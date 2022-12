Les erreurs les plus drôles de la couverture de la Coupe du monde par FOX jusqu’à présent

Il n’y a rien de mal à s’amuser sur le plateau. Mais quand la blague est sur FOX Sports, faut-il s’étonner ? Depuis plus d’une décennie, FOX Sports est la cible de blagues parmi les fans de football aux États-Unis. Donc, en gardant à l’esprit, nous examinons les six erreurs les plus drôles de la couverture de la Coupe du monde de FOX qu’ils ont commises à la télévision en direct jusqu’à présent.

Après tout, avec la couverture de la Coupe du monde de FOX, il faut parfois rire pour ne pas pleurer.

Top 6 des erreurs les plus drôles de la Coupe du monde de FOX

1. FOX bousille le support de la Coupe du monde en direct à la télévision

Après le dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde, nous connaissions enfin les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. Alors, qu’est-ce que FOX Sports a fait? Au lieu de montrer la bonne liste de matchs pour les huitièmes de finale, ils ont réussi à tout gâcher en direct à la télévision (voir capture d’écran ci-dessous). Leur groupe a montré l’Espagne face à la Croatie et le Maroc contre le Japon.

Quiconque suit la Coupe du monde sait que cela aurait dû être l’Espagne contre le Maroc et la Croatie contre le Japon.

2. Les commentateurs de FOX ne peuvent pas compter

Lorsque vous avez un groupe de la mort avec tous les jeux se déroulant dans les 90 dernières minutes pour déterminer qui avance, vous faites vos devoirs à l’avance. En tant que commentateur et/ou analyste, vous déterminez ce dont chaque équipe a besoin pour passer au tour suivant.

Ainsi, dans le match entre le Japon et l’Espagne commenté par Jacqui Oatley et Warren Barton de FOX Sports, l’incroyable s’est produit. Ils comprenaient tellement mal ce qui se passait qu’ils ont dit à plusieurs reprises pendant le commentaire que l’Espagne serait éliminée si elle perdait et si l’Allemagne gagnait.

En fait, l’Espagne a perdu (2-1 contre le Japon) et l’Allemagne a gagné (4-2 contre le Costa Rica). Pourtant, l’Espagne et le Japon ont progressé.

Barton, en particulier, disait lors de l’émission que l’Espagne avait besoin d’un égaliseur pour avancer, ce qui était complètement erroné. Peut-être que Barton n’a pas bien réussi en mathématiques à l’école, mais c’était une erreur d’écolier risible de Barton et dans un jeu avec des implications majeures.

Et c’est du même expert FOX qui, à moins que ce ne soit quelqu’un de célèbre ou un nom anglicisé.

3. L’ordre du bâillon fait taire le commentateur trop bavard de FOX

Avant le début de la Coupe du monde, le producteur principal de FOX pour sa couverture de la Coupe du monde a promis que “si cela affecte ce qui se passe sur le terrain de jeu, nous le couvrirons et le couvrirons entièrement.” C’était en réponse à la question de savoir si FOX Sports discuterait de l’une des violations des droits de l’homme et du manque de libertés dans le pays hôte, le Qatar.

Ainsi, lorsqu’un incident majeur s’est produit de manière inattendue lors du match Portugal-Uruguay, la politique de FOX a été mise à l’épreuve. Un envahisseur de terrain a couru sur le terrain, a arrêté le jeu et il était tout à fait évident qu’il portait un grand drapeau Pride. Sur le devant de sa chemise figuraient les mots “Sauvez l’Ukraine”. Au dos, son T-shirt proclamait « Respect pour la femme iranienne ».

Donc, étant donné la promesse de FOX qu’ils couvriraient entièrement ce qui se passe sur le terrain, qu’ont-ils fait ? Le duo toujours trop bavard du commentateur principal de FOX Sports John Strong et de l’analyste Stu Holden était à court de mots. Tout ce qu’il pouvait rassembler était “Le jeu sera arrêté ici parce que quelqu’un est venu sur le terrain.”

Et cela a été suivi de 50 secondes de silence glacial.

Le plus drôle, c’est que le jeu a également été diffusé simultanément sur SiriusXM où la société de radio par satellite utilise le flux audio FOX Sports. Ils devaient se demander pourquoi il y avait un rare silence.

4. La réduction de la couverture du football par FOX continue

Si vous pensiez que cette instance de FOX se censurant de couvrir la Coupe du monde était risible, obtenez-en une charge. Considérez ces deux exemples de FOX Sports ignorant complètement les principaux points de discussion de la Coupe du monde sur leur couverture télévisée :

La controverse sur le brassard OneLove. La photo d’avant-match de l’équipe allemande avec tous ses joueurs se couvrant la bouche pour protester contre la tentative de la FIFA de faire taire les joueurs de football est sans doute l’image la plus emblématique de la Coupe du monde. Sauf que la couverture télévisée en direct de FOX Sports ne l’a pas montré. Et ils ne l’ont jamais mentionné ni montré l’image lors de ses émissions télévisées. En fait, avant même le coup d’envoi du match Allemagne-Japon, la controverse sur le brassard OneLove était la plus grande histoire de la Coupe du monde. Pourtant, FOX Sports a continué à ignorer complètement le sujet à la télévision. Controverse sur le drapeau iranien. Deux jours avant le match entre les États-Unis et l’Iran, le sujet le plus important concernant l’équipe nationale américaine était la controverse suscitée par le . Que cela ait été fait accidentellement ou exprès, la décision de US Soccer de retirer le symbole de la république islamique des images du drapeau iranien était de la dynamite politique. Alors, comment le diffuseur américain FOX Sports a-t-il couvert l’histoire ? Ils l’ont complètement ignoré. Et ce n’est pas comme FOX Sports de ne parler d’aucun sujet impliquant l’équipe nationale masculine des États-Unis, n’est-ce pas ?

5. FOX Sports ne peut pas prononcer les noms des stars du football de renommée mondiale

Lorsque votre «talent» a des problèmes pour prononcer des footballeurs de classe mondiale tels que Manuel Neuer et Thomas Müller, ainsi que Serge Gnabry, vous savez que vous avez des problèmes. L’animatrice Jenny Taft et l’experte Kelly Smith sont tombées sur les noms des stars allemandes peu de temps avant le coup d’envoi contre le Japon. Ce qui aggrave les choses, c’est que Smith a fait la même chose lors de la couverture de la Coupe du monde 2018 par FOX.

C’est un autre exemple des erreurs les plus drôles de la Coupe du monde de FOX. Cela montre un manque de préparation. À quel point peuvent-ils être pires ?

6. L’appât et le changement de FOX sur les heures de début de la Coupe du monde

Si vous êtes comme nous et que vous avez parlé à de nombreux fans de sports occasionnels pendant la Coupe du monde, l’un des commentaires les plus courants que nous avons entendus sur la couverture de la Coupe du monde par FOX est qu’ils incitent les téléspectateurs à se connecter une heure avant l’heure du coup d’envoi. pour regarder le match.

Même avant la Coupe du monde, FOX Sports était connu pour ses jeux publicitaires avec le début de leur couverture d’avant-match au lieu de l’heure du coup d’envoi comme le font d’autres nations. C’est une tactique d’appât et de changement de FOX Sports pour “forcer” les gens à regarder leur couverture d’avant-match.

Quiconque a regardé cette Coupe du monde sur FOX sait qu’ils font constamment la promotion de la couverture à venir. Cependant, comme l’a dit avec éloquence le journaliste du New York Post Andrew Marchand :

« A quelle heure veux-tu qu’on se retrouve pour le déjeuner ? Soyez là à 13h, mais je ne me présente pas avant 14h pour manger. “C’est ainsi que FOX Sports promeut malhonnêtement les heures de début de la Coupe du monde. C’est irrespectueux, cependant, pas inattendu. “… Huit ans dans le match d’attente des États-Unis contre le Pays de Galles, les graphiques de FOX n’arrêtaient pas de dire que” la couverture commence à 1 “. “Un problème? Le coup d’envoi était à 2.

Dernières pensées

Sur la base des erreurs ci-dessus, ce n’est pas surprenant pour la Coupe du monde 2022, de nombreux fans de football sont passés à regarder les matchs de la Coupe du monde sur Telemundo et Peacock. D’autres ont trouvé des moyens alternatifs.

Après tout, FOX Sports doit se rappeler que les gens se connectent pour regarder la Coupe du monde, pas FOX. Ce que FOX offre, c’est l’accessibilité des jeux, un ensemble de studio qui ressemble à un million de dollars et une couverture en anglais. Ils sont le chemin de moindre résistance pour les gens qui ne connaissent pas mieux.

Regardez assez FOX et vous verrez rapidement qu’ils essaient de faire tout pour eux. Qu’il s’agisse des costumes idiots, de la culture des frères exposés ou de la pose devant les caméras, cela s’est transformé en l’une des pires couvertures de la Coupe du monde que nous ayons jamais vues sur ces côtes. Oui, il y a eu une bonne couverture sur FOX.

Cependant, la chose amusante à propos de FOX est qu’ils croient en leur propre battage médiatique. Et c’est peut-être la chose la plus drôle à propos de toute leur couverture de la Coupe du monde.

Crédit photo : IMAGO / ANP