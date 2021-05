Les espaces Twitter arrivent si vous êtes assez cool pour avoir des abonnés

Twitter apporte Les espaces aux masses d’aujourd’hui, parce que pour une raison quelconque, vous êtes tous très intéressés à entendre l’audio des ordures du monde avec tous les Tweets d’ordures dans une salle virtuelle avec des personnes aléatoires. Cela n’était auparavant disponible que pour un nombre limité d’utilisateurs de Twitter, mais nous obtenons une expansion aujourd’hui.

Les nouveaux espaces Twitter sont disponibles pour «tous les comptes avec 600 abonnés ou plus», vous devez donc au moins être plus qu’un compte de robot pour faire cette chose audio. S’il vous plaît, n’allez pas à ce jeu de suivi de masse où vous espérez que les gens vous suivront pour augmenter ces chiffres. On peut dire, mec.

Spaces «encourage et ouvre de vraies conversations ouvertes sur Twitter avec l’authenticité et la nuance, la profondeur et la puissance que seule la voix humaine peut apporter», dit Twitter. Ils peuvent être intimes avec quelques personnes ou une conversation beaucoup plus importante avec des milliers de personnes. En tant que personne qui n’a pas participé (et ne participera pas), vous devrez demander à quelqu’un d’autre si cela est cool ou non.

Pour commencer avec Spaces, regardez en haut de votre chronologie dans le espace auparavant uniquement occupé par des flottes (vous vous en souvenez?) Si vous voyez quelqu’un dans cette zone avec un cercle violet autour de sa photo, cela signifie qu’il se trouve dans un espace.

Les espaces ont des légendes, vous pouvez demander à parler en un si vous n’hébergez pas, les DM et les emoji et ces choses sont là aussi. Si vous hébergez, vous pouvez inviter des personnes, ajouter des haut-parleurs supplémentaires, définir des sujets et des vibrations, désactiver ou supprimer des personnes, bloquer des trous du cul et signaler des espaces, et plus encore.

Twitter a de grands projets pour les espaces à l’avenir. Par exemple, ils prévoient de permettre aux utilisateurs de monétiser les espaces avec des espaces avec billetterie, la planification et la configuration des rappels pour eux arrivent, et le co-hébergement et les améliorations d’accessibilité supplémentaires devraient apparaître assez tôt.

// Twitter