qui a publié une déclaration conjointe avec l’ancien secrétaire de mise à niveau de Truss, Simon Clarke, applaudissant son retour.

Et le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré qu’il “penchait” vers l’ancien Premier ministre alors qu’il s’était exclu du concours avec une fouille à l’ex-chancelier pour sa résistance aux augmentations des dépenses militaires: “Vous ne pouvez pas avoir la sécurité économique à la maison sans national Sécurité.”

Le député de Stoke, Jonathan Gullis, a déclaré son soutien à Johnson, bien qu’il ait démissionné de son gouvernement il y a seulement trois mois, affirmant qu’il ne pouvait pas “en toute bonne conscience” servir un Premier ministre qui n’assumerait pas la responsabilité de ses erreurs.

L’allié proche de Johnson, Nigel Adams – qui a été ministre dans son administration – a déclaré que le Parti travailliste avait été “incroyablement arrogant” ces dernières semaines alors que les sondages évoluaient dans leur direction et que Mme Truss était forcée de quitter ses fonctions.

Mais il a dit que le parti de Starmer était “terrifié par Boris parce qu’il est un gagnant et ils le savent”. Et il a averti que la victoire de tout autre candidat déclencherait des demandes « assourdissantes » pour des élections générales, car seul Johnson avait un mandat des électeurs.

Sir Keir a mis en garde contre une «porte tournante du chaos» à moins que des élections générales ne soient déclenchées.

“Le risque n’est pas une élection générale”, a déclaré le leader travailliste. “Le risque continue avec ce chaos.”

Écartant les suggestions selon lesquelles M. Sunak est son adversaire le plus redouté, il a déclaré: «Nous devons nous éloigner de cette idée… le genre de porte tournante du chaos, et que nous obtenons juste la prochaine expérience au sommet du Tory faire la fête.

“Ce qui compte, c’est ce qui arrive à ce pays. Et il y a le contraste : plus de chaos ou de stabilité sous un gouvernement travailliste.

Les libéraux démocrates ont déposé une motion visant à interdire aux députés reconnus coupables d’avoir enfreint la loi de devenir Premier ministre, qualifiant Johnson – qui a été condamné à une amende par la police pour avoir enfreint les règlements de Covid lors d’un parti n ° 10 – de “Britain’s Berlusconi”.