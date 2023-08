Les espions russes représentent une PLUS GRANDE menace que pendant la guerre froide sous l’impitoyable Poutine, prévient l’ancien général britannique après l’arrestation de « fantômes »

UN ANCIEN général britannique a averti que la menace que les espions russes font peser sur le Royaume-Uni est plus grande aujourd’hui que pendant la guerre froide.

Sir Richard Barrons a déclaré au Sun que les récentes arrestations d’espions russes présumés ne sont qu' »une petite partie » de l’opération d’espionnage sérieuse et en expansion de Vladimir Poutine qui menace le Royaume-Uni.

L’agent russe présumé Katrin Ivanova a été inculpé dans une importante enquête de sécurité au Royaume-Uni Crédit : Linkedin

Le partenaire d’Ivanova, Bizer Dzhambazov, est accusé de faire partie du trio d’espions présumé

Le troisième ressortissant bulgare Orlin Roussev a également été arrêté et inculpé en février

Aujourd’hui, il a été révélé que trois ressortissants bulgares soupçonnés de travailler pour les services de renseignement russes ont été arrêtés et inculpés dans le cadre d’une importante enquête de sécurité nationale.

Orlin Roussev, 45 ans, Bizer Dzhambazov, 41 ans, et Katrin Ivanova, 31 ans, ont mené des vies de banlieue sans prétention en Grande-Bretagne au cours des 10 dernières années, appelant même leurs voisins avec des gâteaux faits maison.

Le trio faisait partie des cinq personnes arrêtées en février pour suspicion d’infraction à la loi sur les secrets officiels.

Les trois ressortissants bulgares ont également été accusés de possession de documents d’identité avec une « intention illicite », indique la Met Police.

Les accusés doivent être jugés à l’Old Bailey de Londres en janvier.

Le général Barrons a félicité les services de sécurité et la police britanniques pour leur succès dans l’identification et la rafle des espions russes présumés.

Cependant, il a déclaré au Sun : « Nous devrions voir cela comme un seul épisode et une petite partie de ce que nous connaissons comme une menace sérieuse et croissante d’espionnage russe dirigée contre le Royaume-Uni et nous tous. »

Avertissant que la Grande-Bretagne est soumise à des niveaux d’espionnage plus importants que pendant la guerre froide, il a déclaré: « La menace est plus grande que cela. »

Se référant aux crimes déjà commis par des agents russes au Royaume-Uni – les empoisonnements de Salisbury et le meurtre d’Alexander Litvinenko – Barrons a déclaré : « La Russie pense qu’elle peut s’en tirer.

« La Russie ne respecte aucune règle à laquelle nous nous engageons.

« On parle beaucoup de cyber-attaques, de désinformation, mais des espions comme celui-ci existent en nombre et sont prêts à faire du mal », a ajouté l’ancien commandant du Commandement des forces interarmées.

Pendant une décennie, les espions accusés « ont travaillé entièrement secrètement jusqu’à ce qu’ils soient pris ».

Et à en juger par leur trésor de documents d’identité, le général pense que le réseau d’espionnage présumé travaillait comme une « partie secrète et de niveau inférieur des services de sécurité russes » responsable de la « surveillance ».

En 2020, la commission du renseignement et de la sécurité du Parlement a publié un rapport déclarant que le gouvernement avait « fermé les yeux sur la Russie ».

Il a admis avec audace qu' »ils ont sous-estimé la réponse requise à la menace russe et qu’ils sont encore en train de rattraper leur retard ».

Maintenant, la menace russe, a déclaré Sir Barrons, est un risque beaucoup plus grand en raison du rôle du Royaume-Uni dans le soutien de l’Ukraine contre l’invasion russe.

« Des agents comme celui-ci essaieront de comprendre comment nous soutenons l’Ukraine et de trouver des moyens de perturber ce soutien. »

Le général Barrons a ajouté : « Pour ce genre d’agents secrets et non divulgués, ce sera un effort constant des services de sécurité pour identifier qui sont ces personnes – et ce processus ne s’arrêtera jamais. »

L’officier à la retraite du MI5, Annie Machon, convient que la menace de l’espionnage russe a « dépassé les niveaux de la guerre froide ».

Le comité du renseignement a déjà indiqué que « la menace perçue se développe rapidement et devient plus agressive », a-t-elle déclaré au Sun, ajoutant qu’elle avait augmenté depuis 2008.

« C’est probablement la pointe d’un très gros iceberg. »

La Russie, soutient Machon, a passé 15 ans à accroître son influence au Royaume-Uni et pas seulement par le biais d’espions, mais aussi par des tactiques de « cash to access » utilisées par les oligarques pour acheter le pouvoir politique.

En novembre, l’ancien agent du MI6, Julian Richards, a déclaré que Moscou était devenu si efficace pour espionner en Grande-Bretagne que les agences de renseignement « ne savent pas » combien d’agents voyous sont actifs au Royaume-Uni.

L’année dernière également, le directeur général du MI5, Ken McCallum, a annoncé que plus de 600 responsables russes avaient été expulsés des pays européens – « dont plus de 400 sont considérés comme des espions ».

« Cela a porté le coup stratégique le plus important contre les services de renseignement russes dans l’histoire européenne récente », a-t-il ajouté.

Et pourtant, Machon a déclaré que la Russie se serait précipitée pour remplacer les expulsés.

« L’inquiétude dans la communauté du renseignement a augmenté parce que la menace s’étend et qu’il y a des niveaux élevés d’activité. »

Le général à la retraite Richard Barrons a averti que la menace d’espionnage russe qui pèse sur le Royaume-Uni dépasse les niveaux de la guerre froide Crédit : Forces de défense estoniennes