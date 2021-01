C’est un vieux truisme que vous ne pouvez pas gagner un titre de champion avec un gardien de but peu fiable et David De Gea a produit une preuve supplémentaire de cette réalité brutale alors que les ambitions de Manchester United en Premier League ont subi un coup dévastateur avec une défaite 2-1 contre le club de fond Sheffield United. .

Les erreurs d’un seul homme ne sont jamais uniquement responsables d’une défaite. Il y a toujours d’autres facteurs impliqués lorsqu’une équipe ne parvient pas à se mesurer, mais alors que United manquait de créativité, d’une solidité de pointe et défensive contre une équipe qui n’avait marqué que 10 buts en 19 matchs de championnat avant leur voyage à Old Trafford, la faillibilité de leur gardien de but était la raison pour laquelle ils se sont finalement retrouvés dans un trou dont ils ne pouvaient pas sortir.

Alors que Manchester City s’emparait de la première place avec une victoire 5-0 contre West Brom aux Hawthorns mardi, ce match aurait dû être l’occasion idéale pour United de récupérer la pole position en s’imposant, de loin, contre la pire équipe de la division. Il n’est pas exagéré de remettre aux Blades cette facturation peu enviable étant donné qu’ils n’avaient remporté qu’un seul match de championnat avant celui-ci et étaient en passe de ne pas atteindre le record de 11 points de Derby County lors d’une saison de Premier League, établie en 2007-08. .

Mais malgré leur saison cauchemardesque – il leur manquait même trois joueurs d’un banc complet de remplaçants dans ce match – Sheffield United a pu remporter sa première victoire à Old Trafford depuis décembre 1973, grâce à l’incapacité de l’équipe locale à surmonter le erreurs commises par leur gardien de but.

« Nous avions tout le ballon, mais quand vous concédez deux mauvais buts, ça va toujours être difficile », a déclaré le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer.

De Gea était autrefois présenté comme le meilleur gardien du monde, mais le n ° 1 espagnol n’a pas été en mesure de reproduire sa meilleure forme depuis qu’il a subi une Coupe du monde entachée d’erreurs en 2018. Le joueur de 30 ans a dû répondre à des questions sur ses performances. depuis.

La décision de Solskjaer de garder Dean Henderson à Old Trafford et de refuser au gardien de 23 ans un autre prêt après deux saisons réussies à Sheffield United a été prise pour faire pression sur De Gea et lui faire augmenter son jeu cette saison. Parfois, il l’a fait, mais ses lacunes demeurent et ils ont été exposés lors d’une mauvaise nuit pour une équipe nourrissant de véritables aspirations au titre pour la première fois depuis 2013.

Autrefois l’un des meilleurs gardiens de but au monde, David De Gea est alarmant depuis la Coupe du monde 2018. Photo par Laurence Griffiths / PA Images via Getty Images

Le premier but, à la 23e minute, revenait à De Gea. Les rediffusions ont montré qu’il avait été déséquilibré par une poussée dans le dos par l’attaquant de Sheffield United Billy Sharp avant que Kean Bryan ne se dirige, mais l’incapacité de De Gea à faire une tentative plus décisive pour gérer un coin l’a rendu vulnérable à ce qui a suivi. Un Solskjaer mécontent après avoir insisté sur le fait que «le but était une faute – Sharp a rencontré De Gea».

Le manque de confiance de De Gea face aux coups de pied arrêtés dans une surface de réparation encombrée est un problème de longue date – il a coûté plus d’une fois à United cette saison – et les visiteurs ont profité de cette faiblesse.

Le gardien de but a de nouveau laissé tomber United en seconde période, après que l’égalisation de Harry Maguire à la 64e minute aurait dû jeter les bases d’une victoire à domicile. À cette occasion, une tentative de dégagement faible et peu convaincante est tombée directement sur un adversaire dans la surface de réparation avant qu’il ne soit licencié pour remplacer Oliver Burke, dont la frappe déviée sur Axel Tuanzebe a mis les Blades 2-1 devant et a finalement remporté leur victoire choc.

« Le deuxième but que nous avons concédé est si médiocre, si bâclé », a déclaré Solskjaer. « Facile. Nous avons arrêté d’aller au ballon, trois ou quatre mauvaises décisions, ce qui est hors de notre caractère. »





Entre les deux erreurs de De Gea, United a travaillé dur et a eu du mal à tester une équipe qui a commencé la journée avec une différence de -22 buts. La sélection de Solsjkaer y a joué un rôle majeur. Le manager de United a choisi de laisser Edinson Cavani sur le banc et de commencer avec Anthony Martial comme avant-centre, malgré le Français, qui opère le mieux à gauche, se montrant à plusieurs reprises mal équipé pour jouer ce rôle.

United a également été incapable de trouver un moyen de traverser une défense à cinq joueurs qui a concédé 33 buts en 20 matchs. Lorsque les équipes sont profondément assises contre United, elles causent constamment des problèmes à l’équipe de Solskjaer, car c’est une équipe qui est la meilleure pour contre-attaquer. Tout simplement, avec le plan A incapable de travailler pour United, ils n’avaient pas de plan B convaincant et l’équipe du bas a été en mesure de les tenir à distance.

Mais malgré la combinaison de problèmes qui ont conduit à la défaite de United, ce sont les erreurs de De Gea qui leur ont donné une montagne à gravir et qui ont montré pourquoi il est si important pour un challenger au titre d’avoir un gardien de but fiable. Ce sont les petits détails qui comptent et, dans ce jeu, ces deux erreurs de jugement se sont révélées décisives.

Remontez dans l’histoire des champions de la Premier League et vous ne trouverez pas beaucoup de gardiens de but, voire aucun, qui ont laissé tomber leur équipe à maintes reprises.

De Gea avait l’habitude de tomber dans cette tranche pour United, mais plus maintenant.