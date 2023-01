Les espèces fossilisées avaient le corps d’un oiseau et le crâne d’un dinosaure

Après avoir analysé un spécimen fossile bizarre, vieux d’environ 120 millions d’années, les scientifiques ont réalisé que les restes appartenaient autrefois à un animal tout aussi particulier, avec le corps d’un oiseau… et le crâne d’un dinosaure.

Bien qu’assez spectaculaire en soi, ce qui frappe surtout dans cette conclusion (qui a été publié lundi dans la revue Nature Ecology & Evolution) est qu’il ajoute à une discussion majeure sur quelque chose que les paléontologues se grattent la tête depuis des décennies.

Fondamentalement, les oiseaux modernes sont largement acceptés comme descendants de dinosaures massifs et carnivores, appelés théropodesqui parcouraient la Terre entre Il y a 245 millions et 65,5 millions d’années. Et oui, cette catégorie comprend le dinosaure aux petits bras préféré de tous, le Tyrannosaurus rex.

Mais le fait est que nous ne savons toujours pas exactement comment le changement s’est produit. En fait, les excavateurs de fossiles tombent rarement sur des êtres qui relient les anciens léviathans écailleux aux insectes à plumes d’aujourd’hui. Ils ne trouvent généralement que des dinosaures ou des oiseaux.

C’est là qu’intervient le dino-oiseau nouvellement découvert.

Zhao Chuang



Nommée Cratonavis zhui, cette étrange créature semble se situer entre l’Archaeopteryx reptilien à longue queue et un clade d’oiseaux actuel, les Ornithothoraces, sur son arbre généalogique.

Archaeopteryx était connu depuis longtemps comme le seul lien fossile entre les oiseaux et les dinosaures, car il avait les ailes à plumes d’un oiseau mais l’arrière angulaire et osseux d’un dinosaure. Mais au fil du temps, de plus en plus de reptiles ressemblant à des oiseaux du passé ont commencé à faire surface. Dans les années 90, des scientifiques ont annoncé la Ornithothoraces classification pour englober tous les oiseaux modernes et leurs ancêtres les plus proches.

De retour à Cratonavis — aha ! un lien direct.

Dans la vie de Cratonavis

Les chercheurs de fossiles de l’Académie chinoise des sciences ont étudié leur muse chimérique en utilisant une tomodensitométrie à haute résolution, ou tomodensitométrie.

Cela leur a permis de manipuler numériquement les os du spécimen et de reconstruire la forme originale du crâne, et même de déduire certaines de ses fonctions liées aux dinosaures. Ils ont également analysé l’omoplate de Cratonavis, ou omoplate, et le métatarse, un os long du pied qui relie la cheville aux orteils, pour en savoir plus sur son corps en forme d’oiseau.

Avance rapide de quelques scènes et ils ont confirmé que le crâne de Cratonavis est morphologiquement presque identique à ceux de dinosaures comme Tyrannosaurus rex, plutôt qu’à ceux d’oiseaux standard, selon un communiqué de presse sur l’étude.

Christie’s



“Les caractéristiques crâniennes primitives témoignent du fait que la plupart des oiseaux du Crétacé tels que Cratonavis ne pouvaient pas déplacer leur bec supérieur de manière indépendante par rapport au casse-tête et à la mâchoire inférieure, une innovation fonctionnelle largement répandue parmi les oiseaux vivants qui contribue à leur énorme diversité écologique”, Li Zhiheng , auteur principal de l’étude, dit dans un communiqué.

L’omoplate de l’être, d’autre part, était fonctionnellement « vitale » pour le vol aviaire, a déclaré Wang Min, auteur principal et correspondant de l’étude. Cela signifie que cela a aidé Cratonavis à faire preuve d’une stabilité et d’une flexibilité élevées en vol.

“L’omoplate allongée pourrait augmenter l’avantage mécanique du muscle pour la rétraction/rotation de l’humérus”, a poursuivi Min, “ce qui compense l’appareil de vol globalement sous-développé chez ce lève-tôt, et ces différences représentent une expérimentation morphologique du comportement du volant au début de la diversification des oiseaux.”

Mais bien que cela semble être un énorme pas en avant pour comprendre, enfin, comment quelque chose d’aussi gigantesque que le T. rex pourrait se transformer en un simple poulet, il y a beaucoup (beaucoup) plus à apprendre sur la chronologie dinosaure-oiseau.