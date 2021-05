Les espaces Twitter sont désormais ouverts à toute personne ayant plus de 600 abonnés

Twitter a annoncé lundi dans un article de blog qu’il ouvrait sa fonction Espaces à tous les utilisateurs comptant au moins 600 abonnés. Spaces est une fonctionnalité de chat vocal uniquement audio qui permet à un hôte de diffuser des conversations vocales avec d’autres utilisateurs de Twitter. Les membres du public peuvent écouter ou participer à la conversation.





Affichage d’un espace Twitter

Twitter annonce de nouvelles fonctionnalités à venir dans Spaces. Le plus important d’entre eux est «les espaces avec ticket» qui permet aux hôtes de l’espace de monétiser leurs espaces moyennant des frais monétaires. Un groupe limité d’utilisateurs pourra tester les Espaces avec Billetterie «dans les mois à venir». Vous pourrez également éventuellement définir des rappels et planifier des créneaux horaires pour les futurs espaces. Les espaces co-hébergés, un meilleur sous-titrage en direct et un meilleur accès aux espaces via une icône de profil sur un fil Twitter arriveront tous dans les espaces à l’avenir.









Nouvelles fonctionnalités à venir sur les espaces Twitter

La fonctionnalité Spaces est née de la popularité écrasante de Clubhouse, une application de démarrage basée sur le même principe: héberger des conversations vocales publiques avec d’autres utilisateurs et permettre au public d’écouter en direct. Le clubhouse a gagné sa popularité au milieu de la pandémie, car beaucoup étaient en quarantaine et passaient du temps à la maison. Voici ce que Twitter a à dire sur les espaces:

Vous avez toujours suivi les gens pour leurs Tweets, maintenant Spaces vous permet d’entendre leur voix et de parler de ce qui se passe maintenant et de ce qui est le plus important pour vous – en direct. Des tweets à la conversation, de la lecture à l’écoute, Spaces encourage et ouvre de vraies conversations ouvertes sur Twitter avec l’authenticité et la nuance, la profondeur et la puissance que seule la voix humaine peut apporter.

Les espaces en cours apparaissent en haut de votre flux dans une bulle violette, parmi les flottes Twitter. Pour créer un espace, appuyez sur le bouton Tweet et appuyez sur l’icône Espaces. Si vous ne voyez pas l’icône, la fonction Espaces peut ne pas être disponible pour vous pour le moment.

Que pensez-vous des espaces Twitter? Vous vous retrouvez à les écouter ou pensez-vous que les espaces suivront la voie de Periscope?

