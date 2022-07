Les espoirs conservateurs britanniques étonnamment diversifiés, fermement à droite

Comme la plupart de ses prédécesseurs à la tête du Parti conservateur, le Premier ministre Boris Johnson est riche, blanc et masculin. Il y a de fortes chances que son successeur soit différent.

Les huit candidats qui se présentent aux élections d’un parti pour succéder à Johnson sont quatre hommes et quatre femmes, originaires d’Irak, d’Inde, du Pakistan et du Nigéria ainsi que du Royaume-Uni. La course pourrait donner au pays son premier Premier ministre noir ou brun, sa troisième femme chef, ou les deux.

Alors que le premier tour de scrutin des législateurs conservateurs est prévu mercredi, le favori des bookmakers est l’ancien chef du Trésor Rishi Sunak, fils de parents indiens venus d’Afrique de l’Est en Grande-Bretagne. Parmi les autres prétendants figurent Kemi Badenoch, dont les parents sont nigérians ; Nadhim Zahawi, qui est né à Bagdad et est venu en Grande-Bretagne dans son enfance et Suella Braverman, dont les parents indiens ont déménagé en Grande-Bretagne depuis le Kenya et l’île Maurice.

Avec Penny Mordaunt et Liz Truss également dans la course, seuls deux hommes blancs – Tom Tugendhat et Jeremy Hunt – courent.

Zahawi, qui se souvient être venu en Grande-Bretagne à l’âge de 11 ans ne parlant pas anglais, a déclaré que “le Parti conservateur a fait de moi ce que je suis aujourd’hui”.

Mais si les prétendants reflètent le visage de la Grande-Bretagne moderne, le vainqueur sera choisi par un électorat qui ne le fait pas. Le prochain chef du parti, qui deviendra également Premier ministre, sera choisi par environ 180 000 membres conservateurs qui ont tendance à être des hommes blancs âgés et aisés.

La liste des candidats reflète les efforts réussis pour attirer des talents plus diversifiés dans le parti et ébranler son image “pâle, masculine et périmée”, commencée après que l’ancien Premier ministre David Cameron est devenu chef du parti en 2005. Cameron a fait pression pour rédiger diverses listes de candidats pour sièges solidement conservateurs, un effort qui a vu des législateurs conservateurs noirs et bruns élus dans des circonscriptions à prédominance blanche.

La tentative du parti d’attirer des politiciens en herbe issus de l’immigration a réussi malgré un vote sur le Brexit au cours duquel le côté gagnant du “congé” – défendu par Boris Johnson – a joué sur les préoccupations concernant l’immigration.

“Le Parti conservateur est très diversifié au plus haut niveau”, a déclaré Sunder Katwala, directeur du groupe de réflexion sur l’égalité British Future. « C’est un changement massif et rapide, et c’est un niveau de diversité ethnique qui n’a jamais été vu dans aucun domaine de leadership pour aucun parti politique dans aucune démocratie occidentale.

« Il est clair que les candidats issus des minorités ont le sentiment que leur voix, leur histoire, est pertinente en ce moment. Cela pourrait être l’histoire d’une aspiration, cela pourrait être l’histoire d’un patriotisme inclusif après le Brexit.

Le changement s’est produit malgré le retard des conservateurs sur le parti travailliste de centre gauche en termes de diversité globale. Le Labour, qui a adopté la première loi britannique sur les relations raciales en 1965, s’est longtemps considéré comme le foyer naturel des électeurs des minorités ethniques, ainsi que comme un défenseur des droits des femmes. La moitié des législateurs travaillistes sont des femmes et 20 % sont issus de milieux non blancs ; parmi les législateurs conservateurs, 24 % sont des femmes et 6 % appartiennent à des minorités ethniques.

Mais les minorités du parti conservateur ont augmenté plus haut et plus vite. Sunak, Zahawi et Javid ont tous servi dans le cabinet de Johnson à des postes supérieurs. Les deux femmes Premiers ministres britanniques – Margaret Thatcher et Theresa May – ont été conservatrices, tandis que le Parti travailliste n’a jamais eu de femme à la tête.

Le seul Premier ministre britannique issu d’une minorité ethnique était le dirigeant du XIXe siècle Benjamin Disraeli, issu d’une souche juive séfarade. Il était aussi conservateur.

“Les travaillistes continuent de considérer les minorités comme des groupes à protéger ou dont il faut beaucoup parler – mais pour une raison quelconque, il semble qu’ils ne peuvent pas ou ne veulent pas les faire avancer sur le mérite aux plus hautes fonctions”, a déclaré le commentateur conservateur Alex Deane. “L’approche conservatrice consiste à faire progresser les gens sur leurs capacités, quel que soit leur sexe ou leur couleur, et – devinez quoi ? – ça marche.”

Si les parcours des candidats sont divers, leurs opinions le sont moins. La campagne de Johnson pour un Brexit “dur” de l’Union européenne, quel qu’en soit le coût économique, a chassé de nombreux législateurs pro-européens et centristes du gouvernement. Ceux qui restent, de tous horizons, sont des partisans du libre-échange inspirés par «Iron Lady» Thatcher.

Les prétendants sont tombés les uns sur les autres pour promettre des réductions d’impôts, dépeignant Sunak comme un ailier gauche parce qu’il a suggéré que réduire les impôts pourrait ne pas être immédiatement possible au milieu de la guerre en Ukraine et d’une économie post-pandémique bégayante.

Tim Bale, professeur de politique à l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré que la course était “un concours entre différentes souches du thatchérisme”.

C’est en partie parce que les candidats courtisent un électorat, les membres du Parti conservateur, qui est nettement moins diversifié – racialement, économiquement et idéologiquement – ​​que la Grande-Bretagne dans son ensemble.

Une étude sur l’adhésion aux partis politiques menée par l’Université Queen Mary de Londres et l’Université du Sussex, achevée en 2020, a révélé que 95% des membres conservateurs étaient identifiés comme «blancs britanniques», contre environ 86% de la population dans son ensemble. Quelque 63% des membres du parti étaient des hommes, 58% étaient âgés de 50 ans ou plus et 80% appartenaient à la classe moyenne ou au-dessus.

Pourtant, Katwala, qui étudie les attitudes sociales britanniques, est convaincu que l’électorat conservateur “verra les dirigeants à travers leur politique et à travers les problèmes” plutôt qu’à travers le sexe ou l’ethnicité.

“La Grande-Bretagne est devenue un pays plus tolérant, moins marqué par les préjugés raciaux, de manière très significative, au cours des dernières générations”, a-t-il déclaré.

« Ce qui rend la diversité ethnique normale en politique, c’est quand vous l’avez à droite, à gauche et au milieu. “

