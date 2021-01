Selon une note récemment non classée, des espions militaires américains ont acheté les données de localisation des citoyens américains collectées par des applications pour smartphones sans mandat.

Les analystes de la Defense Intelligence Agency, le département géré par le Pentagone et spécialisé dans le renseignement militaire, ont fait la révélation dans une note écrite au sénateur Ron Wyden, le démocrate de l’Oregon.

Selon la note de service, la DIA a effectué des recherches dans des bases de données commerciales contenant des informations sur les mouvements de citoyens américains dans le cadre de cinq enquêtes distinctes réparties au cours des deux dernières années et demie.

La DIA, dont la mission principale est de détecter les menaces pesant sur les soldats américains stationnés dans le monde entier, semble acheter des données de localisation qui se rapportent spécifiquement aux enquêtes sur les étrangers à l’étranger.

La DIA a admis dans la note, obtenue pour la première fois par le New York Times, qu’elle achète les données à des courtiers en données privés et que les données ne sont pas vérifiées selon que l’utilisateur du smartphone vit aux États-Unis ou à l’étranger.

«L’autorisation d’interroger les données de localisation de l’appareil aux États-Unis a été accordée cinq fois au cours des deux dernières années et demie à des fins autorisées», selon le mémo de la DIA.

Les courtiers en données sont des entreprises privées qui collectent et vendent des informations sur les personnes, y compris leur emplacement.

Ces entreprises paient les fabricants d’applications pour smartphones et les sites Web pour obtenir ces informations. Ils peuvent ensuite l’agréger et le vendre à quiconque est prêt à payer pour cela, y compris le gouvernement.

La note indique que le personnel de la DIA «ne peut interroger la base de données de localisation des États-Unis que s’il y est autorisé par un processus spécifique» qui nécessite l’approbation des responsables des agences ainsi que du Bureau de surveillance et de conformité et du Bureau du conseiller juridique.

La note de l’agence indique que la DIA n’est pas liée par une décision de 2018 de la Cour suprême dans Carpenter c.États-Unis exigeant que le gouvernement obtienne un mandat avant de forcer les compagnies de téléphone à transmettre des données de localisation sur leurs clients.

Le tribunal a statué dans une décision 5-4 que le gouvernement avait violé le quatrième amendement à la Constitution américaine, qui interdit les «perquisitions et saisies déraisonnables».

Avant la décision, les agences gouvernementales étaient autorisées à obtenir les enregistrements de localisation des téléphones portables sans demander au tribunal un mandat de perquisition en affirmant que les informations étaient requises dans le cadre d’une enquête.

« DIA n’interprète pas la décision de Carpenter comme exigeant un mandat judiciaire approuvant l’achat ou l’utilisation de données disponibles dans le commerce à des fins de renseignement », indique le mémo de l’agence.

Wyden a prononcé un discours au Sénat plus tôt cette semaine dans lequel il a promis de présenter un projet de loi qui supprimerait toutes les échappatoires juridiques permettant aux agences gouvernementales d’accéder aux données de localisation des Américains.

Le sénateur de l’Oregon a déclaré qu’il était inapproprié qu’il y ait un cas « dans lequel le gouvernement, au lieu d’obtenir un ordre [from a court], sort simplement et achète les dossiers privés des Américains à ces courtiers de données commerciales louche et non réglementés qui sont tout simplement au-dessus de la loi.

« Le quatrième amendement n’est pas à vendre », a déclaré Wyden.

Le sénateur Ron Wyden, un démocrate de l’Oregon, envisage d’introduire une loi interdisant aux agences gouvernementales d’obtenir des données utilisateur disponibles dans le commerce

Ces dernières années, des rapports de presse ont fait surface indiquant que les services répressifs ont utilisé des données disponibles dans le commerce agrégées à partir des smartphones des utilisateurs.

Deux agences gérées par le ministère de la Sécurité intérieure – Immigration et application des douanes (ICE) et Douane et protection des frontières (CBP) – ont utilisé les données pour patrouiller à la frontière et enquêter sur les immigrants sans papiers, a découvert le Wall Street Journal.

En octobre, les responsables du DHS ont produit une note juridique affirmant que les forces de l’ordre n’avaient pas besoin d’obtenir un mandat de perquisition pour utiliser les données de localisation des smartphones, selon BuzzFeed News.

En novembre dernier, Motherboard a rapporté que l’armée américaine achète des données de localisation extraites d’une application de prière musulmane, Muslim Pro, qui a été téléchargée plus de 98 millions de fois dans le monde.

Selon le rapport, Muslim Pro a envoyé les données de localisation de ses utilisateurs à une société de courtage privée, X-Mode, qui les a ensuite vendues à des entrepreneurs militaires et au Pentagone.

En réponse au rapport, Muslim Pro a annoncé qu’il cesserait de partager des données avec X-Mode. Apple et Google ont déclaré qu’ils interdiraient toutes les applications utilisant le logiciel de suivi de X-Mode sur les appareils mobiles exécutant leurs systèmes d’exploitation iOS et Android.

Lors des audiences de confirmation plus tôt cette semaine, Wyden a interrogé le nouveau directeur du renseignement national du président Joe Biden, Avril Haines, sur les « abus » impliquant les données de localisation des consommateurs.

Haines a déclaré qu’elle n’était pas encore au courant de la question, mais qu’elle exhorterait le gouvernement à être plus transparent sur son utilisation des données de téléphones portables disponibles dans le commerce.

« Je chercherais à essayer de faire connaître, essentiellement, un cadre qui aide les gens à comprendre les circonstances dans lesquelles nous faisons cela et la base juridique sur laquelle nous le faisons », a-t-elle déclaré.

«Je pense que cela fait partie de ce qui est essentiel pour promouvoir la transparence en général afin que les gens comprennent les lignes directrices sous lesquelles opère la communauté du renseignement.