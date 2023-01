Les escroqueries sur les prix de l’essence touchent à leur fin alors que les députés envisagent de nommer un régulateur Pumpwatch

Les escroqueries sur les prix de l’ESSENCE touchent à leur fin alors que les ministres prévoient de nommer un régulateur Pumpwatch dans une victoire massive pour les conducteurs.

Les détaillants seraient confrontés à des pressions pour mettre fin à l’énorme fossé entre ce que les conducteurs en difficulté paient à la pompe et la chute des coûts de gros dans le cadre des plans.

Cette décision marquerait une victoire massive pour la campagne Keep It Down du Sun, qui a vu plus d’une décennie d’années consécutives de gel des droits sur le carburant.

Le chancelier Jeremy Hunt et le secrétaire aux affaires Grant Shapps examinent de toute urgence la question pour rendre les prix plus transparents.

Les responsables devraient faire rapport d’ici la fin février avant qu’une décision à ce sujet ne soit prise dès le budget à la mi-mars.

Les militants pensent que le système pourrait être volontaire, mais si les économies ne sont pas répercutées après la première année, un régulateur complet sera mis en place.

Les garages qui ne répondent pas aux critères de changement de prix pourraient même finir par être «nommés et humiliés» si les militants obtiennent ce qu’ils veulent.

Les militants disent que l’essence serait jusqu’à 10 pence moins chère et le diesel serait plus de 15 pence moins cher si les ministres donnaient le feu vert.

Le chancelier Jeremy Hunt a reçu le mois dernier une lettre signée par 30 députés, dont l’ex-ministre de l’Intérieur Priti Patel, affirmant que sa mise en œuvre rétablirait la confiance dans le système “opaque”.

Les prix de l’essence restent élevés en partie à cause de la force du dollar américain, le pétrole brut étant acheté dans la devise – ce qui signifie qu’il en coûte plus cher pour obtenir le même montant.

L’importation de diesel de Russie a également été interdite après l’invasion de l’Ukraine, de sorte que les approvisionnements doivent être trouvés ailleurs, les prix étant poussés à la hausse.

L’inflation à travers le monde a également fait grimper les prix avec des salaires plus élevés pour les transporteurs, les travailleurs du pétrole et les machines.

Hier soir, le député conservateur Jonathan Gullis a déclaré: «Au cours des 11 dernières années, un gouvernement conservateur a gelé les taxes sur le carburant et a provoqué deux réductions des taxes sur le carburant.

«Mais ce qui est tout à fait clair, il y a eu des grossistes qui n’ont pas répercuté ces économies sur les automobilistes, ce que les lecteurs de Sun, les partisans de Fair Fuel UK et moi voulons voir se produire.

“Nous devons arrêter ce profit éhonté et introduire PumpWatch.”

Howard Cox, fondateur de FairFuel, a déclaré : « Je comprends que l’appareil gouvernemental examine comment cela devrait fonctionner.

Les chauffeurs britanniques doivent également soutenir cette initiative pour garantir que les prix à la pompe deviennent honnêtes, équitables et transparents.

“Espérons que le budget apportera des nouvelles de ses progrès car PumpWatch est un outil essentiel pour atténuer la crise du coût de la vie et réduire l’inflation.”

Le chien de garde des dépenses du gouvernement a estimé une augmentation de 12 pence des droits sur le carburant sans aucune intervention gouvernementale ce printemps, en supposant que la réduction de 5 pence prendra fin.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles M. Hunt voudrait prolonger la réduction de 5p pour une autre année.