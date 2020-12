Des contraintes financières à un changement dans ce que nous apprécions le plus, les cadeaux de Noël cette saison pourraient être différents pour certaines personnes. Après des mois de difficultés économiques et de distanciation sociale, de nombreux Européens recherchent des cadeaux plus significatifs.

Victor et Ana offrent à leur mère Charo un cadeau spécial ce Noël.

C’est l’occasion d’écrire sa propre biographie – et d’inclure des photos anciennes et précieuses et des histoires d’eux grandissant en famille.

Son fils, Victor Ruiz lui a fait un cadeau dont il espère qu’il aura une valeur sentimentale,

« Surtout maintenant en cette période de COVID. Nous avons eu le temps ensemble de nous rappeler de vieilles histoires, d’ouvrir l’album de famille et de voir des photos de nos grands-parents, qui ne sont plus avec nous. Et cela vous fait prendre conscience de l’importance de se souvenir de ces personnes importantes dans ta vie. »

Au cours des prochaines semaines, Susana sera la biographe privée de Charo.

‘Pensez au patrimoine’

Elle travaille pour Memoralia, une entreprise qui affirme avoir révolutionné la façon de «penser notre patrimoine».

Charo se souviendra de ses histoires de vie pour le livre afin que ses souvenirs restent vivants pour ses enfants et petits-enfants. Jorge Escohotado est le fondateur de l’entreprise:

« La proposition de Memoralia est un cadeau familial, circulaire, il s’adresse à toute la famille. C’est un cadeau des frères et sœurs aux parents, mais il va être apprécié par les petits-enfants … Mais le parent a apprécié l’expérience. »

Regardez le rapport complet d’Euronews dans le lecteur ci-dessus.