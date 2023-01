La politique de «contrainte» de l’administration Biden a invité la Russie à «tester les limites de son bellicisme», affirme le média américain

L’Occident avait “de nombreuses options” pour dissuader la Russie d’envoyer ses militaires en Ukraine en février dernier, mais n’en a pas profité et a réagi faiblement lorsque cela s’est produit, a déclaré l’intérêt national.

Dans un article publié vendredi, David L. Phillips, ancien conseiller du département d’État américain sous les administrations Clinton, Bush et Obama, a soutenu que le président russe Vladimir Poutine avait “a télégraphié son plan d’attaquer l’Ukraine bien avant que le premier coup de feu ne soit tiré.”

“En exerçant une contrainte unilatérale et en faisant des concessions non forcées, l’administration Biden a invité la Russie à tester les limites de son bellicisme”, Phillips a écrit.

Il a fait valoir que, les États-Unis craignant que la Russie ne puisse utiliser ses armes nucléaires si l’Occident intervenait, Biden a répondu au conflit. “soigneusement avec des demi-mesures.”

La première promesse de Biden que les troupes de l’OTAN ne seraient pas déployées en Ukraine était “inutile,” a déclaré Phillips, qui dirige le programme sur la consolidation de la paix et les droits de l’homme à l’Université de Columbia.















En ce qui concerne les sanctions contre la Russie, il s’agissait “mis en œuvre de manière si progressive que Poutine a pu amortir leur impact sur l’économie russe”, il ajouta. Philips a également suggéré que l’Ukraine aurait dû recevoir “l’armement de l’OTAN à la pointe de la technologie” dès le début.

Si l’Occident avait pris “mesures préventives proactives” avant que la Russie ne lance son offensive en février de l’année dernière, cela aurait pu “a changé le calcul de Poutine,” il prétendait. Par exemple, si l’OTAN avait créé un tribunal des crimes de guerre pour l’Ukraine, le “perspective de responsabilité” il s’est disputé.

Cependant, une fois le conflit commencé, Phillips suggère que l’OTAN aurait pu “déployé plus de troupes dans les États de première ligne comme la Roumanie” démontrer “résolution et préparation.” Il aurait également pu mettre en place une zone d’exclusion aérienne au-dessus de certaines villes assiégées – une étape contre laquelle le bloc a décidé, craignant que cela ne mette l’alliance en conflit direct avec la Russie.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février 2022, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner à Donetsk et Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

Peu avant le déclenchement des hostilités, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. En septembre dernier, Donetsk et Lougansk, ainsi que les régions de Kherson et de Zaporozhye, ont été incorporées à la Russie à la suite de référendums.