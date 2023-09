Les erreurs de traduction « insensées » d’AI mettent en danger les dossiers d’asile aux États-Unis

Pour plus d’histoires, visitez la page d’accueil Tech and Trends.

Noms traduits en mois de l’année, délais incorrects et pronoms confus : les échecs quotidiens des applications de traduction basées sur l’IA causent des ravages dans le système d’asile américain, affirment les critiques.

« Nous avons d’innombrables exemples de cette nature », a déclaré Ariel Koren, fondateur de Respond Crisis Translation, un collectif mondial qui a traduit plus de 13 000 demandes d’asile, avertissant que des erreurs peuvent conduire à des refus infondés.

Dans un cas, a-t-elle déclaré, les avocats ont manqué un détail crucial dans le récit d’une femme sur la violence domestique parce que l’application de traduction qu’ils utilisaient ne cessait de tomber en panne et ils manquaient de temps.

« Les machines elles-mêmes ne fonctionnent pas avec ne serait-ce qu’une fraction de la qualité dont elles ont besoin pour pouvoir traiter des dossiers acceptables pour quelqu’un se trouvant dans une situation à enjeux élevés », a déclaré Koren, qui travaillait pour Google Translate.

Elle a déclaré à la Fondation Thomson Reuters qu’un traducteur du groupe avait estimé que 40 % des dossiers d’asile afghans sur lesquels il avait travaillé avaient rencontré des problèmes dus à la traduction automatique.

Les cas impliquant des locuteurs du créole haïtien ont également été confrontés à des problèmes importants, a-t-elle ajouté.

Les entrepreneurs gouvernementaux et les grandes organisations humanitaires utilisent de plus en plus les outils de traduction automatique d’IA en raison de « l’immense incitation à réduire les coûts », a déclaré Koren.

La mesure dans laquelle de tels outils sont utilisés dans le traitement de l’immigration aux États-Unis n’est toutefois pas claire, dans un contexte de manque généralisé de transparence, a déclaré Aliya Bhatia, analyste politique au sein du groupe de réflexion Center for Democracy & Technology.

« Nous savons que les gouvernements et les groupes de pression du monde entier (…) s’orientent vers l’utilisation de technologies automatisées », a déclaré Bhatia.

Un rapport de 2019 du média d’investigation ProPublica a révélé que les agents de l’immigration étaient invités à utiliser Google Translate pour « contrôler » l’utilisation des médias sociaux pour les demandes d’asile.

Le ministère américain de la Justice et l’agence de l’immigration et des douanes n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de la Fondation Thomson Reuters, pas plus que la Maison Blanche, qui a récemment publié un « plan » national sur les lignes directrices en matière d’IA.

Interrogé sur les inquiétudes concernant l’utilisation de la traduction automatique dans les dossiers d’asile, un porte-parole de Google a déclaré que son outil Google Translate était soumis à des contrôles de qualité stricts et a souligné qu’il était proposé gratuitement.

Le porte-parole a déclaré :

Nous formons et testons rigoureusement nos systèmes pour garantir que chacune des 133 langues que nous prenons en charge répond à des normes élevées en matière de qualité de traduction.

Lacune de formation

Une lacune majeure de l’utilisation des outils de traduction dans les cas d’asile provient de la difficulté d’établir des contrôles, a déclaré Gabe Nicholas, chercheur au Centre pour la démocratie et la technologie et co-auteur avec Bhatia d’un article de mai sur les modèles utilisés pour traduction automatique.

« Comme la personne ne parle qu’une seule langue, le risque d’erreurs et d’erreurs non détectées est vraiment très élevé », a-t-il déclaré.

La traduction automatique a fait des progrès significatifs ces dernières années, selon Nicholas et Bhatia, mais elle est encore loin d’être suffisamment performante pour être utilisée dans des situations souvent complexes et à enjeux élevés, comme la procédure d’asile.

Un problème central réside dans la manière dont les applications sont formées en premier lieu – sur du texte numérisé, pour lequel il existe des masses disponibles en anglais mais beaucoup moins pour les autres langues.

Cela aboutit non seulement à des traductions moins nuancées ou tout simplement incorrectes, mais cela signifie également que l’anglais ou d’autres langues riches en ressources deviennent « des intermédiaires par lesquels ces modèles perçoivent le monde », a déclaré Bhatia.

Le résultat est des traductions anglo-centriques qui ne parviennent souvent pas à capturer avec précision les détails cruciaux autour d’un mot particulier.

Comme beaucoup d’autres secteurs, le secteur de la traduction a été bouleversé ces derniers mois par la sortie d’outils d’IA « génératifs » tels que ChatGPT.

« ChatGPT et l’IA sont désormais dans toutes les têtes », a déclaré Jill Kushner Bishop, fondatrice et PDG de Multilingual Connections, une société basée dans la région de Chicago.

« Il existe des cas pour cela, et ceux-ci sont de plus en plus convaincants. Mais dans la plupart des cas, il n’est toujours pas prêt à être utilisé sans les roues d’entraînement et sans l’intervention d’un humain », a déclaré Bishop.

La société teste régulièrement ses outils et différentes langues, a déclaré la directrice de la production Katie Baumann, mais continue de rencontrer des problèmes avec les traductions de textes impliquant, par exemple, le turc ou le japonais, ou les transcriptions audio pilotées par l’IA avec bruit de fond.

Baumann a dit :

Nous avons testé des extraits d’entretiens avec les forces de l’ordre, les avons traités et traduits automatiquement – ​​la plupart d’entre eux sont absurdes. Cela ne vous ferait pas gagner de temps, donc nous ne l’utiliserions pas.

Ainsi, même si Multilingual Connections utilise de plus en plus la traduction automatique, un humain est toujours impliqué.

« Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc, pour quelqu’un qui ne parle pas la langue… vous ne savez pas où seront les erreurs », a déclaré Bishop.

« Pensez aux cas d’asile… et à ce qui pourrait être mal compris sans une vérification humaine », a-t-elle déclaré. OpenAI, qui a développé ChatGPT, a refusé de commenter, mais un porte-parole a souligné les politiques qui interdisent son utilisation pour « la prise de décision gouvernementale à haut risque », notamment l’application de la loi, la justice pénale, la migration et l’asile.

‘Un désordre terrible’

Chez Respond Crisis Translation, les lacunes des outils de traduction basés sur l’IA créent également une couche de travail supplémentaire pour Koren et ses collègues.

« Les personnes qui doivent nettoyer le désordre sont des traducteurs humains », a-t-elle déclaré.

L’une des traductrices du collectif, Samara Zuza, travaille depuis trois ans avec un demandeur d’asile brésilien dont les documents d’asile ont été mal traduits par une application d’IA alors qu’il était en détention pour immigration en Californie, a-t-elle déclaré.

La candidature était « pleine d’erreurs insensées », a déclaré Zuza. « Les noms de la ville et de l’État sont erronés. Les peines sont inversées – et c’est le formulaire qui a été envoyé au tribunal. »

Elle pense que ce sont ces inexactitudes qui ont conduit au rejet des premières tentatives visant à obtenir la libération de l’homme. L’homme, qui a demandé à être identifié uniquement sous le nom de Carlos, un pseudonyme, a finalement été libéré en mai 2020 après que les deux hommes ont commencé à travailler ensemble.

« La langue était le pire aspect pour moi », a déclaré Carlos, 49 ans, à propos de ses six mois de détention pour immigrants après avoir fui les activités des gangs au Brésil.

Il a parlé par téléphone depuis le Massachusetts, où il vit actuellement alors qu’il demande la résidence aux États-Unis.

Carlos, analphabète et parlant portugais brésilien, a déclaré qu’il était incapable de communiquer avec les agents de l’immigration ou même avec d’autres détenus depuis des mois.

Pour remplir ses documents d’asile, il s’est appuyé sur l’enregistreur vocal d’une tablette électronique couplé à une application utilisant la traduction automatique.

« Beaucoup de mots étaient mal traduits », a-t-il déclaré. « Mes papiers d’asile étaient en très mauvais état. »