Comme le coronavirus a rendu la plupart des bureaux fermés, le travail à domicile étant toujours le mode préféré de la plupart des gens, les espaces de travail sont gardés sous clé depuis plus d’un an. Dans une utilisation innovante de la fermeture de ces grands espaces vides, les propriétaires commerciaux offrent ces espaces aux artistes, à la fois visuels et avant-gardistes, pour faire ce qu’ils font le mieux: créer.

La descendance de l’immobilier Anita Durst, la fille du promoteur immobilier Douglas Durst et petite-fille de feu Seymour Durst, qui dirige une organisation à but non lucratif Chashama à New York, a lancé une initiative qui procure des espaces immobiliers gratuits ou abordables à la propriété. propriétaires pour que les artistes exposent leur travail. Durst aide également maintenant les entreprises dirigées par des minorités à louer des magasins de détail éclectiques pour présenter leur art, que ce soit des marques de mode ou des artistes locaux, les rapports disent.

Durst a pour objectif d’ouvrir 150 sites à New York et dans les environs pour les artistes et elle en a maintenant plus de 25. «Avec tous les espaces vides à New York, plus nous pouvons activer temporairement aidera l’économie et aidera notre psychisme et aidera New York à revenir», a-t-elle déclaré.

De même, Cory Silverstein, qui appartient à la famille de Silverstein, qui a contribué au développement du World Trade Center a également lancé une initiative similaire -Silver Art Projects, où ils aident à fournir de l’espace aux artistes grâce à un programme de résidence organisé au 4 World Trade Center.

De tels espaces aident les artistes à élargir leurs horizons en ce qui concerne leur art et contribuent également à s’encourager et à se soutenir les uns les autres, sans parler des liens qu’ils établissent avec les entreprises, les marchands d’art et autres.

Durst dit que le concept fonctionne bien pour les propriétaires immobiliers également car il donne à leur espace et à leur réputation une soutenir la créativité. «Nous donnons une belle apparence à l’espace. Nous sommes là pour ouvrir les portes aux courtiers (immobiliers). De cette façon, nous essayons d’aider à le faire louer », a déclaré Durst.

