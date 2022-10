Les équipes s’unissent et recueillent 11 000 $ pour aider les adolescents de Milledgeville gravement blessés dans un accident – ​​Shaw Local

POLO – La rivalité entre les Milledgeville Missiles et les Polo Marcos a pris du recul jeudi lorsque les deux équipes de volley-ball des écoles se sont affrontées pour leur concours NUIC dans le gymnase Marcos.

La communauté de Marcos a transformé la soirée en un effort de collecte de fonds de 11 000 $ pour deux adolescents de Milledgeville qui ont été blessés dans un accident de voiture le dimanche 9 octobre sur la route 40 à Genesee Road.

Dans le rapport le plus récent, les adolescents étaient tous les deux dans un état critique.

Les événements en soirée comprenaient une vente de pâtisseries, un encan silencieux et un tirage moitié-moitié. Le produit de l’admission à la porte a également été reversé aux adolescents et à leurs familles.

Trey Selman, diplômé de Milledgeville High School en 2021, a remporté le pot 50/50, à 610 $, qu’il a reversé aux familles.

“Ils en ont plus besoin que moi”, a déclaré Selman. “C’est déchirant.”

Selman a déclaré que l’événement de jeudi montre comment de petites villes comme Polo et Milledgeville s’entraident lors de tragédies comme celle-ci.

“Ces petites villes se rassemblent comme rien d’autre”, a déclaré Selman. “C’est vraiment super à voir.”

L’événement a permis de recueillir 11 089 $ pour les familles de Milledgeville.

“C’était une bonne nuit. Nous avons eu beaucoup de soutien des deux communautés », a déclaré Jill Blake, secrétaire de l’école secondaire.

L’accident s’est produit vers 16 heures dimanche lorsqu’une voiture en direction du sud conduite par un garçon de 16 ans de Milledgeville a fait un virage incorrect sur la route 40 vers Genesee sur le chemin d’un SUV en direction du nord conduit par Brian Harris, 53 ans, de Chadwick, le comté de Whiteside. Le bureau du shérif a déclaré dans un communiqué de presse.

Le SUV a percuté la voiture côté passager. Deux passagers de la voiture, des garçons âgés de 15 et 16 ans, ont subi des «blessures graves» et ont été transportés par avion vers un hôpital régional. Tous deux sont membres de l’équipe de football de huit hommes des Missiles.

Les autres, les deux conducteurs et le passager du SUV – un homme de 18 ans de Chadwick diplômé en 2021 du lycée Milledgeville – ont été emmenés dans un hôpital local. Le conducteur de la voiture a été cité pour non-cession et pour violation graduée du permis de conduire.

Le directeur sportif de Polo, Ted Alston, a déclaré que l’événement de jeudi démontre comment les districts scolaires locaux s’entraident.

“C’est un sentiment formidable de savoir que les écoles de notre conférence, nous nous soucions vraiment les unes des autres, nous nous soucions de nos communautés, de nos élèves et de nos enfants”, a déclaré Alston. «Nous ferions tous n’importe quoi les uns pour les autres pour nous entraider. C’est juste l’une des grandes choses que j’aime dans le football et les sports dans les petites villes et vivre là où nous vivons.

Le surintendant du polo, Kelly Mandrell, a fait écho à ce sentiment dans un article sur le site Web de l’école.

“Le Polo Community School District tient à remercier tout le monde pour son aide, ses dons, sa participation aux activités d’hier soir pour aider à soutenir les familles du district scolaire de Chadwick-Milledgeville”, a écrit Mandrell. “Grâce à l’écrasante sensibilisation des communautés environnantes, ainsi qu’au fait que tant de personnes étaient prêtes à donner de leur temps hier soir, nous avons pu collecter 11 049 $.

« Le personnel de l’élémentaire Centennial a également ajouté deux cartes d’essence pour 120 $ chacune. En peu de temps, nous avons pu amasser un total de 11 289 $. C’est une somme incroyable en si peu de temps. Je suis personnellement honoré et fier de cette merveilleuse communauté dans laquelle nous vivons. Merci pour votre générosité et votre gentillesse. C’est une belle journée pour être un Marco en plus d’être un allié des missiles Chadwick-Milledgeville. Merci encore.”

Polo n’était pas la seule école NUIC à tendre la main pour aider les adolescents. Forreston High School a organisé une tombola 50/50 et une vente de pâtisseries lors de son match de volley-ball jeudi pour collecter des fonds pour les familles.

Des t-shirts sont également vendus comme collecte de fonds pour les familles et peuvent être commandés sur la page Facebook de l’école secondaire de Milledgeville.

La Milledgeville Ministerial Association a également créé un compte à la Milledgeville State Bank, 451 N. Main St., pour aider les familles à faire face aux dépenses.

Sur le compte Twitter du directeur sportif de Fulton, Jeff Parsons, un dépliant a été republié indiquant qu’un tirage au sort 50/50 et une partie de la porte du match Fulton contre Eastland-Pearl City à 13 heures samedi à Fulton seraient donnés au Milledgeville concerné. familles.

Un message Twitter de l’entraîneur de Forreston a déclaré que l’école prévoyait d’avoir un autre avantage lorsque l’équipe de volley-ball jouera à Milledgeville le 18 octobre. L’argent de la vente d’un dîner de côtelettes de porc ira aux familles.

Les membres des équipes de volley-ball Polo et Milledgeville se tiennent la main et se tiennent ensemble pour l’hymne national avant le début de leur match du 13 octobre à Polo. Les Marcos, ainsi que le personnel et les élèves de Polo High School, ont organisé une tombola 50/50, une vente aux enchères silencieuse et une vente de pâtisseries pendant le match, dont les bénéfices ont profité à deux adolescents de Milledgeville qui ont été grièvement blessés lors d’un accident de voiture le dimanche 9 octobre. Les fans de Marcos ont également été invités à porter du noir et de l’orange, les couleurs de Milledgeville. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Melissa Ryan de Milledgeville examine les produits de boulangerie à vendre lors de la collecte de fonds de l’équipe de volleyball de Polo pour deux adolescents de Milledgeville gravement blessés dans un accident de voiture le dimanche 9 octobre. (Earleen Hinton/Shaw Media)

L’équipe de volley-ball de Marcos a organisé une vente de pâtisseries lors de son match du 13 octobre avec Milledgeville, dont les bénéfices ont profité à deux adolescents de Milledgeville qui ont été grièvement blessés dans un accident de voiture le dimanche 9 octobre. (Earleen Hinton/Shaw Media)