Les erreurs de la campagne 2024 de Ron DeSantis le rattrapent

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, ne semble pas pouvoir faire une pause, malgré son entrée dans la primaire du GOP de 2024 il y a deux mois, favorisé comme le candidat le plus susceptible de renverser l’ancien président Donald Trump.

Au cours de la semaine dernière seulement, les rapports sur le financement de la campagne de DeSantis ont indiqué qu’il soufflait de l’argent. Il y a eu des remaniements du personnel. Même ses grands débuts dans les médias grand public sur CNN mardi ont été éclipsés par l’annonce de Trump qu’il pourrait bientôt être inculpé pour son implication dans l’insurrection du Capitole du 6 janvier 2021. DeSantis reste à plus de 30 points de pourcentage derrière Trump en moyenne dans les sondages.

Le moment de l’interview de CNN était un malheur imprévu, tout comme les problèmes techniques qui ont tourmenté l’annonce de la campagne de DeSantis sur Twitter Spaces. Mais une partie de ce qui a mal tourné avec sa campagne découle de ses propres erreurs. La question est de savoir s’il peut revenir de ses ennuis étant donné qu’il est encore tôt dans la campagne 2024.

« Une campagne présidentielle est très différente d’une campagne au poste de gouverneur. Et son personnel n’est tout simplement pas à la hauteur de la même manière qu’il ne l’est pas », a déclaré Mac Stipanovich, un ancien stratège du GOP en Floride qui a approuvé Joe Biden en 2020. « Son incompétence est aggravée par sa malchance.

Un empilement de mauvaises nouvelles pour DeSantis

Le dernier rapport sur le financement de la campagne de DeSantis, qui est sorti la semaine dernière, a montré des signes avant-coureurs pour l’espoir du GOP. Alors qu’il a levé plus que tout autre candidat républicain, rapportant 20 millions de dollars, il a également dépensé près de 8 millions de dollars depuis le lancement de sa campagne fin mai. De plus, il n’attire pas le genre de donateurs locaux que Trump a, avec moins de 15 % des dons de DeSantis d’un montant de 200 $ ou moins.

La campagne a réduit le personnel pour réduire les coûts, suggérant qu’il a embauché trop de personnes trop tôt. Et le genre de personnes qu’il a embauchées ont tendance à être «obséquieux» à un moment où il a besoin que les gens autour de lui défient le statu quo, selon Stipanovich. Il y a également eu un certain roulement dans les rôles clés, les meilleurs conseillers Dave Abrams et Tucker Obenshain auraient quitté la campagne pour un groupe extérieur soutenant DeSantis.

Ses alliés ont commencé à exprimer publiquement des doutes sur sa campagne. Au cours d’un Twitter Spaces plus tôt ce mois-ci, un porte-parole du super PAC de DeSantis a admis que la campagne était « très en retard » et a qualifié Trump de « favori en fuite ».

Son programme est assiégé dans son État d’origine, avec des dizaines de poursuites intentées contre ses politiques, y compris des restrictions controversées sur les immigrants sans papiers dans l’État et ses attaques contre Disney. Bien qu’il maintienne qu’il gagnera à la fin, ils sont à la fois une distraction et des munitions pour ses rivaux. Et le fait qu’il ait subi des pertes précoces dans un certain nombre de ces poursuites, qui s’étendront probablement au-delà des élections de 2024, ne l’aidera pas à proposer la politique de la Floride à l’ensemble des États-Unis.

DeSantis essaie d’assurer aux électeurs et aux donateurs qu’il peut changer les choses. Bien qu’il ait largement évité les médias grand public au profit de médias de droite plus conviviaux, il commence à réaliser que ce n’est pas une voie vers la nomination. Il s’est assis avec Jake Tapper de CNN mardi. Mais il était clair qu’il n’était pas dans sa zone de confort, évitant les questions sur des sujets épineux tels que son soutien à une interdiction nationale de l’avortement et la fin de la guerre en Ukraine.

«Maintenant, il doit sortir et faire face aux médias et aux questions de personnes qui ne sont pas soigneusement contrôlées et soigneusement sélectionnées. Et il ne réussit pas bien du tout parce qu’il n’a aucune pratique dans ce domaine », a déclaré Stipanovich.

Pour ajouter l’insulte à la blessure, la nouvelle d’un troisième acte d’accusation potentiel de Trump a volé le tonnerre de DeSantis et a été le premier sujet sur lequel Tapper l’a interrogé – et ce n’est certainement pas la première fois que le gouverneur avait du mal à se démarquer de son ancien mentor. Ils ont organisé des événements de campagne en duel, et Trump a souvent essayé de surpasser DeSantis à des moments critiques de sa campagne : par exemple, en qualifiant son annonce bâclée de 2024 sur Twitter de « #DeSaster ».

« Chaque fois que DeSantis lève la tête, Trump marche dessus, en termes de couverture médiatique », a déclaré Stipanovich.

C’est peut-être un problème que DeSantis ne peut tout simplement pas résoudre. Le parti est loin d’avoir bougé de Trump, même si la classe des donateurs est impatiente de le faire. Et pour le moment, rien n’indique qu’un troisième acte d’accusation puisse changer cela.