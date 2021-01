Les espions britanniques et américains ont été exhortés à sonder les affirmations farfelues selon lesquelles la Chine aurait délibérément piégé le monde dans le verrouillage pour déclencher un krach économique.

Une lettre ouverte appelant les services de renseignement a été signée par un certain nombre de sceptiques du lock-out, notamment des avocats, des militants des droits de l’homme et un ancien général de l’US Air Force.

⚠️ Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour

L’avocat américain Michael Senger, de Géorgie, a mené la charge en révélant l’année dernière la théorie selon laquelle le Parti communiste avait promu des fermetures à l’échelle nationale dans le but de paralyser activement les économies rivales.

Lui et les cosignataires du Document de 11 000 mots allèguent que les politiques de verrouillage pourraient avoir été une «fraude aux proportions sans précédent» perpétuée par la Chine.

La lettre exhorte les agences de sécurité à « commencer ou accélérer » des enquêtes pour savoir si la Chine a colporté des données défectueuses pour pousser le monde vers le verrouillage.

Les scientifiques ont cependant estimé que les verrouillages ont sauvé des millions de vies dans le monde et aidé à contenir la pandémie.

Les verrouillages restent une politique gouvernementale et sont soutenus par des conseillers scientifiques du monde entier après leur première utilisation en Chine.

«Nous écrivons cette lettre pour demander qu’une enquête fédérale soit ouverte et / ou accélérée concernant le débat scientifique sur les décisions politiques majeures pendant la crise de Covid-19», lit-on dans la lettre.

« Au cours de notre travail, nous avons identifié des problèmes de nature potentiellement criminelle et nous pensons que cette enquête est nécessaire pour garantir que les intérêts du public ont été correctement représentés par ceux qui promeuvent certaines politiques en matière de pandémie. »

La Chine continue d’être confrontée à des questions sur sa gestion de la pandémie alors que les preuves s’accumulent qu’elle a couvert l’épidémie initiale et qu’elle a peut-être entravé la réponse mondiale.

Il s’est cependant vigoureusement défendu contre toute allégation de comportement inapproprié à l’égard de Covid.

Environ 2 millions ont été tués par le virus, tandis que plus de 91 millions ont été infectés depuis son apparition à Wuhan.

Le public soutient les verrouillages parce que l’alternative est une possibilité trop mauvaise pour la plupart à envisager Lettre ouverte au MI5

La pandémie de coronavirus a déclenché la pire récession économique depuis la Grande Dépression – l’économie mondiale se contractant de 5% en 2020.

On estime qu’environ 400 millions d’emplois à temps plein ont été supprimés par la pandémie, les entreprises étant contraintes de fermer, selon l’Organisation internationale du travail.

La Chine devrait toutefois profiter de l’une des croissances économiques les plus importantes en 2021 – avec une expansion de 7,9% prévue par la Banque mondiale, après une croissance de 2,0% en 2020.

Les États-Unis devraient connaître une croissance de 3,5%, tandis que l’Europe en aura 3,6% après des baisses respectives de 3,6% et 7,4% en 2020.

La lettre de Senger et de ses collègues – intitulée The Global Lockdown Fraud du Parti communiste chinois – a été adressée au FBI et au MI5 ainsi qu’aux services de sécurité au Canada, en Allemagne et en Australie.

Il a été signé par des personnalités telles que le brigadier-général américain à la retraite Robert Spalding, la militante britannique des droits humains Maajid Nawaz, l’ancien économiste du gouvernement australien Sanjeev Sabhlok et le législateur canadien Randy Hillier.

Il se lit comme suit: « Compte tenu de la gravité des décisions prises, nous ne pouvons ignorer la possibilité que toute la` `science » des verrouillages de Covid-19 ait été une fraude d’une proportion sans précédent, délibérément promulguée par le Parti communiste chinois et ses collaborateurs pour appauvrir la nations qui l’ont mis en œuvre. «

La lettre ajoute: « Pour le grand public, l’idée que n’importe qui pourrait accepter une incitation extérieure à soutenir des politiques aussi dévastatrices tout en sachant qu’elles sont inefficaces – ruinant inutilement des millions de familles et privant des millions d’enfants d’éducation et de nourriture – est, tout simplement , trop sombre.

« Ainsi, le public soutient les verrouillages parce que l’alternative – qu’ils auraient pu être mis en œuvre sans raison valable – est une possibilité trop mauvaise pour la plupart à envisager. »

Le long document décompose les critiques des signataires sur le verrouillage en 11 sections – qui prétendent toutes que la modélisation du verrouillage prétendument défectueuse peut être attribuée à la Chine.

Il allègue de manière controversée que les verrouillages sont basés sur les politiques totalitaires du Parti communiste et du président chinois Xi Jinping plutôt que sur la science.

Il affirme que la Chine a orchestré un effort pour pousser les nations vers le verrouillage à travers une « campagne de propagande mondiale ».

La lettre détaille comment les vidéos apocalyptiques de Wuhan sont devenues virales au début de la pandémie, comme montrant des gens s’effondrant dans la rue, mais ces scènes ne se sont jamais répétées ailleurs.

La Chine a ensuite placé plusieurs villes en lock-out et a semblé maîtriser le virus – sans jamais connaître une autre vague de l’ampleur de celle observée en Europe et aux États-Unis.

Des milliers de publications ont alors commencé à circuler en ligne à partir de comptes liés à la Chine qui louaient la réponse du régime.

Twitter est connu pour avoir pris des mesures pour réprimer la désinformation apparemment utilisée pour renforcer le message de la Chine et saluer la réponse du Parti communiste.

On prétend qu’une grande partie de cet effort a été concentrée sur l’Italie, le premier pays occidental à entrer en lock-out – ce qui a incité beaucoup d’autres à suivre.

L’OMS a qualifié le verrouillage de Wuhan de « sans précédent » en janvier, avant d’encourager activement d’autres pays à suivre l’exemple de la Chine un mois plus tard.

Cependant, les verrouillages ont permis de sauver des millions de vies et certains ont suggéré qu’ils pourraient en fait aider les économies à long terme.

Une étude de l’Imperial College de Londres a évalué l’impact des restrictions dans 11 pays européens – Autriche, Belgique, Danemark, France, Allemagne, Italie, Norvège, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni jusqu’à début mai.

Il a estimé qu’environ 3,2 millions de personnes seraient mortes sans les mesures demandant aux gens de rester chez eux et de fermer des entreprises lors de la première vague.

L’étude comprenait des estimations que la décision de Boris Johnson de procéder au verrouillage a sauvé 470 000 vies au Royaume-Uni.

Des scientifiques américains ont également publié une étude dans la revue Nature affirmant que les verrouillages en Chine, en Corée du Sud, en Italie, en Iran, en France et aux États-Unis avaient empêché ou retardé environ 530 millions de cas de Covid-19.

Solomon Hsiang, qui a codirigé la deuxième étude à l’Université de Californie, a déclaré: « Sans ces politiques, nous aurions vécu des mois d’avril et de mai très différents. »

L’OMS a cependant admis que les verrouillages peuvent avoir « un impact négatif profond sur les individus, les communautés et les sociétés en mettant presque fin à la vie sociale et économique ».

Le Fonds monétaire international a également déclaré que si les verrouillages peuvent « imposer des coûts à court terme », ils peuvent conduire à une « reprise économique plus rapide » en « maîtrisant les infections ».

Il a ajouté: « La levée des verrouillages est peu susceptible de conduire à une impulsion économique décisive et durable si les infections sont toujours élevées, car la distanciation sociale volontaire persistera probablement. »

La Chine fait face à un examen international renouvelé alors qu’une équipe de scientifiques de l’OMS arrive pour commencer à enquêter sur les origines de Covid.

Couvrir les craintes font rage alors que la Chine a supprimé 300 études menées par son célèbre virologue « Batwoman », et les députés ont appelé le gouvernement britannique à sonder de nouvelles allégations de « fuite de laboratoire ».

La Grande-Bretagne fait face à des règles de verrouillage potentiellement encore plus strictes alors que les infections continuent d’augmenter, les flics ayant été exhortés à être plus sévères que jamais avec les bafoueurs.

Le nombre de décès en excès enregistrés au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie de coronavirus a maintenant dépassé les 88000.

Il a été averti que le NHS était maintenant poussé à ses limites après des semaines de propagation avant Noël.

La Chine a enregistré 87 591 cas et 4 634 décès, tandis que le Royaume-Uni a subi 3,1 millions d’infections et 83 203 décès.