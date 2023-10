De nouvelles données montrent que les erreurs augmentent dans les hôpitaux canadiens, puisqu’une hospitalisation sur 17 entre mars 2022 et mars 2023 impliquait un patient ayant subi un préjudice, selon un nouveau rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS).

Cela représente environ 145 000 Canadiens qui ont suivi un traitement et qui pourraient avoir contracté une infection, une pneumonie, une erreur médicamenteuse ou une escarre.

« C’est la troisième année consécutive que nous constatons une augmentation dans la mauvaise direction », a déclaré Kate Parson de l’ICIS à CTV News.

« Ces chiffres peuvent surprendre certaines personnes. Mais en fin de compte, nous voulons diffuser ces informations afin de susciter le changement. »

Par rapport à l’année précédente, le rapport indique qu’il y a eu une augmentation de 20 pour cent des infections des voies urinaires nosocomiales et une augmentation de 25 pour cent des pneumonies par aspiration, où les patients inhalent des liquides ou des aliments entraînant des problèmes pulmonaires. En outre, le rapport révèle une augmentation de 50 pour cent des escarres ou escarres, une augmentation qui peut également être liée en partie à une meilleure conservation des données.

Le rapport fournit pour la première fois des données montrant que les hôpitaux s’appuient fortement sur les heures supplémentaires et le personnel des agences pour prodiguer des soins aux patients, les préjudices mesurés étant étroitement liés aux niveaux de personnel.

Il y a eu une augmentation de 17 pour cent des congés de maladie des infirmières, ce qui a retiré l’équivalent de 6 500 infirmières du système de santé, et environ 14 millions d’heures supplémentaires effectuées par les infirmières en 2022-2023 – soit une augmentation de 50 pour cent par rapport à l’année dernière. données de 2021-2022.

Une grande partie de ces heures sont des heures supplémentaires forcées, explique Deb Lefebvre, infirmière autorisée à Kingston, en Ontario.

« Nous n’avons pas assez d’infirmières et nous sommes incapables de laisser nos patients sans surveillance adéquate », a déclaré Lefebvre, qui est également membre du conseil d’administration des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, à CTV News. « Selon notre législation, cela s’appellerait un abandon si nous quittions notre patient, donc oui, nous sommes piégés. »

Cela a conduit à un exode d’infirmières, disent les acteurs du secteur, citant l’épuisement et des niveaux élevés d’épuisement professionnel. Ceux qui restent sont mis à rude épreuve, et certains admettent que cela met en danger les soins aux patients.

« Nous manquons tellement de personnel et le rythme est si rapide », a déclaré Miryam, une infirmière travaillant dans un hôpital de l’Ontario, dans une entrevue avec CTV News.

Miryam est un pseudonyme. Elle a demandé à ne pas être identifiée, affirmant qu’elle craignait de perdre son emploi. Elle a déclaré qu’elle s’était exprimée parce qu’elle voulait que les Canadiens sachent qu’il n’y avait pas assez d’infirmières pour soigner correctement tous les patients et qu’elle constatait une augmentation des méfaits signalés dans le rapport de l’ICIS.

Les escarres se développent lorsque l’approvisionnement en sang est coupé de la peau en raison d’une pression prolongée. Ils se développent généralement chez des patients plus âgés et moins mobiles lorsque les infirmières n’ont pas le temps de surveiller leur peau ou de retourner les patients pour prévenir les escarres. Au cours de la dernière année, Miryam a vu deux de ses propres patients mourir et affirme que les escarres étaient probablement un facteur à l’origine de ces décès.

« Les interventions doivent être rapides et agressives. Mais nous n’avons pas le temps pour cela, car tous les services sont à court de ressources », ajoute-t-elle. « Ma santé mentale s’est effondrée… Je prends cela très au sérieux mais c’est mon rôle. Et quand nous ne prodiguons pas les meilleurs soins… Je déplore la perte d’une opportunité. »

Les plaintes adressées aux managers, dit-elle, sont généralement rejetées.

« On m’a même dit de « partir » et de ne pas laisser cela me déranger et des choses comme ça… parce que je pense que ce n’est pas leur préoccupation, je suppose », a déclaré Miryam.

Même si elle envisage de démissionner, dit-elle, elle effectue plutôt de plus longues heures supplémentaires non rémunérées pour aider les patients vulnérables.

« J’ai l’impression que dans mon travail, je n’ai pas le droit de me mettre en colère, alors je finis par me sentir triste », a déclaré Miryam.

Lorsqu’on lui a raconté cette histoire, Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers, s’est hérissée.

« Elle voit l’escarre grandir et grandir et grandir à cause du manque de soins infirmiers appropriés, et c’est un embarras pour le système de santé », a déclaré Silas.

LE RECOURS AUX INFIRMIÈRES D’AGENCE EN HAUSSE DE 80 POUR CENT

Le rapport de l’ICIS révèle également qu’il y a eu une augmentation de 80 pour cent des heures facturées par les infirmières et les travailleurs de la santé du secteur privé ou d’agence travaillant dans les hôpitaux en 2022-2023, par rapport à l’année précédente.

Bien que ces chiffres ne représentent qu’une petite partie du volume total, environ 1 %, les heures rémunérées sont passées de 850 000 en 2020-2021 à 1,5 million d’heures en 2021-2022.

Mais la présence croissante d’infirmières d’agence n’a pas réduit les taux de préjudices aux niveaux d’avant la pandémie.

Les infirmières ont déclaré à CTV News qu’il y a souvent peu de travail d’équipe lorsqu’elles sont en service, ainsi qu’un décalage entre leurs compétences et les exigences du travail à l’hôpital. Une étude publiée dans la revue BMJ Quality and Safety a rapporté que les infirmières appelées par les agences « ne sont pas des substituts efficaces aux infirmières qui travaillent régulièrement dans le service ».

« Ces infirmières d’agence sont littéralement transportées par avion. (Cela) brise ce devoir continu de soins. Cela signifie que les patients manquent des soins infirmiers importants », a déclaré Silas.

Cela se résume à la sécurité, a déclaré Silas, ajoutant que les patients sont aussi importants que les passagers des avions.

« Les pilotes auront des limites sur le nombre d’heures qu’ils peuvent effectuer, mais il n’y a aucune limite sur les heures que les infirmières peuvent effectuer et des erreurs, des omissions et des erreurs de patients se produisent », a-t-elle déclaré.

SOLUTIONS

Le rapport de l’ICIS indique que la clé pour réduire les préjudices causés aux patients est de maintenir le personnel infirmier au travail.

Cela implique d’offrir des horaires de travail flexibles et de pourvoir davantage de postes afin de garantir qu’il y ait suffisamment d’infirmières familiarisées avec les systèmes hospitaliers et disposant du temps nécessaire pour traiter un nombre défini de patients.

Aux États-Unis, certains États ont commencé à adopter des lois garantissant qu’il doit y avoir un nombre minimum d’infirmières autorisées en service pour diverses charges de patients, appelé ratio infirmière/patient.

La Californie, par exemple, impose des ratios infirmière/patient depuis 2011. Les données ont montré des taux plus faibles d’infections nosocomiales et des taux plus faibles de réadmission des patients après leur sortie en raison de problèmes, ainsi qu’une amélioration de la satisfaction des familles.

Les défenseurs affirment que les coûts liés à l’augmentation et à la rétention du personnel hospitalier seront compensés par la réduction des préjudices et par la prolongation des séjours à l’hôpital que ces préjudices entraînent.

« Il est très important que les Canadiens prêtent attention à ces données », a déclaré Lefebvre. « Si nous n’investissons pas dans notre système de santé, si nous ne veillons pas à ce qu’il y ait suffisamment d’infirmières professionnelles au chevet des patients, ces chiffres ne feront qu’empirer. »