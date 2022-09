Analyse utilisée pour identifier les points chauds les plus proches du barrage WAC Bennet et évacué Hudson’s Hope

Un balayage infrarouge a été effectué sur un grand feu de forêt dans le nord-est de la Colombie-Britannique, dans le but de confirmer le périmètre de l’incendie incontrôlable qui menace une communauté et un barrage hydroélectrique clé.

Le BC Wildfire Service indique que l’analyse a été effectuée mardi soir.

Il sera également utilisé pour identifier les points chauds sur le flanc est du feu de forêt de 287 kilomètres carrés, le plus proche du barrage WAC Bennet et de la communauté évacuée de Hudson’s Hope.

Le feu de forêt est maintenant le seul en Colombie-Britannique où les ordres d’évacuation restent en vigueur après que les résidents d’environ une douzaine de propriétés à l’est de Vancouver ont été autorisés à rentrer chez eux mardi.

Le district de Hope et le district régional de Fraser Valley ont levé les ordres et les alertes affichés le week-end dernier le long du côté sud du fleuve Fraser à l’ouest de Hope alors que des températures plus basses et de légères averses ont calmé l’incendie, bien qu’il reste incontrôlable.

Il a généré d’importantes quantités de fumée et, avec un grand incendie à l’est de Hope, un autre dans le sud-est de la Colombie-Britannique et d’autres dans l’État de Washington et en Idaho, il est accusé d’affecter la qualité de l’air dans de grandes parties de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, avec des conditions qui ne devraient pas améliorer jusqu’à vendredi ou plus tard.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2022