Les sociétés de Shanghai – GeneoDx Biotech, Huirui Biotechnology et BioGerm Medical Technology – ont payé le CDC chinois pour les droits d’information et de distribution, selon deux sources au courant de la transaction qui ont demandé à rester anonymes pour éviter les représailles. Le prix: un million de RMB (146 600 $) chacun, selon les sources. On ne sait pas si l’argent est allé à des personnes spécifiques.

Pendant ce temps, le CDC et son organisation mère, la Commission nationale de la santé, tentaient d’empêcher d’autres scientifiques et organisations de tester le virus avec leurs propres kits maison. Ils ont pris le contrôle des échantillons de patients et ont défini des exigences de test pour confirmer les cas de coronavirus beaucoup plus compliqués.

Le système de test défectueux – à un moment où le virus aurait pu être ralenti – a empêché les scientifiques et les responsables de voir à quelle vitesse il se propageait. Les autorités chinoises n’ont pas signalé un seul nouveau cas entre le 5 et le 17 janvier, même si des centaines de personnes ont été infectées à Wuhan, la ville où le virus a été découvert pour la première fois.

Le silence apparent sur les affaires signifiait que les fonctionnaires étaient lents à prendre des mesures précoces, comme avertir le public ou bloquer les grands rassemblements. Cela a également provoqué une grave pénurie de kits de test, empêchant de nombreuses personnes infectées d’accéder aux soins.

Les problèmes de test, ainsi que d’autres erreurs et retards, ont permis au virus de déchirer Wuhan sans être détecté et de se propager dans le monde entier, dans une pandémie qui a maintenant rendu malade et tué xxx.

La Chine n’était pas le seul pays à avoir du mal avec les tests. Aux États-Unis, le CDC a refusé d’utiliser une conception de l’OMS et a insisté pour développer ses propres kits, qui se sont avérés défectueux et entraînaient des retards encore plus importants qu’en Chine. Pourtant, le hoquet en Chine était principalement dû au fait que c’était le premier pays à découvrir le virus.

«Avec seulement trois entreprises fournissant des kits de test, la capacité de test est restée très limitée», a déclaré Yanzhong Huang, chercheur principal pour la santé mondiale au Council on Foreign Relations. «C’était un problème majeur qui a conduit à une augmentation rapide du nombre de cas et de décès».

Le ministère chinois des Affaires étrangères et le principal service médical chinois, la Commission nationale de la santé, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Mais des entretiens et des documents suggèrent qu’une culture de relations détournées prospérait tranquillement dans un système de santé publique descendant et sous-financé. Alors qu’aucune des trois premières sociétés de diagnostic utilisées pour créer des kits de test n’était bien connue dans l’industrie, il existait des liens étroits entre les sociétés et les meilleurs chercheurs chinois du CDC.

Le fondateur de BioGerm, Zhao Baihui, était l’ancien ingénieur en chef du laboratoire de microbiologie du CDC de Shanghai. Les e-mails et les données financières obtenus par l’AP indiquent que Zhao a lancé le prédécesseur de BioGerm par un intermédiaire en 2012 alors qu’elle était encore au CDC de Shanghai. Au cours des cinq années suivantes, elle a vendu des milliers de dollars de kits de test par l’intermédiaire du courtier à son propre lieu de travail. Après avoir quitté le CDC en 2017, Zhao a passé des contrats lucratifs avec des fonctionnaires de Shanghai.

Zhao n’a pas répondu aux demandes de commentaires de l’AP.

Une autre des trois sociétés, GeneoDx, a bénéficié d’un accès spécial car il s’agit d’une filiale de la société d’État SinoPharm, qui est directement gérée par le cabinet chinois. En octobre 2019, GeneoDx a organisé une conférence de formation interne des CDC sur les maladies respiratoires émergentes à Shanghai. Tan Wenjie, le responsable du CDC qui a dirigé la formation, a ensuite été chargé de développer des kits de test.

GeneoDx n’a pas répondu aux demandes de commentaires ou d’interviews. La Commission nationale de la santé n’a pas répondu à une demande de commentaire ou à un entretien avec Tan.

La dernière société, Huirui, est partenaire de Tan, le responsable du CDC responsable des kits de test, depuis des années. Dans une interview, le PDG Li Hui a déclaré que le CDC avait régulièrement contracté son entreprise pour fabriquer des produits chimiques pour les tests d’urgence. Il a nié toute relation personnelle avec Tan ou tout paiement à la CDC.

«Nous travaillons avec le CDC depuis environ une décennie pour répondre à de nouvelles maladies, pas seulement un jour ou deux, c’est normal», a déclaré Li.

On ne sait pas si les accords entre le CDC chinois et les trois sociétés de tests ont violé la loi chinoise.

Ils soulèvent des questions sur d’éventuelles violations des lois sur la corruption, ainsi que sur les règles contre les abus d’autorité, le libre-échange et les conflits d’intérêts, a déclaré James Zimmerman, avocat d’entreprise basé à Pékin et ancien président de la Chambre de commerce américaine en Chine.

Mais d’autres experts préviennent que l’État a peut-être désigné les trois sociétés pour fabriquer des kits de test en vertu de lois spéciales pour l’achat de fournitures d’urgence lors de catastrophes naturelles.

« Les choses seront différentes pendant une crise », a déclaré Lesli Ligorner, une avocate de Pékin spécialisée dans le droit anti-corruption. « Je ne serais pas si prompt à porter un jugement. »

La première étape de la fabrication des kits de test consiste à prélever des échantillons du virus et à décoder sa séquence génétique. Cela conduit à des conceptions de test, essentiellement une recette pour les tests.

Lors d’épidémies précédentes, les CDC chinois ont envoyé des plans de test et des composés de test à des laboratoires à travers le pays quelques jours à peine après l’identification du pathogène. Mais cette fois, ils ont retenu le génome et les plans de test. Au lieu de cela, ils ont conclu des accords de « transfert de technologie » pour donner les plans de test aux entreprises de Shanghai, ont déclaré trois personnes familiarisées avec le sujet. Le processus de sélection est resté secret.

Dans le même temps, les autorités centrales des CDC ont empêché d’autres personnes de procéder à des tests. On a dit au personnel provincial des CDC qu’au lieu de tester et de signaler les cas eux-mêmes, ils devraient envoyer des échantillons de patients à des laboratoires désignés à Beijing pour un séquençage complet, une procédure compliquée et longue. En conséquence, les employés locaux des CDC n’ont pas pu confirmer de nouveaux cas pendant des semaines.

Après une conférence téléphonique interne le 14 janvier pour commander des préparations secrètes contre une pandémie, les autorités sanitaires chinoises ont assoupli les exigences pour confirmer les cas et ont commencé à distribuer les kits de test approuvés par les CDC. Un jour après l’arrivée définitive des premiers kits de test à Wuhan le 16 janvier, le nombre de cas a recommencé à augmenter.

Mais les kits de test GeneoDx et Huirui ont montré des problèmes de qualité et ont donné des résultats non concluants ou de faux négatifs. Et les ingénieurs hésitaient à utiliser des kits de test qui s’avéreraient plus tard plus précis auprès d’entreprises plus établies, car le CDC ne les approuvait pas.

En conséquence, obtenir un test COVID était si difficile au début que les habitants de Wuhan l’ont comparé à gagner à la loterie.

Parmi les victimes figurait Peng Yi, un instituteur de 39 ans qui a commencé à tousser le 23 janvier. Lorsqu’il est allé à l’hôpital, il a attendu huit heures, mais a été renvoyé faute de kits de test. Quand il a finalement été testé le 30 janvier, il est devenu négatif, alors même que le virus ravageait ses poumons.

Son deuxième test, le 4 février, s’est avéré positif. C’était trop tard. Des semaines plus tard, Peng est mort.

« Il y avait très, très peu de tests, en fait aucun … Si vous ne pouviez pas prouver que vous étiez positif, vous ne pouviez pas être hospitalisé », a déclaré sa mère, Zhong Hanneng, dans une interview en larmes en octobre. « Le médecin a dit qu’il n’y avait rien à faire. »