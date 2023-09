Les erreurs médicales liées au TDAH chez les enfants ont augmenté au cours des deux dernières décennies

Les scénarios les plus courants étaient « la prise ou l’administration par inadvertance d’un médicament à deux reprises » (53,9 %), suivi par « la prise ou l’administration par inadvertance du médicament à quelqu’un d’autre » (13,4 %) et « un mauvais médicament pris ou administré » (12,9 %), selon les chercheurs. . Deux pour cent concernaient des erreurs commises par un pharmacien ou une infirmière.

Les deux tiers (66,6 %) des expositions impliquaient des enfants âgés de 6 à 12 ans, les trois quarts (76,4 %) concernaient des hommes et la moitié (50,5 %) impliquaient des stimulants et des composés apparentés. La plupart (79,7 %) des erreurs thérapeutiques étaient liées à l’exposition à une seule substance. Près de 83 % des patients n’ont pas reçu de traitement dans un établissement de santé. Mais 2,3 % ont été admis à l’hôpital et 4,2 % ont eu un « résultat médical grave », ont constaté les chercheurs.

« À mesure que la médecine évolue, il est agréable de revenir sur certaines de ces choses et de voir comment certains de ces problèmes ont changé », a déclaré Natalie I. Rine, PharmD, co-auteur de l’étude et directrice du Central Ohio Poison Center à Hôpital national pour enfants de Columbus.

« Parce que les erreurs thérapeutiques sont évitables, une plus grande attention devrait être accordée à l’éducation des patients et des soignants et au développement de systèmes améliorés de distribution et de suivi des médicaments à l’épreuve des enfants », ont écrit les auteurs.

Facilement évitable Rine a déclaré que de simples erreurs étaient à l’origine des erreurs, qui étaient probablement le produit de ménages occupés et de soignants distraits. Elle a déclaré que les erreurs sont facilement évitées en stockant correctement les médicaments, en conservant une feuille avec les médicaments pour documenter ce qui a été pris et quand, et en utilisant un pilulier ou l’une des nombreuses applications qui peuvent aider à documenter la délivrance des médicaments.

« Je pense que le plus important est que beaucoup de ces erreurs sont évitables, plus que toute autre chose », a déclaré Rine. L’augmentation des diagnostics de TDAH chez les enfants et la prescription ultérieure de médicaments expliquent l’augmentation de près de 300 % des appels antipoison. Une étude de 2018 a montré que la prévalence estimée des diagnostics de TDAH chez les enfants et adolescents américains est passée de 6,1 % en 1997 à 1998 à 10,2 % en 2015 à 2016. Le CDC déclare que 6 millions d’enfants et d’adolescents âgés de 3 à 17 ans ont reçu un diagnostic de TDAH. , et 62 % ont reçu des médicaments pour le TDAH. Colleen Kraft, MD, pédiatre à l’hôpital pour enfants de Los Angeles, a déclaré qu’elle n’était pas surprise par l’augmentation signalée des erreurs. En plus de la simple augmentation des diagnostics et des prescriptions pour le TDAH au cours des deux dernières décennies, Kraft a déclaré que la variété croissante des médicaments contre le TDAH est une cause d’un plus grand nombre d’erreurs. « Parce que nous avons tellement plus de types différents de ces médicaments, il est facile de les confondre, et il est facile de faire une erreur lorsque vous les donnez à un enfant », a-t-elle déclaré.