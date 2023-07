«Les erreurs de Poutine» donnent aux États-Unis une chance «une fois dans une génération» de recruter des espions russes, selon le directeur de la CIA | Nouvelles du monde

Le mécontentement suscité par la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine, souligné par la mutinerie armée du patron de Wagner Yevgeny Prigozhin, a créé une opportunité « une fois dans une génération » pour les États-Unis de recruter des espions, a déclaré le directeur de la CIA.

William Burns a déclaré que la mutinerie avortée était un défi à l’État russe qui a montré l’effet corrosif de de Monsieur Poutine guerre dans Ukraine.

S’exprimant lors d’une conférence à la Fondation Ditchley – une organisation caritative axée sur les relations anglo-américaines – M. Burns a déclaré que le mécontentement à l’égard de la guerre créait une rare opportunité de recruter des espions, sur laquelle la CIA capitalisait.

Image:

William Burns a déclaré que la mutinerie montrait l’effet corrosif de la guerre de M. Poutine





« La désaffection à l’égard de la guerre continuera de ronger les dirigeants russes sous le régime constant de la propagande d’État et de la répression pratiquée », a déclaré M. Burns.

« Cette désaffection crée une opportunité unique pour nous à la CIA – à la base un service de renseignement humain. Nous ne la laissons pas se perdre. »

En mai, le Kremlin a déclaré que ses agences suivaient les activités d’espionnage occidentales après que la CIA eut publié une vidéo encourageant les Russes à prendre contact via un canal Internet sécurisé.

La vidéo en russe était accompagnée d’un texte indiquant que l’agence souhaitait entendre des officiers militaires, des spécialistes du renseignement, des diplomates, des scientifiques et des personnes disposant d’informations sur l’économie et le leadership de la Russie.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:20

Poutine fait une apparition surprise



M. Burns a déclaré qu’il était « frappant » que la mutinerie de M. Prigozhin ait été précédée de mois d’attaques ouvertes contre les plus hauts officiers militaires de M. Poutine dans des vidéos dans lesquelles il a utilisé une variété colorée de jurons grossiers et d’argot de prison, auxquels le président russe n’a pas répondu dans public.

« Il est frappant que Prigozhin ait précédé ses actions d’une mise en accusation cinglante des justifications mensongères du Kremlin pour l’invasion de l’Ukraine et de la conduite de la guerre par les dirigeants militaires russes », a déclaré M. Burns, qui a été ambassadeur des États-Unis en Russie de 2005 à 2008. et a été nommé directeur de la CIA en 2021.

« L’impact de ces mots et de ces actions se fera sentir pendant un certain temps – un rappel frappant de l’effet corrosif de la guerre de Poutine sur sa propre société et son propre régime. »

M. Burns a déclaré que la mutinerie était une « affaire interne russe dans laquelle les États-Unis n’ont eu et n’auront aucune part ».

Image:

Le chef du groupe de mercenaires Wagner Yevgeny Prigozhin a dirigé la mutinerie ratée





L’avenir de la Russie « en tant que partenaire junior et colonie économique de la Chine »

Plus tôt cette semaine, M. Poutine a remercié l’armée et les forces de sécurité d’avoir évité ce qui, selon lui, aurait pu se transformer en guerre civile et a comparé la mutinerie au chaos qui a déclenché deux révolutions en Russie en 1917.

Le Kremlin a cherché à projeter une image de stabilité calme depuis qu’un accord a été conclu le week-end dernier pour mettre fin à la mutinerie, M. Poutine discutant du tourisme, saluant les foules au Daghestan et discutant d’idées pour le développement économique.

Mais M. Burns a déclaré que la guerre a déjà été un échec stratégique pour la Russie en mettant à nu sa faiblesse militaire et en endommageant l’économie russe pour les années à venir, tandis que l’alliance militaire de l’OTAN s’agrandit et se renforce.

Il a déclaré que « l’avenir de la Russie en tant que partenaire junior et colonie économique de la Chine » était façonné « par les erreurs de Poutine ».