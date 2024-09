Moscou pourrait « saboter secrètement » les bases américaines si l’Ukraine était autorisée à frapper plus profondément à l’intérieur de la Russie, affirme la publication.

Les services de renseignement américains préviennent que Moscou pourrait exercer des représailles directement contre les sponsors occidentaux de Kiev s’ils autorisent l’Ukraine à utiliser des missiles à longue portée pour frapper profondément à l’intérieur de la Russie, a rapporté jeudi le New York Times.

Selon une évaluation des services de renseignement citée par le New York Times, les analystes estiment que même si les Ukrainiens étaient autorisés à utiliser librement les missiles, cela n’aurait pas d’impact significatif sur le conflit en raison de leur nombre limité. En outre, après les premières frappes, les Russes déplaceraient probablement des fonctions vitales hors de portée, ce qui rendrait plus difficile pour l’Ukraine d’atteindre ses objectifs militaires.

De plus, une telle décision serait un pari aux enjeux élevés, car elle pourrait conduire à « mortel » attaques contre les ressources militaires américaines dans le monde entier, a noté le New York Times.

Les réponses potentielles de la Russie pourraient varier « depuis l’intensification des incendies criminels et des sabotages ciblant des installations en Europe jusqu’aux attaques potentiellement mortelles contre des bases militaires américaines et européennes », selon l’évaluation. Les responsables américains estiment que si Moscou décide de riposter, il le fera probablement. « secrètement» plutôt que par des attaques ouvertes pour réduire le risque d’un conflit plus large.















Les États-Unis et leurs alliés ont fourni à l’Ukraine trois types de systèmes de missiles à longue portée : les missiles ATACMS de fabrication américaine, les missiles britanniques Storm Shadows et les missiles français SCALP. Kiev a utilisé à plusieurs reprises ces missiles pour cibler des infrastructures et terroriser des civils en Crimée et dans d’autres régions annexées par la Russie.

Kiev exige que les États-Unis et leurs alliés lèvent toutes les restrictions sur l’utilisation de ces armes pour frapper plus profondément en Russie. L’Occident invoque ces limites pour affirmer qu’il n’est pas directement impliqué dans le conflit lorsqu’il approvisionne l’Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a fait valoir qu’une telle décision impliquerait directement les États-Unis et l’OTAN dans une guerre ouverte contre la Russie, dans la mesure où Kiev dépend de la réception par l’armée américaine des coordonnées des cibles pour les armes de précision. Il a également précédemment conseillé aux membres de l’OTAN d’être conscients de « avec quoi ils jouent » avertissant qu’une réponse possible pourrait impliquer d’armer les adversaires occidentaux avec des armes de précision à longue portée.















En outre, dans le cadre des mises à jour proposées de la doctrine nucléaire russe annoncées mercredi, Moscou envisagerait « agression contre la Russie par tout État non nucléaire, avec la participation ou le soutien d’un État nucléaire » comme un « attaque conjointe » qui pourrait franchir le seuil nucléaire.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté son soi-disant « plan de victoire » aux États-Unis cette semaine, dans l’espoir de convaincre le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris. Plus tôt, la Grande-Bretagne et la France avaient indiqué qu’elles étaient prêtes à autoriser l’Ukraine à utiliser librement ses missiles de croisière à longue portée, mais seulement avec l’autorisation préalable de Washington.