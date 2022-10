Les escarres évitables ont contribué à la mort douloureuse de cet homme, et elles sont en augmentation

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient une photo graphique et des détails dérangeants

Kelly O’Leary ne peut s’empêcher de penser que la douleur atroce de la mort de son père aurait pu être évitée.

Ken O’Leary, 87 ans, de Burlington, en Ontario, est décédé en février dernier d’une plaie de lit à la base de la colonne vertébrale, après un séjour à l’hôpital Joseph Brant. Sa fille le décrit comme “la taille d’un avocat”.

“Cela me hante”, a déclaré Kelly. “Ça hante toute notre famille. Parce qu’on aurait pu faire quelque chose, mais [the hospital] ne nous l’a pas dit.”

Selon l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), Ken était l’une des plus de 4 000 personnes qui développent chaque année des escarres de décubitus – également appelées lésions de pression ou ulcères de pression – pendant leur séjour à l’hôpital.

Vous avez une histoire que vous voulez enquêter? Contactez Erica et l’équipe de Go Public

Ils surviennent lorsqu’une pression prolongée sur une partie du corps coupe l’apport sanguin à la peau pendant plus de deux à trois heures, blessant la peau et les tissus sous-jacents. Les plaies ouvertes, qui peuvent entraîner une infection grave et même la mort, sont mieux évitées en repositionnant régulièrement les patients, une tâche qui incombe généralement au personnel infirmier souvent surmené.

REGARDER | Grimace de douleur : “C’était déchirant”, dit Kelly O’Leary Kelly O’Leary décrit le moment où elle a vu pour la première fois le mal de lit de son père.

Les experts disent que le nombre d’escarres signalées est bien inférieur au nombre réel, car de nombreux hôpitaux ne les suivent pas et ne les signalent pas avec précision. Ils craignent également que le nombre de cas n’augmente à mesure que la population canadienne vieillit et que de plus en plus de personnes deviennent moins mobiles, bien que n’importe qui, à tout âge, puisse développer des escarres.

“Même un jeune adulte en bonne santé qui est impliqué dans un accident de voiture, des patients aux soins intensifs, notre population de la moelle épinière, toute personne atteinte de diabète”, a déclaré Kimberly LeBlanc, infirmière autorisée et experte qui siège au Groupe consultatif canadien sur les lésions de pression.

“Nous devons mettre davantage l’accent sur la prévention.”

Un porte-parole de l’hôpital a refusé une entrevue, mais en un e-mail à Go Public dit que le cas de Ken avait été examiné.

L’examen a souligné l’importance d’une communication claire avec les familles, mais a également déclaré que le personnel était convaincu qu’il recevait “un traitement et des soins appropriés” et qu’aucune modification des politiques ou des procédures n’était nécessaire.

Ken a été admis à l’hôpital en septembre 2021, après avoir manifesté un comportement agressif lié à la démence. Lui et sa famille pensaient que ce serait un court séjour.

“Il était plutôt en forme”, a déclaré Kelly. “Et il pensait qu’il était encore plutôt cool. Il portait sa casquette à l’envers et ses chemises musclées. Et à 87 ans, il était plutôt cool.”

Mais Ken s’est rapidement détérioré. Les dossiers médicaux montrent qu’il était souvent fortement sous sédation et trop somnolent pour bouger beaucoup. En quelques semaines, il était alité.

REGARDER | L’escarre était de la taille d’un avocat : La famille s’exprime après la mort douloureuse du père des suites d’un mal de lit Attention : images graphiques. Une famille de Toronto s’exprime après que leur père a développé une plaie de lit géante pendant son hospitalisation, entraînant une infection qui l’a tué. Il fait partie des milliers de personnes qui développent chaque année des plaies douloureuses à l’hôpital, une statistique en hausse en partie à cause de la pénurie chronique d’infirmières.

Mais, à l’insu de la famille, une plaie de lit avait commencé à se former au bas de la colonne vertébrale de Ken. Son dossier médical le mentionne le 24 octobre 2021, mais personne ne l’a dit à sa famille jusqu’à près d’un mois plus tard.

À ce moment-là, la plaie était si grave qu’elle est allée jusqu’à l’os. Il en avait également développé un sur son talon gauche.

“C’est déchirant pour nous parce qu’il se plaignait de la douleur qu’il avait au dos”, a déclaré Kelly. Les analgésiques deviennent moins efficaces à mesure que les plaies de lit se développent, surtout si elles atteignent la taille de Ken.

Les escarres peuvent entraîner une infection grave et même la mort, et sont mieux évitées en repositionnant régulièrement les patients, un travail qui incombe généralement au personnel infirmier souvent surmené. (Getty Images)

Porte-parole de l’hôpital Maria Babbage a écrit que le personnel avait rencontré des membres de sa famille “de nombreuses fois de manière continue” et avait reçu “des informations exactes et complètes” sur l’état de Ken. L’e-mail de Babbage n’a pas précisé si le personnel avait spécifiquement mentionné les plaies de lit.

Kelly rechigne à cette affirmation, affirmant qu’elle et d’autres membres de la famille ont rencontré toute l’équipe de soins de Ken trois semaines après que le personnel a noté pour la première fois son escarre.

“Pas une seule fois sa… blessure n’a été mentionnée”, a-t-elle déclaré. “C’était nous qui devions aller demander des choses pour essayer d’extraire des informations.”

Kelly dit qu’elle et sa mère ont rendu visite à Ken deux fois par jour – beaucoup de temps pour être informé de ses escarres.

“Quelqu’un nous avait-il dit : ‘Votre père risque d’avoir des plaies de pression… pouvez-vous nous aider à le repositionner lorsque vous serez à l’intérieur ?’ Mais personne n’a rien dit”, a déclaré Kelly.

“Nous sommes à court d’argent, nous avons besoin d’aide”

Les infirmières n’ont souvent pas le temps de repositionner régulièrement les patients, selon LeBlanc.

“Cette crise n’est pas nouvelle”, a-t-elle déclaré. “Les infirmières sonnent l’alarme depuis des années en disant : ‘Nous sommes attachés ici, nous avons besoin d’aide.’ Et maintenant, malheureusement, les choses arrivent vraiment à un point critique et nous commençons à vraiment en voir les retombées.”

LeBlanc dit que les ratios infirmière-patient étaient d’environ 1 à 5, mais de plus en plus, dit-elle, c’est plutôt 1 à 10.

“Il est vraiment difficile de donner la priorité à la peau lorsque vous devez amener les gens vers et depuis les chirurgies, vous devez administrer des médicaments complexes, vous devez effectuer des procédures complexes sur eux”, a-t-elle déclaré. “La peau ne cesse d’être poussée au bord du chemin.”

LeBlanc demande une meilleure formation des infirmières, car seules quelques universités au Canada incluent actuellement des cours obligatoires sur les soins de la peau dans leurs programmes de premier cycle.

Selon des chiffres récents de l’ICIS, le nombre de lésions de pression nosocomiales a augmenté régulièrement au cours des quatre dernières années, passant de 3 109 au cours de l’année se terminant le 31 mars 2018 à 4 440 au 31 mars 2022, soit une hausse d’environ 43 %.

Au cours de la dernière année, le nombre a augmenté de 20 %, la plus forte augmentation de ces dernières années ; peut-être à cause de la pénurie d’infirmières aggravée par la pandémie.

REGARDER | ‘Poussée au bord du chemin’ : Difficile de donner la priorité aux soins de la peau, selon un expert en plaies Kimberly LeBlanc, infirmière autorisée et experte du Comité consultatif canadien sur les lésions de pression, affirme que le ratio infirmière-patient rend les soins de la peau difficiles.

Wounds Canada, un organisme de bienfaisance axé sur l’éducation et la prévention, estime que jusqu’à 70 % de toutes les plaies de pression sont évitables.

Il indique également que le traitement coûte entre 44 000 dollars par patient et 90 000 dollars pour les cas plus graves, ajoutant que ces derniers (appelés ulcères de pression de “stade 3” ou “stade 4”) sont considérés comme des “événements jamais” – ce qui signifie qu’ils peuvent conduire à du sang et des os. infection et ne devrait jamais arriver.

“Pourrir vivant”

Ce n’est pas la première fois qu’un patient de l’hôpital Joseph Brant développe une plaie de lit d’une taille inquiétante.

Bob Wilson, 77 ans, a été admis en novembre 2018 après être tombé dans des escaliers et avoir développé une lésion cérébrale. Une plaie de lit s’est développée sur son dos ronge sa chair jusqu’à créer un trou béant de la taille d’un ballon de football.

“Il était en train de pourrir vivant”, a déclaré sa fille, Linda Moss.

Personne n’a informé la famille de Wilson de la plaie purulente jusqu’à ce qu’elle atteigne ses os. Il est décédé en juin 2019.

Kelly et sa mère Alice se déversent sur des photos de Ken. Les circonstances de sa mort étaient “déchirantes”, dit Kelly. (Kimberly Ivany/CBC)

Le rapport d’un coroner indique que la plaie a entraîné une infection osseuse grave qu’il n’a pas pu combattre car il était devenu résistant aux antibiotiques.

L’hôpital a promis de mettre en place un série de changements – recommandé après la mort de Wilson – à la façon dont les escarres sont traitées.

La famille de Wilson a conclu un règlement à l’amiable avec l’hôpital en juin, ce qui empêche Moss de divulguer les détails.

“C’est une justification pour notre père”, dit-elle. “Ce qui lui est arrivé était mal.”

Depuis, Moss s’est joint au conseil d’administration de Wounds Canada et donne des conférences aux professionnels de la santé et aux éducateurs sur la façon d’éviter les lésions de pression.

Elle dit qu’elle s’est engagée à protéger d’autres familles de la même expérience dévastatrice.

Culpabilité, colère, tristesse

Gabriela Cruz dit qu’elle n’avait aucune idée que sa mère de 76 ans, Marta, souffrait également d’une plaie de lit massive à la base de sa colonne vertébrale, un mois après avoir été admise à l’hôpital Credit Valley – qui fait partie du groupe Trillium Health Partners – à Mississauga , Ont., en février dernier.

Bien que les dossiers médicaux la décrivent comme la “quatrième étape” (le niveau le plus grave), Cruz dit qu’elle n’a appris l’existence de la plaie qu’en avril. À ce moment-là, la blessure était si profonde que les ligaments étaient exposés.

Gabriela Cruz dit qu’elle n’avait aucune idée que sa mère Marta souffrait également d’une plaie de lit massive à la base de sa colonne vertébrale, un mois après avoir été admise à l’hôpital Credit Valley de Mississauga, en Ontario. (Doyen Gariepy/CBC)

“Je ne savais pas que je pouvais avoir des larmes aussi épaisses”, a déclaré Cruz. “Je dis, ‘Qu’est-ce que c’est que ça? Pourquoi n’ai-je pas été informé de ce qui se passe?”

L’hôpital a refusé une demande d’entrevue. Le porte-parole Amit Shilton a déclaré qu’il ne pouvait pas répondre aux questions sur l’affaire, en raison de la confidentialité du patient. Mais un e-mail envoyé à Cruz par le directeur de l’expérience des patients de l’hôpital a déclaré que Marta avait subi une blessure aux tissus profonds lors de son admission, citant des photos prises à son arrivée.

“L’étendue complète des dommages aux tissus et la gravité de la plaie ne peuvent être évaluées tant que la plaie ne s’est pas complètement ouverte et que la base de la plaie n’est pas visible”, a écrit Sandy Dayes.

Dayes dit également que le personnel a informé la famille – une affirmation que les enfants adultes de Marta nient fermement.

Pendant ce temps, la famille de Ken O’Leary a depuis reçu des excuses de l’hôpital Joseph Brant – mais pas pour avoir permis à une plaie de pression de devenir de la taille d’un avocat.

“C’était une excuse pour avoir laissé tomber le ballon et ne pas avoir communiqué correctement”, a déclaré Kelly. Mais cela, dit-elle, n’aide pas beaucoup sa famille à faire face au traumatisme de voir leur père souffrir d’une mort aussi atroce.

“Il y a de la culpabilité, il y a de la colère et il y a de la tristesse”, a-t-elle déclaré. “Et maintenant, bien sûr, il y a du chagrin.”