Les espions qui ont découvert qu’un père violeur gardait sa fille comme esclave sexuelle ont omis de le dire à la police, la laissant souffrir dans ses griffes pendant encore deux ans.

Ronald Van Der Plaat a commencé à torturer sa fille Tanjas Darke dès l’âge de neuf ans, la soumettant à des abus si odieux qu’il est considéré comme l’un des pires délinquants sexuels que la Nouvelle-Zélande ait jamais connus.

Pendant plus de deux décennies, il a enchaîné et violé son enfant, la suspendant au plafond par ses chevilles et plaçant sa tête dans une boîte avec un cadenas dessus alors qu’il commettait des actes atroces.

Son règne de terreur prendrait fin en 1992, lorsque Mme Darke, alors âgée de 32 ans, a finalement réussi à s’échapper de la maison des horreurs d’Auckland où elle avait passé les neuf dernières années piégée là-dedans avec son père.

Ronald Van Der Plaat (photo) a gardé sa fille Tanjas Darke comme esclave sexuelle pendant 23 ans, à partir de l’âge de neuf ans, dans leur maison néo-zélandaise

Les actes sexuels dépravés avaient commencé en 1969, alors qu’ils vivaient à Vanuatu, avant qu’il ne soit placé sous la garde exclusive et l’emmène en Nouvelle-Zélande après que les autorités se sont méfiées de ses abus.

Il a passé 15 ans en prison après avoir été condamné en 2000 pour viol et violences sexuelles pour ses délits entre 1983 et 1992, avant d’être libéré sous condition en 2016.

Mais les horribles abus sexuels auraient pu cesser deux ans auparavant si les agents du Secret Intelligence Service (SIS) avaient remis aux autorités les preuves qu’ils avaient obtenues en pénétrant par effraction dans la maison de banlieue à la fin de 1989 et au début de 1990.

Les espions avaient été chargés d’entrer dans la résidence spécifiquement pour trouver des preuves photographiques de ses crimes ignobles contre sa fille, au nom de leurs patrons qui surveillaient Van Der Plaat, rapporte RNZ.

La révélation que le SIS avait des connaissances internes mais n’a pas agi a été révélée lorsque l’inspecteur général du renseignement et de la sécurité Brendan Horsley, un chien de garde indépendant pour les agences d’espionnage, a publié un rapport la semaine dernière.

«À la suite de mon enquête, je suis convaincu que le NZSIS n’a pas informé la police de ce qu’il avait appris», lit-on.

« Je pense qu’il est très improbable qu’un partage avec la police ait pu se produire sans laisser aucune trace dans les registres du service. J’en conclus qu’aucun partage de ce type n’a eu lieu.

Après avoir passé des années à être hanté par l’affaire, l’ancien agent du SIS Ewen Inglewood *, qui était l’un des espions qui ont découvert les informations, l’a signalé à l’IGIS en juin de cette année.

Il avait d’abord appelé ses supérieurs à se rendre à la police après avoir trouvé les photos de Darke mais ses plaidoyers ont été rejetés.

Le 20 août, quelques mois seulement après le dépôt de la plainte, Inglewood a reçu une lettre de la directrice générale du SIS, Rebecca Kitteridge, avertissant que la divulgation non autorisée d’informations classifiées pourrait avoir des «implications graves» pour le gouvernement.

Van Der Plaat enchaînerait et violerait sa fille (photographiée ensemble) dans des crimes choquants qui lui ont valu le label de l’un des pires délinquants sexuels de Nouvelle-Zélande.

La lettre informait Inglewood qu’il pouvait être emprisonné pendant cinq ans pour avoir divulgué des informations classifiées acquises dans l’exercice de ses fonctions, une violation de l’article 78AA de la Crimes Act.

Il a répondu au SIS en déclarant qu’il pensait que la lettre était une tentative de l’intimider pour qu’il retire l’affaire de l’IGIS.

Le SIS a rejeté la demande, Mme Kitteridge affirmant qu’elle avait commandé un examen en juillet après avoir pris connaissance de l’affaire et renforcé par la suite les règles de signalement de la criminalité pour les agents.

Dans ses conclusions, M. Horsley a déclaré qu’il pensait que l’affaire aurait dû être signalée à la police mais que « le SIS n’a pas perçu l’ampleur et la nature des crimes pour lesquels le délinquant a ensuite été condamné ».

Les raisons pour lesquelles le SIS surveillait Van Der Plaat restent confidentielles.

Van Der Plaat est né en Hollande la veille de Noël 1933, déménageant en Nouvelle-Zélande pour étudier pour une maîtrise en anthropologie à l’Université Victoria.

Il a déménagé à Vanuatu en 1967 pour travailler pour Lloyds of London en tant que géomètre des assurances, où il a commencé à maltraiter sa fille dès l’âge de neuf ans.

Van Der Plaat a commencé à maltraiter sa fille (photo) dès l’âge de neuf ans alors qu’ils vivaient à Vanuatu

Elle a été suspendue par ses chevilles au plafond avant qu’il ne la viole. Van der Plaat a également mis sa tête dans une boîte avec un cadenas avant de l’agresser sexuellement

Sur la photo: la maison Te Atatu où Van Der Plaat a abusé de sa fille et où il est retourné vivre après avoir été libéré en liberté conditionnelle en 2016

Il a été expulsé en 1983 lorsque les autorités ont soupçonné les abus et a déménagé à Auckland avec Mme Darke, devenant alors son unique gardien.

Le père de Mme Darke la maintenait en esclavage avec des menottes, des chaînes et des pinces, et il mettait sa tête dans une boîte avec un cadenas dessus pendant qu’il effectuait les viols et lui enfonçait de la cire dans les oreilles, a rapporté le New Zealand Herald précédemment.

Lorsque Mme Darke avait 12 ans, elle est tombée enceinte et a contracté une infection sexuellement transmissible après des années d’abus sexuels prolongés.

Mme Darke, qui a brandi son droit à la vie privée, s’est échappée deux jours après son 32e anniversaire et avait 40 ans lorsqu’il a été emprisonné en 2000.

Elle a écrit un livre intitulé Flight of the Dancing Bird sur son épreuve aux mains de son père, qui a été comparé au tristement célèbre criminel autrichien Josef Fritzl, qui a gardé sa fille enfermée dans une cave pendant près de 25 ans.

Auparavant, la victime d’abus sexuel avait déclaré dans un documentaire de 2001, To Hell And Back, qu’elle ne souhaitait pas que quelque chose de mal arrive à son père, mais elle a dit: « Je ne veux tout simplement pas qu’il m’attaque. »

Van Der Plaat a été libéré de prison dans une maison de Te Atatu dans des conditions strictes en 2016, mais nie toujours l’infraction contre sa fille, selon sa déclaration de libération conditionnelle.

Mme Darke avait précédemment déclaré dans un documentaire de 2001, To Hell And Back, qu’elle souhaitait que quelque chose de mal arrive à son père, mais elle a dit: « Je ne veux tout simplement pas qu’il m’attaque »

Il continue d’être suivi par un moniteur GPS et il ne peut pas quitter son domicile entre 22 heures et 6 heures du matin tous les jours.

Aujourd’hui âgé de 87 ans, Van der Plaat est atteint de démence et n’est pas autorisé à contacter ou à s’associer avec Mme Darke à moins d’avoir obtenu le consentement écrit de son agent de probation.

Il n’a pas non plus le droit de transporter un appareil capable de prendre des photos ou d’enregistrer des vidéos, et il lui est interdit d’aller dans un parc, une école, un jardin d’enfants, une plage, une garderie ou une bibliothèque.

* Ewen Inglewood est un pseudonyme car nommer un agent du SIS est une infraction.

