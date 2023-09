Les espions britanniques ont censuré les critiques de Covid – médias

La « communauté du renseignement britannique » a travaillé avec une unité gouvernementale qui surveillait et supprimait la dissidence sur les réseaux sociaux, a rapporté le Telegraph.

Les agences au sein du « Communauté du renseignement britannique » a travaillé en étroite collaboration avec « l’Unité de contre-désinformation » (CDU) du gouvernement pour contrôler la dissidence liée à Covid sur les réseaux sociaux, a rapporté vendredi le Telegraph, citant des documents classifiés.

Les documents en question ont été présentés dans le cadre de l’enquête Covid-19 en cours du gouvernement britannique, mise en place plus tôt cette année pour examiner la réponse du gouvernement à la pandémie.

Marqué « officiel sensible », les documents allèguent que le « Communauté du renseignement britannique » était « travailler en étroite collaboration » avec la CDU « le cas échéant » pendant la pandémie, a déclaré le journal. Les documents ne détaillent pas quelles agences de la communauté du renseignement – ​​qui comprennent le MI6, le MI5 et le GCHQ – ont travaillé avec la CDU.

On sait peu de choses sur le fonctionnement interne de la CDU. Formé en 2019 pour lutter contre ce qu’on appelle « désinformation » Lors des élections européennes, l’unité comptait jusqu’à 50 membres du personnel pendant la pandémie, aurait déclaré à l’enquête Susannah Storey, directrice générale du numérique, de la technologie et des télécommunications au ministère de la Science, de l’Innovation et de la Technologie.

En savoir plus Le Royaume-Uni nie avoir ciblé les critiques du confinement

Storey aurait déclaré que la CDU répondait à un avis de 12 membres « tableau de désinformation » qui comprend des membres du « communauté du renseignement ». Selon le Telegraph, la directrice du conseil d’administration, Sarah Connolly, avait précédemment déclaré au Parlement que l’une des tâches clés de la CDU était « transmettre des informations » vers des plateformes comme Facebook et Twitter (maintenant renommé X) pour « encourager… le retrait rapide des messages. »

Selon des documents obtenus par le Telegraph plus tôt cet été, la CDU a utilisé l’intelligence artificielle pour identifier et signaler les commentaires des critiques de la politique du gouvernement en matière de Covid. Il s’agirait notamment de Molly Kingsley, dont le groupe de défense des enfants « UsForThem » avait fait campagne contre la fermeture des écoles pendant la pandémie ; Alexandre de Figueiredo, chercheur à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui s’est prononcé contre la vaccination massive des enfants contre le Covid-19 ; et Carl Heneghan, directeur du Centre de médecine factuelle de l’Université d’Oxford.

Le gouvernement a nié ces allégations, insistant sur le fait qu’il avait simplement suivi « Récits et tendances » plutôt que les individus qui les diffusent.

EN SAVOIR PLUS: Les États-Unis lancent un nouveau « ministère de la vérité »

Les activités de la CDU reflètent celles de plusieurs agences gouvernementales aux États-Unis, qui ont assuré la liaison avec les principales plateformes de médias sociaux pour supprimer les publications dissidentes et interdire les comptes responsables. Selon des documents internes publiés par Elon Musk suite à son rachat de Twitter l’année dernière, l’ancienne direction de la plateforme a supprimé des publications au nom du FBI, de la CIA, du ministère de la Défense et d’un groupe universitaire axé sur le Covid et composé de membres des trois agences.