Une mouche lanterne est vue sur le toit d’un appartement à New York, aux États-Unis, le 8 août 2022. Le département de l’Agriculture de l’État de New York encourage les résidents à tuer la mouche lanterne tachetée envahissante.

Les carcasses de lanternes tachetées qui jonchent désormais les rues de New York ne sont pas seulement dégoûtantes, elles coûtent cher.

Le coût annuel des espèces exotiques envahissantes dépasse désormais 423 milliards de dollars par an, selon une étude. nouveau rapport par la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, une organisation qui fait partie des Nations Unies.

Le rapport affirme que plus de 37 000 espèces dites exotiques ont été transportées à cause des activités humaines dans le monde. Plus de 3 500 d’entre elles sont envahissantes, ce qui signifie qu’elles sont nocives dans la mesure où elles menacent la nature et la façon dont les gens en tirent profit.

Les espèces exotiques envahissantes, telles que définies par le rapport, sont des espèces connues pour « s’être établies et propagées, ce qui entraîne des impacts négatifs sur la nature et souvent aussi sur les humains ».

Les coûts des espèces envahissantes ont quadruplé chaque décennie depuis 1970, selon le rapport.

Auteur principal coordinateur du rapport Martin Nuñez dit l’estimation de 423 milliards de dollars est largement sous-estimée et le coût réel se chiffre plutôt en milliers de milliards, les complications pour la santé humaine représentant une grande partie de ce prix. Il a cité les moustiques des pays en développement, porteurs de maladies comme le paludisme, le Zika et la fièvre du Nil occidental. Ils sont propagés par des espèces de moustiques exotiques comme Aedes albopictus et Aedes aegyptii.

Dans le cas des lanternes tachetées qui sévissent à New York, l’État estime que ces mouches, arrivées de Chine, pourraient coûter au moins 300 millions de dollars par an, principalement à l’industrie du raisin et du vin.