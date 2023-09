Les espèces envahissantes coûtent à l’économie mondiale 8 000 milliards de rands par an (rapport de l’ONU)

Partout dans le monde, les espèces envahissantes ont vu leurs dommages économiques quadrupler chaque décennie depuis 1970, selon un nouveau rapport.

Les envahisseurs extraterrestres jouent un rôle clé dans 60 % des extinctions de plantes et d’animaux enregistrées.

Les mesures de prévention via la biosécurité aux frontières et le contrôle des importations sont les plus efficaces, selon les scientifiques.

Zones de pêche étouffées par les jacinthes d’eau. Des œufs d’oiseaux chanteurs engloutis par les rats. Les canalisations d’une centrale électrique sont bouchées par des moules zébrées. Et des lignes électriques abattues par des serpents arboricoles bruns.

Ce ne sont là que quelques exemples du chaos environnemental semé par les espèces envahissantes, dont la propagation à travers le monde a vu les dommages économiques quadrupler chaque décennie depuis 1970, ont déclaré lundi des scientifiques.

L’équipe de 86 chercheurs de 49 pays a publié une évaluation sur quatre ans des impacts mondiaux de quelque 3 500 espèces envahissantes nuisibles, concluant que les coûts économiques s’élèvent désormais à au moins 423 milliards de dollars (8 000 milliards de rands) chaque année, les envahisseurs extraterrestres jouant un rôle clé. rôle dans 60 % des extinctions de plantes et d’animaux enregistrées.

« Nous savons également que c’est un problème qui va s’aggraver », a déclaré l’écologiste Helen Roy, coprésidente du rapport de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique des Nations Unies sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).

On s’attend à ce que les températures plus chaudes dues au changement climatique favorisent encore davantage l’expansion des espèces envahissantes.

Les espèces envahissantes sont des plantes ou des animaux, souvent déplacés par l’activité humaine, qui s’installent dans un environnement aux effets délétères. Celles-ci vont de la concurrence avec la faune indigène, à l’endommagement des infrastructures et à la menace pour la santé humaine et les moyens de subsistance.

Les impacts mettent souvent du temps à se matérialiser, mais peuvent être catastrophiques lorsqu’ils se matérialisent. Les incendies de forêt meurtriers à Hawaï le mois dernier ont été provoqués par des graminées envahissantes inflammables, ont déclaré des scientifiques, importées d’Afrique comme pâturage pour le bétail. Les espèces de moustiques envahissantes peuvent également propager des maladies telles que la dengue, le paludisme, le Zika et le Nil occidental.

« Les espèces envahissantes affectent non seulement la nature mais aussi les humains et provoquent de terribles pertes en vies humaines », a déclaré Anibal Pauchard, coprésident du rapport de l’Institut chilien d’écologie et de biodiversité.

Éradiquer les envahisseurs

Environ les trois quarts des impacts négatifs des espèces envahissantes se produisent sur terre, en particulier dans les forêts, les zones boisées et les zones agricoles.

Bien que les espèces envahissantes puissent prendre de nombreuses formes, notamment les microbes, les invertébrés et les plantes, ce sont souvent les animaux qui ont le plus grand impact sur l’environnement, a déclaré Roy, en particulier les prédateurs.

Sur les îles, de nombreuses espèces ont évolué sans prédateurs et sont donc « très naïves », explique Pauchard, avec peu de défenses. « Les oiseaux de Nouvelle-Zélande n’avaient aucune expérience avec les rats jusqu’à ce que les humains arrivent et amènent des rats. Leurs nids sont au niveau du sol. »

Il est cependant difficile de se débarrasser des espèces envahissantes une fois qu’elles sont établies.

Certaines petites îles ont réussi à éradiquer les rats et les lapins envahissants grâce au piégeage et aux empoisonnements. Mais des populations plus importantes et qui se reproduisent rapidement peuvent être délicates. Et les plantes envahissantes laissent souvent leurs graines dormantes dans le sol pendant des années.

Selon les scientifiques, les mesures de prévention via la biosécurité aux frontières et le contrôle des importations sont les plus efficaces.

En décembre dernier, les gouvernements du monde entier se sont engagés dans le Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal à réduire l’introduction et l’établissement d’espèces envahissantes prioritaires d’au moins 50 % d’ici 2030.