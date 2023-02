Les équipes WSL mises à rude épreuve

En regardant le tableau des huit derniers de l’UEFA Women’s Champions League, il était évident qu’il n’y aurait pas de chemin facile vers la finale pour aucun de ceux qui sont encore dans la compétition, mais certains peuvent encore penser qu’ils ont eu le petit bout de la paille. .

– Tirage UCL féminin : Chelsea affronte Lyon, tenante du titre

Alors brisons les liens, les acteurs clés de chacun et choisissons qui pourrait avancer.

Les matches aller des quarts de finale se joueront les 21 et 22 mars et les matches retour les 29 et 30 mars.

Oscillant toute la saison sous le nouvel entraîneur Gérard Prêcheur, nous n’avons pas encore vu le football somptueux des saisons passées du PSG alors qu’il continue d’affiner sa ligne d’attaque. Après avoir signé la dynamique attaquante Amalie Vangsgaard à l’issue de la saison la plus rentable de sa carrière – 22 buts en 25 matchs pour l’équipe suédoise Linkoping – les Parisiennes ont le temps de travailler pour trouver le rythme avec la Danoise en tête dans l’espoir de livrer un bon combat contre leurs adversaires allemands.

A l’inverse, Wolfsburg a rarement faibli cette saison, usant de sa puissance offensive pour dicter les matchs tant au niveau national qu’européen… à l’exception de son match nul 1-1 à Rome lors de la phase de groupes de cette compétition. Une équipe empilée de haut en bas avec des buteurs, le plus grand défi auquel toute opposition est confrontée est de garder les Wolves à l’écart – avec Ewa Pajor, la sensation offensive polonaise, en pleine forme, la défense du PSG pourrait ne pas s’avérer assez forte. Cependant, ils sont plus qu’une simple ligne d’attaque : attendez-vous à ce que la milieu de terrain de Wolfsburg Lena Oberdorf, dont beaucoup se souviendront d’avoir impressionné à l’Euro, soit susceptible de chuter un peu plus profondément pour perturber l’attaque française afin d’arrêter le flux de balle vers Kadidiatou Diani.

Wolfsburg, un ancien vainqueur de la Ligue des champions qui s’est défait à plusieurs reprises contre les rivaux du PSG en championnat, Lyon, sera convaincu qu’il a ce qu’il faut pour se qualifier pour les quatre derniers et qu’il est le favori pour le match nul.

Qui remportera le trophée de la Women’s Champions League cette saison ? Sur la base du tirage au sort, attendez-vous à ce que le Bayern, Lyon, Barcelone et Wolfsburg restent debout après les quarts de finale. Kristian Skeie – UEFA/UEFA via Getty Images

Le prix pour les vainqueurs du premier quart de finale est un rendez-vous avec le Bayern ou Arsenal dans les quatre derniers. Quel prix.

Loin de l’équipe qui s’est rendue au Parc OL et a marqué cinq buts contre Lyon en octobre, la plus grande lutte d’Arsenal au cours du mois dernier a été de convertir ses chances. En effet, malgré tous les joueurs qu’ils ont qui sont capables de trouver le filet, Arsenal a lutté pour la fluidité et a trébuché quand il s’agit de tenter sa chance. (Il a également été difficile de surmonter les blessures à long terme de Beth Mead et Vivianne Miedema.) La bonne nouvelle pour les vainqueurs de la Coupe féminine de l’UEFA (le précurseur de l’UWCL) est qu’ils ont six semaines pour obtenir leurs nouvelles recrues offensives – la milieu de terrain Victoria Pelova, l’attaquante Kathrine Moller-Kuhl – sur la même page et marquant avant d’affronter les Bavaroises.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Alors qu’ils s’adaptent encore à la façon dont Alexander Straus veut qu’ils jouent, nous avons vu le bon, le mauvais et le moins beau du Bayern cette saison, mais les Bavarois ont régulièrement trouvé un moyen de prendre le dessus sur n’importe quel adversaire. Même après avoir été humiliée par Barcelone au Camp Nou, l’équipe Frauen-Bundesliga s’est recalibrée pour le match à domicile et a servi aux Catalans une rare défaite à l’Allianz Arena. C’est cette force d’adaptabilité et de compréhension des joueurs qui a donné à Straus une assise si solide à Munich et avec Sarah Zadrazil neutralisant le milieu de terrain d’Arsenal, il y aura de la place pour que Klara Bühl et Lea Schüller brillent devant le but.

Sous sa forme actuelle, Munich semble être le vainqueur assuré, déclenchant ainsi une demi-finale contre Wolfsburg.

En compétition européenne, Chelsea a parcouru un long chemin depuis l’équipe qui ne semblait jamais pouvoir éviter Wolfsburg, s’écrasant contre les Allemands presque à chaque fois qu’ils se rencontraient.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ VENDREDI FÉV. 10 (toutes les heures HE)

• AZ contre Excelsior (14h)

• Schalke 04 contre Wolfsbourg (14h20)

• Hamilton Academical contre Hearts (14h40)

• Bruges vs. Union St. Gilloise (14h40)

• Birmingham City contre Albion (15h00)

• Cadix vs Gérone (15h00) SAMEDI FÉV. 11 (toutes les heures ET)

• Bayern Munich contre Bochum (9h20)

• Almeria vs Real Betis (10 h)

• Bayern Munich contre Bochum (9h20)

• RB Leipzig contre Union Berlin (12h20)

• PSV vs Groningue (14h00)

• Séville vs Majorque (12h20)

Depuis son envoi avec les champions d’Allemagne actuels en route vers leur première finale en 2020-21, Chelsea n’a pas tout à fait démarré comme certains l’auraient espéré, n’ayant pas réussi à sortir de la phase de groupes la saison dernière – après avoir perdu contre Wolfsburg, parmi d’autres choses – et cette saison, ils doivent vraiment être au top de leur forme en Europe. En pleine forme, Guro Reiten et Erin Cuthbert devront à nouveau réaliser de grosses performances pour les Blues s’ils veulent passer.

En pagaille contre Arsenal, Lyon a de nouveau retrouvé la stabilité, bénéficiant d’une rafale de joueurs de retour de blessure avec un autre couple d’attaquants clés à l’horizon. Souffrant non seulement d’une défaite historique à domicile contre Arsenal, mais également contre la Juventus, Lyon – regardant une tristement mauvaise campagne de Ligue des champions – s’est traîné hors de la phase de groupes et sera déterminé à montrer son meilleur football après son quasi-accident. .

La combinaison de se montrer comme une force avec laquelle il faut compter et des joueurs clés qui reviennent dans les équipes de la journée – notamment le maestro du milieu de terrain, Dzsenifer Marozsán – pourrait peut-être faire pencher cette égalité en faveur des champions actuels, mais c’est trop proche. appeler en toute confiance.

Lors de sa première saison en Ligue des champions, la Roma a été l’une des surprises de la compétition, mais après avoir démarré cette saison sous la direction d’Alessandro Spugna, l’équipe a tout simplement fait en Europe ce qu’elle a fait en Serie A. La marque particulièrement excitante de le football offensif a vu le Giallorosse construire une solide avance en Italie tout en se délectant de la phase de groupes, avec les attaquantes Valentina Giacinti et Benedetta Glionna ravissantes à chaque tournant ainsi que la vétéran norvégienne, Emilie Haavi, profitant de l’un des meilleurs sorts de sa carrière à Rome.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

S’ils avaient attiré une équipe autre que les anciens champions implacables, la Roma aurait pu réaliser une autre surprise cette saison, mais la cravate semble être un obstacle qu’elle ne franchira pas, notamment lors de sa première saison dans la compétition.

Depuis qu’il a perdu la finale de la Ligue des champions la saison dernière, Barcelone n’a perdu qu’un seul match de compétition : contre le Bayern Munich en décembre. Prêchant le style de football barcelonais une fois que l’équipe a pris le pas, ils sont presque impossibles à battre grâce à des milieux de terrain comme Aitana Bonmatí, Patri Guijarro et Clàudia Pina, qui équilibrent toute l’équipe et leur permettent de contrôler les matchs sans transpirer.

Face à une équipe de la Roma qui forge un nouveau terrain et risque de ressentir soudainement la pression de ses tout premiers matchs à élimination directe en UWCL, il est difficile de voir un bouleversement sur les cartes ; au lieu de cela, il est beaucoup plus probable que nous voyions deux masterclasses offensives qui mettent en valeur leurs prouesses collectives.