Les Erratic Patriots ne semblaient pas préparés à se rallier contre les Dolphins, et c’est sur l’entraîneur

FOXBORO, Massachusetts – Les Patriots ont raté leur chance de remporter une victoire en fin de match contre les Dolphins de Miami dimanche après-midi au Gillette Stadium. Mais parce que ce sont les Patriots de 2024, et parce que ce sont les Dolphins de 2024, les Pats ont reçu un deuxième chance pour une victoire de retour tardive. Et ils ont raté celui-là aussi.

Score final : Dauphins 15, Patriots 10.

Nous reviendrons sur les détails de ces deux déplacements dans un instant. Mais d’abord, revenons à la conférence de presse d’après-match de l’entraîneur des Patriots, Jerod Mayo.

« Cela ne ressemble pas à un disque rayé… », a déclaré Mayo, et nous nous arrêterons ici un instant pour faire quelques observations sur les conférences de presse, que ce soit dans le domaine du sport, de la politique ou du divertissement. Comme lorsque quelqu’un dit : « J’aime un tel personnellement… » (Réalité : cela signifie qu’il déteste un tel.) Ou lorsqu’il dit : « Ne pas trouver d’excuses… » (Réalité : les chances sont 100 pour cent que les excuses suivront rapidement.) Et ceci : « Pour ne pas ressembler à un disque rayé… » (Réalité : vous êtes sur le point d’entendre un disque rayé.)

Ainsi, lorsque Mayo a déclaré : « Ne pas ressembler à un disque rayé » après la défaite de dimanche contre les Dolphins, il a ajouté : « Il s’agit d’exécution, en particulier dans les situations critiques. »

Mais ce n’est pas tant le manque d’exécution (surtout dans les situations critiques !) qui explique pourquoi les Patriots sont 1-4. C’est juste une façon parfumée de dire que votre équipe est moche. Ce qui souffre vraiment pour les Patriots – et désolé d’être un disque rayé ici – c’est qu’ils continuent d’être un gâchis maladroit et indiscipliné, ce qui n’est pas nécessairement la même chose que d’être moche comme un jardin. Et soyons réalistes : c’est le travail de l’entraîneur de veiller à ce que ses joueurs ne fassent pas de choses maladroites ou indisciplinées.

Nous pouvons expliquer pourquoi ce devrait être la recrue Drake Maye, et non le vétéran Jacoby Brissett, qui devrait jouer le rôle de quart-arrière. On peut parler du manque de puissance des étoiles réceptrices. Nous pouvons parler d’une ligne offensive en lambeaux, assemblée à partir de pièces détachées. Mais cette fois, c’était plus que tout cela. Tellement plus.

Commençons par cet avant-dernier lecteur. Les Patriots ont réussi à déplacer le ballon du New England 30 au Miami 12, puis de nouveau au 17 après un faux départ contre Hunter Henry. C’est à ce moment-là que Brissett a fait une tentative incomplète contre Henry en quatrième et 15e place, mettant fin à l’entraînement à 59 secondes de la fin. C’est la version de Cliff’s Notes de ce qui s’est passé. Regardez d’un peu plus près et vous verrez une deuxième pénalité pour la Nouvelle-Angleterre, et un total de 12 ce jour-là. Regardez encore plus près et vous verrez un touché de la Nouvelle-Angleterre jusqu’à ce qu’il ne s’agisse plus d’un touché de la Nouvelle-Angleterre, ceci après qu’un examen ait déterminé que Ja’Lynn Polk n’avait pas les deux pieds dans les limites lorsqu’il a capté une passe de 12 verges de Brissett.

Il s’agit d’un truc de film au plus profond des mauvaises herbes, mais la capture de Polk, bien que jolie à regarder, allait à l’encontre des règles de la NFL dans la mesure où le receveur avait un talon hors des limites. Et selon le livre de règles de la NFL, « Si une partie du pied sort des limites pendant le mouvement continu normal d’un pas (talon-pointe ou pointe-talon), alors le pied est hors limites. »

On a demandé à Polk, s’adressant aux journalistes après le match, s’il pensait avoir les deux pieds dans les limites du terrain.

« Ouais, » dit-il. « C’est clair à voir, c’est clair à voir que j’ai mis les deux pieds. Mais nous ne sommes pas dans cette situation si je fais mon travail tout au long du match. »

Polk est une recrue de 22 ans. Il apprendra. Et c’est louable qu’il ait assumé une certaine responsabilité générale. Mais à l’heure actuelle – ou à la fermeture des bureaux dimanche – il n’a pas été formé sur ce qui est et ce qui n’est pas un touché.

Pour ce que ça vaut, Mayo a déclaré : « C’était serré. Mais c’était la bonne décision à mon avis, mais je vais devoir revenir en arrière et regarder le film. J’ai vu la rediffusion en direct. Juste une décision difficile.

Quant à la Nouvelle-Angleterre deuxième chance d’une victoire de retour en fin de match, les Dolphins ont fait du bien aux Pats en réussissant commodément trois points sur leur dernière possession. Jake Bailey a lancé le ballon sur 46 verges et Marcus Jones l’a renvoyé sur 15 verges aux 43 de la Nouvelle-Angleterre.

Brissett s’est connecté avec Kendrick Bourne sur 21 verges pour donner aux Patriots un premier essai au Miami 36.

Brissett a lancé le ballon pour arrêter le chronomètre à 12 secondes de la fin.

C’est là et quand les Patriots iraient soit vers la zone des buts, soit vers un achèvement rapide et hors des limites.

Au lieu de cela, Brissett a passé au milieu vers Henry sur 25 mètres près du Miami 11 avant… 3 … 2 … 1 … Veuillez conduire prudemment sur le chemin du retour et n’oubliez pas d’attacher vos ceintures de sécurité.

Ce ne sont que les deux derniers disques du jeu. Nous n’avons pas d’espace pour nous plonger dans l’appel de 12 hommes sur le terrain en quatrième et un qui a effacé un botté de dégagement de Miami et a donné un premier essai aux Dolphins. Cela s’est passé comme ça pour les Patriots, laissant Mayo dire après le match : « Je m’attendais à prendre mes bosses, comme beaucoup d’autres entraîneurs-chefs de première année. Écoute, ça me va. Encore une fois, il s’agit des gars dans ce vestiaire, et nous devons être meilleurs. Nous, moi y compris.

Maintenant, s’il vous plaît, nous ne parlons pas de conférences de presse organisées à la hâte pour annoncer un changement d’entraîneur. Nous ne suggérons pas non plus qu’il y ait une « mutinerie » dans le vestiaire, comme l’a suggéré un journaliste de football interne la semaine dernière sur le podcast interne de l’équipe. Encore une fois : les Patriots ne sont tout simplement pas très bons. Mais ce jour-là, lors de ce match contre les Dolphins, ils n’étaient pas préparés non plus.

Et c’est sur l’entraîneur.

(Photo de l’entraîneur des Patriots Jerod Mayo, à droite, rencontrant l’entraîneur des Dolphins Mike McDaniel après le match de dimanche : Adam Hunger / Getty Images)