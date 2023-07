Les services de RENSEIGNEMENT déjouent en moyenne huit attentats terroristes par an – au milieu de signes inquiétants d’une « résurgence » d’Al-Qaïda.

Les ministres ont émis un avertissement selon lequel la menace terroriste est à nouveau à la hausse, provoquant un défi « évolutif et durable » pour le MI5.

Westminster est toujours une cible majeure du terrorisme, ont averti les chefs d’espionnage Crédit : PA : Association de la presse

Au total, 39 attaques terroristes ont été déjouées depuis l’attaque de Manchester en 2017 Crédit : London News Pictures

Les flics ont réussi à déjouer des attaques visant des événements publics tels que Pride Crédit : La Méga Agence

Environ 75 % du temps des services de sécurité est désormais consacré à la lutte contre la menace islamiste, alors que des groupes terroristes bien connus, dont Isis, continuent « d’évoluer et de s’adapter ».

Au total, 39 attentats terroristes ont été déjoués depuis les attentats de Manchester, de London Bridge et de Westminster en 2017, a révélé hier le concours de stratégie antiterroriste du ministère de l’Intérieur.

L’attentat à la bombe du concert de la Manchester Arena a fait 22 morts, tandis que huit victimes sont mortes dans l’attaque au couteau et à la fourgonnette du pont de Londres.

Cinq autres personnes ont été tuées lorsqu’une voiture a été utilisée pour faucher des piétons à l’extérieur du palais de Westminster et qu’un policier a été poignardé à mort.

Il y a eu neuf attaques depuis lors, qui ont fait six morts et 20 blessés.

Et le nombre de tentatives de complots terroristes devrait augmenter dans le avenirgrâce aux menaces « persistantes » de l’étranger.

Les flics ont réussi à déjouer des attaques tardives visant des députés, des événements publics tels que Pride et des sites populaires bondés à Londres.

Mais une attaque est toujours considérée comme « probable » à tout moment, Westminster et les centres de transport public risquant tous d’être ciblés.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré : « Nous sommes maintenant confrontés à une menace terroriste intérieure qui est moins prévisible, plus difficile à détecter et à enquêter.

« Il existe une menace persistante et évolutive des groupes terroristes islamistes à l’étranger et un environnement opérationnel où la technologie continue d’offrir à la fois des opportunités et des risques à nos efforts de lutte contre le terrorisme. »

Les menaces deviennent de plus en plus difficiles à enquêter et à perturber grâce à davantage de soi-disant «loups solitaires» agissant en dehors des groupes, ont averti des responsables.

Un exemple est le meurtre du député de Southend West, Sir David Amess, à Leigh-on-Sea, Essex, en octobre 2021.

Son meurtrier, 25 ans, était un sympathisant de l’État islamique qui a avoué le meurtre, invoquant des motifs religieux.

Les attentats-suicides du 7/7 à Londres en 2005 – qui ont fait 52 morts – et la série d’attentats à Paris en 2015 ont été dirigés de loin par Al-Qaïda et Isis.

Mais les cerveaux de ceux-ci ont ensuite été contraints à la clandestinité et « considérablement dégradés » alors que les services de sécurité intensifiaient leur surveillance et déjouaient d’autres complots terroristes.

Les acteurs isolés inspirés par ces groupes terroristes sont désormais considérés comme la menace la plus probable pour la Grande-Bretagne, mais sont beaucoup plus difficiles à identifier et à perturber.

Récemment, Al-Qaïda et Isis ont réussi à constituer de petites cellules et sont à nouveau en hausse.

Les responsables avertissent : « Al-Qaïda reste une menace puissante et résiliente, malgré la perte de dirigeants clés.

Ils profitent du retrait occidental d’Afghanistan en se rapprochant des dirigeants talibans au pouvoir et en utilisant le pays comme plate-forme à partir de laquelle ils peuvent lancer des opérations d’attaque.

Le rapport met en garde : « Nous prévoyons que Daech (Isis) et Al-Qaida profiteront de la réduction de la pression antiterroriste pour tenter de renforcer leur capacité à mener des attaques complexes et dirigées.

Les groupes dérivés « opèrent maintenant avec une liberté relative sur plus de territoire que jamais auparavant » et « deviennent plus capables et plus meurtriers », indique le rapport. Il avertit qu’Isis a toujours la « capacité et l’intention » de provoquer des victime attaques.

Les engins meurtriers utilisés par les terroristes se sont déplacés vers les véhicules et les couteaux – qui sont plus faciles à se procurer – mais les explosifs restent une préoccupation majeure.

Les autorités sont également préparées à une vague de terroristes libérés de prison cette année.

Quelque 41 ont été loués au cours de la seule année jusqu’en mars, et d’autres sont en voie de disparition dans les mois à venir.

Ils pourraient avoir besoin d’une surveillance de sécurité pour les décennies à venir.

Quatre des neuf attaques terroristes déclarées au Royaume-Uni depuis 2018 ont été perpétrées par des prisonniers en service ou récemment libérés – y compris les meurtres au couteau de lecture de 2020 de trois hommes dans un parc, d’autres coups de couteau à Streatham, dans le sud de Londres, et l’attaque du Fishmongers ‘Hall de 2019, dans lequel deux sont morts.

On sait que les extrémistes utilisent depuis longtemps les prisons pour répandre leurs idéologies tordues et recruter davantage de détenus pour leur cause.

En mars 2023, 232 personnes étaient en détention pour des infractions terroristes au Royaume-Uni.

L’IA aide les services de renseignement à prendre le dessus sur les comploteurs, mais les terroristes exploitent également la technologie pour faire connaître leurs actions sur Internet, en utilisant le cryptage pour les cacher des services de sécurité.

Ailleurs, le rapport avertit que la Russie et la Chine tentent de « promouvoir des récits qui divisent et polarisent en Occident » en exploitant la terreur d’extrême droite.

Les chefs d’espionnage surveillent également le risque posé par le soi-disant mouvement Incel – impliquant de jeunes hommes ayant une haine des femmes – qui pourrait être qualifié de menace terroriste à l’avenir.

Bureau à domicile les responsables ont révélé qu’il existe un lien entre une mauvaise santé mentale et ceux qui tentent de nuire.

La recherche de théories du complot tordues pourrait également être une porte d’entrée vers la terreur, ont-ils déclaré.