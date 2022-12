Les erreurs coûtent cher aux jeunes États-Unis, éliminés par les Pays-Bas en Coupe du monde

Les États-Unis ont fièrement claironné leurs jeunes de la Coupe du monde, et à juste titre. Une belle brochette de jeunes dans la vingtaine, débordants de talent et frais de corps, prêts à être débouchés.

Oui, toute cette intention juvénile et ce désir courageux sont formidables et tout – jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas.

L’histoire nous a appris, et le résultat américain de samedi nous a cruellement rappelé, que l’expérience dans les moments de haute pression et le savoir-faire tactique de haut niveau comptent certainement aussi.

Les Néerlandais avaient plus de choses critiques qui l’emportent lors de la phase d’élimination de la Coupe du monde.

Beaucoup plus en fin de compte, se qualifiant pour les quarts de finale du tournoi avec une victoire complète et assez confortable de 3-1 sur les États-Unis de Gregg Berhalter.

Néerlandais clinique

L’équipe néerlandaise a été clinique dans la surface de réparation offensive, généralement tranquille dans sa défense et presque toujours numériquement avantagée au milieu de terrain.

En tant que tel, le groupe composé de Louis van Gaal n’a jamais semblé sérieusement étiré contre les Américains moins expérimentés, qui ont eu leurs chances, mais qui n’ont tout simplement pas pu rassembler le même degré de sang-froid près du but.

Les États-Unis et toute leur jeunesse peuvent certainement être fiers des mesures prises au Qatar. Avant son rôle de co-organisateur de la prochaine Coupe du monde, l’équipe de Berhalter avait déjà répondu à la question la plus pressante; Oui, c’était «assez bon», suffisamment talentueux et fougueux pour sortir du jeu de groupe, qui a toujours été la ligne qui a défini le succès américain au Qatar.

Mais une fois dans le jeu éliminatoire, il faut plus que “assez bien”. Et cela signifie absolument ne pas faire d’erreurs élémentaires : permettre des centres incontestés, ne pas suivre les coureurs hors du milieu de terrain, ne pas marquer fidèlement près du but et ne pas convertir les chances à l’intérieur de l’opposition 18.

Premières opportunités gâchées pour Pulisic, Weah

Les 10 premières minutes ont fourni de grands espoirs américains. Christian Pulisic, jouant dans la douleur, aimerait certainement avoir à nouveau sa première chance, incapable de se convertir en tête-à-tête contre le gardien néerlandais Andries Noppert.

Timothy Weah a eu la prochaine bonne chance américaine (et il n’y en avait pas beaucoup contre Virgil van Dijk et Nathan Ake, les meilleurs défenseurs néerlandais samedi) beaucoup plus tard en première mi-temps.

Là encore, nous avons vu le manque d’intention impitoyable, cette détermination calme, dont les attaquants néerlandais ont si bien fait preuve à deux reprises avant la mi-temps.

10 de Memphis Depaye Un but d’une minute a laissé l’équipe des États-Unis à la traîne pour la première fois au Qatar, l’arrivée de l’attaquant barcelonais a abouti à une belle séquence de passes au milieu de terrain.

Également pour la première fois au Qatar, nous avons vu un mauvais moment du milieu de terrain Tyler Adams, l’éloquent capitaine américain et incontestablement le meilleur joueur de l’équipe tout au long du tournoi.

Il traînait le jeu, incapable de se remettre d’avoir été pris hors de position.

Il n’était pas le seul joueur américain à commettre des erreurs coûteuses. Deux fois, l’arrière gauche Antonee Robinson n’a pas pu empêcher les centres de Denzel Dumfries qui se sont transformés en buts hollandais bien pris.

Ferreira et Zimmerman se lancent

Bien sûr, nous pouvons pinailler sur les choix de départ de Berhalter. Mais quelque chose de différent aurait-il vraiment eu de l’importance ?

La sélection de Jesus Ferreira a en effet été une surprise. Inutilisé jusque-là en Coupe du monde et six semaines après son dernier coup de pied dans un match de compétition, il manquait de pointe.

Là encore, Ferreira n’était pas le seul; alors qu’il était parfois coupable d’être bâclé avec le ballon, Tim Ream l’était aussi. Idem pour Yunus Musah, Robinson et autres.

Le long de la ligne arrière, Walker Zimmerman a retrouvé sa place devant Cameron Carter-Vickers. Il était solide et probablement le moindre des problèmes américains à l’arrière.

Robinson n’a pas pu empêcher l’un ou l’autre centre de son côté qui a conduit aux buts néerlandais en première mi-temps. À l’autre arrière extérieur, Sergino Dest s’est endormi au pire moment, permettant à Daley Blind de se faufiler dans un bon point de tir devant le but, se dirigeant vers une finition facile sur le dernier coup de pied de la première mi-temps.

C’était parmi les moments qui ont démontré toute cette naïveté individuelle. Il en a été de même pour Haji Wright qui a raté la deuxième mi-temps, lorsqu’une terrible passe néerlandaise l’a mis au but – seulement pour prendre une touche lourde et perdre le moment.

Il s’est un peu rattrapé avec le 76e touche chanceuse minute qui s’est transformée en seul but de son équipe.

Van Gaal remporte la bataille tactique

Au-delà de la première chance de Pulisic, le plan de match néerlandais était sur le point, arrangé pour neutraliser la meilleure partie de la liste américaine : son milieu de terrain très mobile.

Van Gaal a fait défendre son équipe avec deux devant et trois le long de la ligne arrière. Cela a placé cinq hommes au milieu de terrain, alors que ces deux attaquants néerlandais ont canalisé les États-Unis au cœur d’un blocus d’homme à homme au milieu de terrain.

Il a réduit le temps de l’entrejeu américain sur le ballon et, par conséquent, son efficacité. Les défenseurs centraux Ream et Zimmerman ont été contraints de fournir les balles d’entrée.

En parlant de Ream: son effort de brouillage à bout portant a été dégagé de la ligne en seconde période, l’une des seules fois en quatre matches au Qatar où les États-Unis ont réussi à être efficaces sur coups de pied arrêtés.

C’est sûrement l’une des vraies déceptions de toute cette course. (Pulisic est un grand joueur. Bien sûr, il l’est. Mais les États-Unis doivent simplement trouver quelqu’un de mieux pour la livraison de coups de pied arrêtés.)

Le but de Wright a donné un bref espoir aux États-Unis, qui s’est éteint sans pitié avec un autre terrible moment américain. Robinson n’a pas vérifié son épaule, pas une seule fois en quelques secondes.

Sans aucune pression sur la croix (première erreur) et Dumphries complètement banalisé sur le poteau arrière (deuxième erreur), c’était tout.

Les “positifs” seront pris et l’erreur déplorée. Mais ce groupe dirigé par Pulisic est indéniablement talentueux. Berhalter a bien réussi à construire un solide esprit de corps.

Mais le meilleur dans tout cela : l’expérience acquise lorsque la pression est la plus forte dans le football international. Nous verrons à l’avenir s’ils en font bon usage.

Crédit photo : IMAGO / ANP