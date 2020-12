GREEN BAY, Wisconsin: Des erreurs sur la ligne de but ont entraîné une autre défaite frustrante pour les Panthers de la Caroline.

La Caroline a échappé au premier but du 1 et a commis une pénalité d’attente qui a annulé un touché potentiel dans une défaite 24-16 contre les Packers de Green Bay samedi soir.

Offensivement, (nous) avons eu quelques occasions de marquer plus de points, nous n’avons pas tout à fait fait les jeux pour nous-mêmes, a déclaré l’entraîneur des Panthers, Matt Rhule.

Les Panthers (4-10) ont perdu huit de leurs neuf derniers matchs en raison de leur incapacité à terminer. Dans huit de leurs défaites cette saison, ils ont eu le ballon à la fin du quatrième quart avec une chance de gagner ou d’envoyer le match en prolongation.

Cela s’est poursuivi samedi, alors que la Caroline a obtenu le ballon sur sa propre ligne de 20 verges avec 55 secondes à jouer, mais a perdu le ballon dans les essais. Une pénalité d’attente sur le retour de dégagement et une pénalité au sol intentionnelle au premier essai n’ont jamais donné aux Panthers une grande chance dans cette série finale.

Mais terminer le match n’était pas le problème samedi. La Caroline a battu Green Bay 13-3 et a devancé les Packers 214-49 en seconde période après avoir accordé des touchés sur chacune des trois premières séries des Packers.

Les Panthers ont résisté à l’une des meilleures équipes de la NFL tout en jouant sans le demi offensif All-Pro 2019 blessé Christian McCaffrey et le plaqueur gauche Russell Okung.

La façon dont nous sommes sortis en seconde période était complètement différente, a déclaré l’ailier défensif des Panthers Brian Burns. Je ne sais pas ce qui a cliqué dans la tête de tout le monde, mais nous en sommes sortis avec une mentalité différente. Mais j’ai l’impression que nous avons une bonne défense maintenant. Si nous éliminons ces petites erreurs, je pense que nous pouvons être formidables.

Le problème des Panthers était de terminer les disques.

La Caroline a pris un retard de 14-3 au deuxième quart, mais a marqué le premier et le but au 1 lorsque le quart-arrière Teddy Bridgewater a tenté de sauter par-dessus la ligne pour un touché. Le plan s’est retourné contre lui lorsque le secondeur des Packers, Krys Barnes, a relâché le ballon.

Le demi de coin Kevin King a ramassé le ballon au 4e et a couru 48 verges avant que DJ Moore ne le fasse finalement tomber.

Nous n’atteignons pas le ballon à travers la ligne de but avant la quatrième place, a déclaré l’entraîneur des Panthers Matt Rhule. C’est juste une sorte de principe. Nous ne le faisons pas, nous ne le faisons jamais. Et Teddy a parlé à l’équipe, a-t-il admis, dit-il, je n’aurais pas dû le faire. Vous arrivez à l’instant, vous ne pouvez pas faire les choses. Vous êtes chez Lambeau en décembre, face à une bonne équipe, il suffit de vous faire confiance.

Et je ne parle pas seulement de Teddy, mais de toute l’équipe. Cette pièce était emblématique. Vous parlez d’un changement radical. Avait-il fait ça le quatrième, je pourrais vivre avec, non? Mais pas sur le premier essai, surtout quand je pensais que nous avions bien couru le ballon quand nous l’avons fait ce soir. C’est un principe de notre équipe, nous n’atteignons pas le ballon à travers la ligne de but avant la quatrième place.

Ce chiffre d’affaires a finalement conduit à un swing de 14 points, alors qu’Aaron Jones a plafonné le drive suivant des Packers en effectuant un touché de 8 verges autour de l’extrémité gauche.

La Caroline est revenue dans le match et a traîné 21-10 au quatrième quart lorsque Bridgewater a de nouveau tâtonné à l’intérieur de la ligne des 5 verges. Cette fois, l’ailier serré Ian Thomas a sauté sur le ballon dans la zone des buts pour un touché apparent.

Mais le touché a été annulé par une pénalité d’attente sur John Miller. Les Panthers ont dû se contenter d’un panier de Joey Slye de 22 verges qui a fait 21-13 avec 8:39 à faire. Ils n’ont jamais pu réduire la marge en dessous de huit points.

C’est la deuxième année consécutive que la Caroline a du mal dans la zone des buts à Green Bay (11-3).

La Caroline a également perdu 24-16 à Lambeau Field la saison dernière. Les Panthers possédaient un record de 5-3 l’année dernière avant de perdre contre les Packers lorsque McCaffrey s’est arrêté avant la ligne de but à la fin du temps imparti. Cette défaite a commencé une séquence de huit défaites consécutives qui a mis fin à la saison 2019 des Carolines.

Ce voyage de 2019 à Green Bay a ouvert une séquence de 22 matchs au cours de laquelle les Panthers se sont classés 4-18. Mais la performance de la défense des Carolines samedi soir a au moins offert aux Panthers quelque chose sur lequel ils peuvent s’appuyer.

Vous détestez ces pertes, dit Rhule. Mais s’il y a un message, c’est comme si nous faisions simplement ce qui était censé faire, nous étions une très bonne équipe.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL