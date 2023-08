Les Espagnols de retour chez eux célèbrent la victoire de La Roja en Coupe du monde féminine

MADRID (AP) – Les Espagnols ont éclaté de joie après que La Roja a remporté la Coupe du monde féminine dimanche, certains ayant suivi l’appel de l’entraîneur Jorge Vilda à descendre dans la rue et à célébrer le premier grand titre de football espagnol en plus d’une décennie.

Les fans de Madrid, de Barcelone et de tout le pays ont applaudi lorsque le coup de sifflet final a retenti en Australie après la victoire 1-0 de l’Espagne sur l’Angleterre pour décrocher le titre mondial féminin pour la première fois.

Le triomphe féminin est survenu 13 ans après que l’équipe nationale masculine ait remporté son seul titre de Coupe du monde en Afrique du Sud. L’équipe masculine a également remporté les Championnats d’Europe 2008 et 2012.

« Ils ont permis aux gens de regarder le football féminin de la même manière qu’ils regardent le football masculin », a déclaré Erika Macarro, 20 ans, lors d’une soirée de visionnage à Madrid. « C’est formidable pour les jeunes filles qui peuvent vivre cela. Nous ne nous attendions pas à ce que cette équipe aille aussi loin et ils l’ont fait. Cela montre que vous devez toujours croire. »Jorge

Le commentateur du match à la télévision espagnole a salué que « le rêve de tout un pays est devenu réalité et, 4 788 jours plus tard, l’Espagne est à nouveau championne du monde », ajoutant que « l’équipe féminine a gagné une étoile tout comme l’équipe masculine en 2010 ».

Xavi, vainqueur de la Coupe du monde masculine avec l’Espagne et entraîneur actuel de Barcelone, s’est dit ému par la victoire de l’équipe féminine.

« Ils ont très bien joué, nous sommes très heureux pour eux tous », a-t-il déclaré. « Ils ont beaucoup souffert pour pouvoir jouer au football et méritent beaucoup de crédit. »

Les célébrations n’étaient pas comparables à celles après le titre de la Coupe du monde masculine, mais les rassemblements pour soutenir l’équipe féminine étaient toujours importants.

Des soirées de visionnage ont été organisées par des responsables locaux dans plus de 100 villes d’Espagne. À Madrid, les fans ont regardé la finale dans les bars de la ville et dans une arène où un grand écran a été installé pour près de 7 000 personnes qui se sont inscrites à l’avance pour des billets gratuits.

Certains sont sortis sur la place voisine pour célébrer, arborant les couleurs rouges et jaunes de la nation, agitant des drapeaux et chantant malgré les températures élevées dans la capitale espagnole.

« C’est un moment historique, cela montre que nos femmes ont aussi leur valeur dans le football », a déclaré la fan Esther Ros. « Ce qu’ils ont fait est incroyable. »

La reine Letizia d’Espagne était à Sydney pour encourager La Roja et a reçu un maillot des joueurs après le match.

« Vous êtes les meilleurs footballeurs du monde » La famille royale d’Espagne a déclaré sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « C’est le FOOTBALL et c’est l’HISTOIRE ! »

Après la finale, Olga Carmona – qui a marqué ce qui s’est avéré être le but de la victoire en première mi-temps – a appris la mort de son père. La fédération n’a pas précisé quand le père de Carmona est décédé ni donné de cause de décès. Il n’a pas non plus précisé exactement quand Carmona a été informée de la nouvelle ni qui le lui a dit. Elle était apparue pour célébrer normalement avec ses coéquipières après le coup de sifflet final.

La fédération a déclaré plus tôt que les célébrations du titre devaient avoir lieu après l’arrivée de l’équipe à Madrid lundi soir, avec un grand écran et des attractions mises en place pour les fans dans la capitale espagnole.

L’entraîneur espagnol avait déclaré après les demi-finales que l’équipe féminine faisait la fierté de toute la nation et avait appelé les supporters à descendre dans la rue dimanche.

« Maintenant, ils peuvent célébrer », a déclaré Vilda. « Je ne peux qu’imaginer à quoi ressemble l’Espagne en ce moment. »

Il y avait encore des réactions mitigées à propos de Vilda après que certains joueurs se soient rebellés contre lui il y a moins d’un an. Quinze joueurs se sont retirés de l’équipe nationale pour leur santé mentale et ont exigé un environnement plus professionnel.

De nombreux fans se sont moqués de Vilda lors de la soirée de visionnage à Madrid lorsque son nom a été annoncé.

« Vous sentez que le problème n’a pas encore été entièrement résolu, mais cela ne change rien à ce qu’ils ont accompli », a déclaré Macarro. « Le mérite revient aux joueurs, car ce sont eux qui font que cela se produise. »

Les Espagnoles n’avaient jamais dépassé les huitièmes de finale d’une Coupe du monde, et les attentes n’étaient pas trop élevées cette fois suite aux problèmes impliquant Vilda et certaines joueuses.

L’Espagne ne disputait que sa troisième Coupe du monde féminine. Il y a quatre ans, il s’est qualifié pour les huitièmes de finale mais a perdu contre d’éventuels champions, les États-Unis.

Contes Azzoni, The Associated Press