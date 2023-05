Les erreurs d’argent qui pourraient changer votre avenir, selon les experts

« Beaucoup des erreurs financières les plus courantes – rechercher des gains rapides, tenter de » chronométrer le marché « et réagir de manière instinctive à la volatilité du marché – peuvent toutes être évitées en adoptant une perspective à plus long terme », a déclaré un expert à CNBC Make Il.

Faire des erreurs d’argent peut être effrayant et sembler catastrophique. Certains d’entre eux ont en effet le potentiel de modifier votre avenir, mais ce n’est pas toujours un cas de réussite ou d’échec, disent les experts. Et il existe des moyens de les prévenir ou de les éviter presque tous.

Un manque de planification et le fait de ne pas avoir d’objectifs spécifiques sont deux des erreurs les plus courantes, selon les experts.

« La recherche nous indique que ceux qui regroupent leur épargne et leurs investissements dans des objectifs clairs sont plus susceptibles de s’y tenir », a déclaré James McManus, directeur des investissements du service de gestion en ligne Nutmeg, à CNBC Make It.

« Vous pourriez être plus susceptible de maintenir vos cotisations ou de surmonter la volatilité à court terme du marché si cette nouvelle maison, ce voyage de rêve ou cette expérience unique est clair dans votre esprit », a-t-il ajouté.

Cela vous aidera également à vous concentrer sur le long terme, ce qui est crucial, a déclaré Emma-Lou Montgomery, directrice associée des investissements personnels chez Fidelity International.

« Beaucoup des erreurs financières les plus courantes – rechercher des gains rapides, tenter de ‘synchroniser le marché’ et réagir de manière instinctive à la volatilité du marché – peuvent toutes être évitées en adoptant une perspective à plus long terme », a-t-elle déclaré à CNBC Make It. .

Une autre erreur courante en matière d’investissement consiste à adopter une approche « tout ou rien », dit Montgomery, notant que même de petits investissements et des connaissances de base peuvent suffire à faire croître votre patrimoine.

Mais de nombreuses erreurs financières courantes sont liées au fait de perdre ou de dépenser de l’argent plutôt que d’en gagner.

Le remboursement des dettes, telles que votre loyer et vos factures, doit être une priorité – ne pas le faire pourrait avoir de graves conséquences, a déclaré Myron Jobson, analyste principal des finances personnelles chez Interactive Investor, à CNBC Make It.

Il ajoute que ne pas avoir de « pot de jour de pluie » est une autre erreur dangereuse mais courante. « Vous devez constituer une réserve de trésorerie appropriée », déclare Jobson.

« Le fait de détenir de l’argent offre une tranquillité d’esprit en cas de problème. C’est l’argent qui vous couvrira si la chaudière se bloque, la voiture tombe en panne ou si vous perdez votre emploi. »