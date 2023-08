Les escroqueries cryptographiques proposant de faux emplois sont en hausse, selon le Centre antifraude du Canada

Avez-vous récemment reçu une offre d’emploi pour travailler en freelance afin de renforcer le profil d’une application et d’être payé en crypto-monnaie ? Il pourrait s’agir d’une arnaque, selon le Centre antifraude du Canada (CAFC).

Un bulletin publié vendredi par le CAFC prévient qu’un nouveau type de fraude liée aux offres d’emploi est en hausse.

Dans cette arnaque, indique le message, les fraudeurs utilisent le nom d’une véritable entreprise pour attirer les victimes vers des produits publicitaires, des applications ou des vidéos qu’ils ont créés.

« Une fois que la victime a installé le logiciel et créé un compte, elle reçoit des « commandes » ou des « tâches » qu’elle doit accomplir », précise le centre. « Les victimes peuvent recevoir une petite somme ou une commission afin de les convaincre que leur travail est légitime. »

L’escroc promettra un paiement sous forme de crypto-monnaie, à déposer sur un compte crypto ou un portefeuille appartenant à la victime. Cependant, lorsque la victime tente de retirer les fonds qu’elle a gagnés, elle ne pourra pas le faire, même s’il semblerait qu’il y ait des fonds sur son compte cryptographique.

La crypto-monnaie est un élément de plus en plus courant dans la fraude, selon le centre.

En juin, le CAFC a mis en garde contre un type d’escroquerie appelé « boucherie de porcs » dans lequel un escroc se rapproche de quelqu’un sur des applications de rencontres ou d’autres plateformes de médias sociaux, faisant semblant d’être intéressé par une relation amoureuse, avant de prétendre être un investisseur prospère en cryptomonnaie. qui peut aider la victime à démarrer son investissement.

Les fraudeurs convainquent la victime de lui transférer des fonds afin qu’elle puisse l’aider à investir, et lui fourniront des fonds dès le départ pour donner l’impression que l’investissement est légitime et porte ses fruits. Semblable à la fraude liée aux opportunités d’emploi, les victimes ne réalisent souvent qu’elles ont été fraudées que lorsqu’elles tentent plus tard de retirer des fonds de leur compte cryptographique et découvrent qu’elles ne peuvent pas le faire.

Jusqu’à présent en 2023, il y a eu plus de 32 000 signalements de fraude au Canada, selon le CAFC, et plus de 21 000 victimes de fraude. Environ 283,5 millions de dollars ont déjà été perdus à cause de la fraude au Canada cette année.

En 2022, 531 millions de dollars ont été perdus par les victimes de fraude au Canada, selon le centre.

Un Ontarien a perdu sa maison et près de 500 000 $ plus tôt cette année à cause d’une arnaque à la cryptomonnaie. En raison du transfert international rapide possible grâce à la crypto-monnaie et de sa facilité d’utilisation en ligne, les victimes peuvent être amenées à fournir des fonds très rapidement.