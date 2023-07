Les escroqueries complexes ciblent les personnes âgées. Ces Montréalais veulent les arrêter

Daphne Nahmiash sait de première main que les escrocs parient sur leurs cibles sans s’arrêter pour réfléchir à ce qui pourrait vraiment se passer.

Elle a reçu des appels de personnes se faisant passer pour quelqu’un d’autre demandant de l’argent. Et elle dit que des amis sont tombés dans le piège de certaines de ces escroqueries sophistiquées qui s’attaquent aux personnes âgées.

Le défenseur des droits des personnes âgées affirme que lorsqu’il s’agit du bien-être de leur famille, la pensée rationnelle échoue.

« Tu n’es pas vraiment si logique, » dit-elle. « Lorsque les gens vous appellent, vous n’avez pas vraiment la capacité de vous arrêter pour penser clairement. »

Ces stratagèmes incluent la soi-disant «arnaque des grands-parents», où une personne âgée reçoit un appel ou des SMS disant qu’un être cher a désespérément besoin d’argent. Ils prétendent être un policier, un avocat ou même un membre plus jeune de la famille.

Alors que la police et les experts en prévention de la fraude constatent une augmentation de ce type d’escroqueries, davantage de ressources sont créées pour aider les personnes âgées à les repérer et à éliminer toute stigmatisation liée au signalement du crime.

REGARDER | Que faire si vous recevez un appel demandant un paiement : Comment protéger vos proches des « escroqueries par les grands-parents » Les fraudeurs sont de plus en plus sophistiqués. Voici quelques conseils pour aider les membres de votre famille à identifier une arnaque potentielle.

La police de Montréal affirme que les fraudeurs sont devenus plus sophistiqués ces dernières années.

Et Clive Olivier, un agent du service des fraudes du service de police, affirme que ces personnes font généralement pression sur les victimes potentielles pour qu’elles agissent rapidement.

Clive Olivier, de la police de Montréal, affirme que le compte bancaire d’une personne peut être vidé en quelques minutes alors qu’elle parle encore avec un fraudeur. (Chloé Ranaldi/CBC)

Il dit que les appelants prétendent parfois que les comptes ont déjà été compromis – et demandent le numéro de carte de crédit d’une personne pour annuler la carte ou à des fins de vérification.

Olivier dit qu’un fraudeur pourrait envoyer quelqu’un d’autre pour récupérer la carte de la victime pendant qu’elle est toujours en ligne. Ou l’escroc pourrait même conduire la victime à sa banque afin qu’elle retire de l’argent, en lui indiquant quoi dire à la succursale.

Il dit que les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à ces escroqueries.

« Nous avons constaté une augmentation en 2022. Elle a plus que doublé par rapport aux cas de 2021 », a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils voyaient des chiffres similaires jusqu’à présent cette année.

En 2020, 667 déclarations ont été faites pour une perte totale d’un peu plus d’un million de dollars au Québec. Jusqu’à présent cette année, 623 signalements ont été effectués pour un total de 1,17 million de dollars perdus. (Radio-Canada)

Les données du Centre antifraude du Canada montrent que le montant d’argent perdu au Québec a augmenté au cours des dernières années.

« Si l’appel frauduleux est récent, nous essaierons d’obtenir des informations », a déclaré Olivier. « Nous les préviendrons s’ils les rappellent pour nous rappeler immédiatement. … Et nous pouvons nous impliquer pour essayer de les attraper. »

Il encourage les victimes à signaler le crime à la police. Mais Nahmiash dit que beaucoup hésitent à le faire, même après avoir perdu les économies dont ils dépendent pour vivre.

« C’est embarrassant de penser que cela vous est arrivé », a-t-elle déclaré. « Vous avez honte et vous vous sentez mal de ne pas avoir été assez intelligent pour dire non ou l’empêcher. »

Création de ressources

Le Centre Cummings s’efforce de faire connaître ces programmes.

L’organisme à but non lucratif qui dessert les personnes âgées de l’ouest de Montréal reçoit des demandes de membres pour des outils permettant de repérer l’arnaque des grands-parents.

Depuis 2021, ils organisent des séminaires sur les arnaques des grands-parents et autres appels trompeurs.

Linda Shohet est membre du comité d’action sociale du Centre Cummings. (Chloé Ranaldi/CBC)

Linda Shohet, membre du comité d’action sociale du centre, affirme que leur première session virtuelle a eu une réponse « écrasante », où près de 700 personnes se sont connectées.

Shohet veut que les gens sachent qu’ils ne sont pas seuls et que des escroqueries peuvent arriver à n’importe qui.

« Notre objectif principal est d’informer les gens », a-t-elle déclaré. Ils veulent que les gens sachent quels types d’escroqueries existent et « signaux [to] cherchez et entendez dire reculez, raccrochez et posez des questions. »

Le centre élabore actuellement des séminaires pour l’automne, en fonction de la demande et des préoccupations les plus pressantes de ses membres.