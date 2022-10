Les escarres en hausse dans les hôpitaux canadiens

La pression continue sur le système de santé du Canada s’ajoute à un problème de longue date — la prévalence des escarres dans les hôpitaux canadiens.

Des données récentes de l’Institut canadien d’information sur la santé ont révélé que les cas d’escarres, également appelées escarres, ont augmenté au cours des dernières années, passant de 3 109 en 2017-2018, se terminant le 31 mars 2018, à 4 440 pour l’année se terminant le 31 mars 2022.

Au cours de la même période, le taux d’escarres pour 100 hospitalisations a légèrement augmenté, passant de 0,13 à 0,19.

Crystal McCallum, directrice de l’éducation chez Wounds Canada, a déclaré que malgré le fait qu’une grande majorité des lésions de pression sont évitables, leur prévalence dans les établissements de soins de santé canadiens est un problème depuis des décennies.

“Vraiment, ce n’est pas une nouvelle nouvelle, bien qu’elle ait certainement été exacerbée par la pénurie actuelle de professionnels de la santé dans nos établissements de santé”, a-t-elle déclaré mardi à CTV’s Your Morning.

Les escarres sont des blessures aux zones de la peau sous pression du fait de rester allongé dans son lit, d’être assis dans un fauteuil roulant ou de porter un plâtre pendant une période prolongée.

McCallum a déclaré que les personnes à risque de développer des lésions de pression ne sont pas systématiquement dépistées et identifiées, tandis que les stratégies pour prévenir ces blessures ne sont pas mises en place assez rapidement.

Elle a appelé à une sensibilisation accrue du public et à un plaidoyer auprès des gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada, ainsi que des députés fédéraux, à propos de cette « épidémie de plaies et d’escarres » et à faire de la prévention une priorité.

“Donc, la prévention est ce qui a le plus de sens”, a déclaré McCallum.



