Parfois, des alertes d’escroquerie sont diffusées pour avertir les consommateurs d’un point problématique en cours – comme une rafale d’appels automatisés de la part d’une personne prétendant être de DTE Energy et prête à éteindre votre chauffage ou d’une personne prétendant être du support Amazon ou Apple comme vous ‘ faire des achats en ligne.

D’autres fois, les chiens de garde des consommateurs veulent faire passer le mot avant la courbe. Ils n’entendent pas encore les consommateurs bouleversés, mais ils savent que les escrocs attendent dans les coulisses et sont prêts à bondir.

Entrez les avertissements sur les escroqueries et les vaccins COVID-19. Des stocks limités de certains vaccins pourraient être disponibles avant Noël – mais encore une fois, nous ne parlons pas d’un approvisionnement large. Et on s’attend à ce que les travailleurs de la santé de première ligne soient vaccinés en premier.

Qui est sûr d’avoir les vaccins difficiles à obtenir? Les réseaux criminels sont prêts à déployer des versions contrefaites de vaccins approuvés, tout comme les faux sacs Gucci et les baskets Nike.

Nous utilisons plus de plastique:Les sacs, fourchettes et conteneurs sont partout pendant la pandémie, augmentant la pollution

Shopping de vacances:Les expéditions de vaccins COVID-19 retarderont-elles vos cadeaux?

À quel genre d’escroqueries de vaccins pouvons-nous nous attendre?

Déjà, les chiens de garde des consommateurs entendent des rapports d’imposteurs prétendant être des travailleurs de l’Administration de la sécurité sociale afin d’obtenir des informations sensibles de la part des gens.

« Par exemple, l’escroc appelle en disant qu’ils sont de l’administration de la sécurité sociale et ils appellent pour inscrire la personne pour recevoir son vaccin », a déclaré Jon Miller Steiger, directeur de la région du centre-est de la Federal Trade Commission. Le bureau régional, basé à Cleveland, dessert l’Ohio, le Michigan, la Pennsylvanie, la Virginie, la Virginie occidentale, le Maryland, le Delaware et le district de Columbia.

Dans le cadre de l’inscription, l’escroc vous demandera des informations importantes telles que votre numéro Medicare, votre nom, votre adresse et éventuellement vos informations de compte bancaire.

« C’est une arnaque », a déclaré Steiger.

« L’administration de la sécurité sociale ne vous inscrira pas pour recevoir un vaccin et ne demandera pas d’informations sensibles par téléphone, e-mail ou SMS. »

Quels sont les signaux d’alarme d’une arnaque COVID-19?

Voici une liste rapide des escroqueries potentielles à éviter dans les mois à venir, selon la FTC et d’autres:

Si quelqu’un vous dit qu’il peut vous inscrire sur une liste d’attente pour recevoir un vaccin, oubliez-le. Ils vont vous dire que vous devez acheter des cartes-cadeaux ou remettre de l’argent pour figurer sur cette liste. Raccrocher; c’est une arnaque.

Personne ne vous appellera à propos du vaccin et ne vous demandera votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de carte de crédit ou votre numéro de compte bancaire afin de vous assurer que vous pouvez obtenir le vaccin contre le coronavirus. Encore une fois, c’est une arnaque.

Les escrocs sont susceptibles de présenter d’autres «produits, traitements ou médicaments», selon la FTC, qu’ils pourraient prétendre empêcher le virus. Vous voulez vérifier auprès de votre fournisseur de soins de santé avant de payer ou de recevoir un traitement lié au COVID-19.

Nous savons que ces choses sont vraies parce qu’elles se produisent encore et encore quand un grand événement fait la une. Le vaccin sera probablement la chose chaude en décembre et pendant une grande partie de 2021.

Deux choses sont à l’origine de la plupart des escroqueries: la peur et la cupidité.

De nombreuses personnes, en particulier les personnes âgées, ont peur de contracter le COVID-19. Les escrocs peuvent jouer avec vos émotions, sembler convaincants et vous amener à remettre votre argent. Plus tôt vous vous faites vacciner, eh bien, peut-être plus tôt vous pourrez voir vos petits-enfants.

Qui a besoin d’organiser une arnaque au concours – même si vous savez que ceux-ci ne disparaîtront pas – lorsque vous savez que tout le monde est à bout et que vous pouvez les prendre au dépourvu en leur promettant que le vaccin se dirige vers eux?

Procureur général, d’autres nous avertissent maintenant

Le procureur général du Michigan, Dana Nessel, en coordination avec le ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan, avertit les consommateurs d’éviter «les fausses allégations, produits et services qui promettent de guérir, traiter ou prévenir le COVID-19. Vaccins, traitements, kits de test et clinique les essais sont tous des exemples de ce que les escrocs peuvent offrir. »

Les consommateurs doivent garder à l’esprit qu’un processus de distribution de vaccins aux États-Unis. reste incertain pour le moment. Votre meilleur pari sera de prêter attention aux informations de votre médecin et du service de santé local.

«Nous voulons tous que ce virus dévastateur disparaisse», a déclaré Nessel dans un communiqué. « Mais tant qu’un vaccin n’est pas approuvé pour distribution par la FDA, si quelqu’un vous propose un vaccin COVID-19, ne le prenez pas! »

Les services d’immigration et de douane américains s’attendent également à une recrudescence des tentatives des escrocs de vendre des versions contrefaites de vaccins approuvés.

«Malgré la maladie et la mort généralisées causées par le COVID-19, de nombreux individus et réseaux criminels continuent d’exploiter la pandémie pour des gains financiers illégaux, en utilisant des stratagèmes frauduleux pour trouver, produire, exporter ou vendre de faux vaccins et produits connexes», affirment les enquêteurs.

ICE dit qu’au 25 novembre, il avait saisi plus de 26 millions de dollars de produits illicites provenant de fraudes et d’activités criminelles liées au COVID-19. L’agence a procédé à 170 arrestations, exécuté 148 mandats de perquisition et examiné plus de 69 000 noms de domaine COVID-19.

« En collaboration avec les douanes et la protection des frontières américaines, plus de 1 600 envois de kits de test COVID-19 mal étiquetés, frauduleux, non autorisés ou interdits et d’autres articles connexes ont été saisis », a déclaré l’agence.

Attention aux faux tests

Cette année, de nombreux consommateurs sont déjà frappés par des e-mails de phishing et des textes impliquant des tests COVID-19 et des études COVID-19, selon Laura Blankenship, directrice du marketing pour le Better Business Bureau Serving Eastern Michigan & the Upper Peninsula.

Une soi-disant étude COVID-19 promettait jusqu’à 1220 dollars de compensation. Un message non sollicité peut prétendre que vous êtes peut-être admissible à une étude COVID-19.

Une sorte de nouvelle version de l’une de ces offres client mystère. Au lieu d’être payé pour faire des achats, cependant, vous êtes censé être payé pour être un coussin d’épingle de vaccin COVID-19. Les fraudeurs savent que nous sommes à court d’argent dans cette économie en plein essor.

Dans d’autres cas, les escrocs se font passer pour les Centers for Disease Control and Prevention ou l’Organisation mondiale de la santé. Encore une fois, l’e-mail de phishing est susceptible d’inclure un lien.

En cliquant sur un lien dans ces e-mails, a déclaré Blankenship, le consommateur finissait souvent par télécharger des logiciels malveillants, compromettant potentiellement ses informations personnelles.

Les fraudeurs utilisent les mêmes plates-formes que celles qu’ils utilisent pour les escroqueries amoureuses, les escroqueries par loterie et autres. Ils contactent par e-mail, SMS et via de faux sites Web.

Peu importe à quel point vous êtes anxieux pour votre santé – ou votre vie amoureuse, ou la facture de chauffage de votre maison – vous devez prendre du recul et reconnaître que les escrocs savent bien comment voler votre identité et votre argent.

ContactSusan Tompor via stompor@freepress.com. Suivez-la sur Twitter@tompeur. Pour vous abonner, rendez-vous sur freep.com/specialoffer. REn savoir plus sur les affaires et inscrivez-vous à notre newsletter commerciale.